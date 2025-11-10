У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94

Ханс-Дитер Флик во главе «Барселоны» одержал 55 побед в 76 матчах.

Победа «Барселоны» в 12-м туре Ла Лиги над «Сельтой» (4:2) стала 55-й для Ханси Флика на посту главного тренера каталонцев.

60-летний немецкий специалист провел 76-й матч во главе «Барселоны». При нем у клуба также 12 поражений и 9 ничьих, разница забитых и пропущенных мячей – 218:94.

Следующий матч «Барселона » проведет против «Атлетика» 22 ноября.