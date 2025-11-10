У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
Ханс-Дитер Флик во главе «Барселоны» одержал 55 побед в 76 матчах.
Победа «Барселоны» в 12-м туре Ла Лиги над «Сельтой» (4:2) стала 55-й для Ханси Флика на посту главного тренера каталонцев.
60-летний немецкий специалист провел 76-й матч во главе «Барселоны». При нем у клуба также 12 поражений и 9 ничьих, разница забитых и пропущенных мячей – 218:94.
Следующий матч «Барселона» проведет против «Атлетика» 22 ноября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Transfermarkt
