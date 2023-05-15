«Барселона» взяла Ла Лигу, «Ман Сити» в 3 очках от титула АПЛ, «Динамо» влетело «Ахмату» и выгнало Йокановича, «Селтикс» – в финале Востока и другие новости

1. «Барселона» стала чемпионом Испании впервые за 4 года, победив «Эспаньол» (4:2). Хави взял второй трофей во главе «Барсы» и впервые выиграл Ла Лигу в качестве тренера. Это 27-я победа каталонцев в Ла Лиге – у «Реала» 35 титулов. После матча фанаты «Эспаньола» прорвались на поле во время празднования и атаковали охрану, так что игрокам «блауграны» пришлось убежать в раздевалку.

«Атлетико» тем временем проиграл «Эльче» с 20-го места в гостях (0:1).

2. В АПЛ «Арсенал» влетел «Брайтону» (0:3) и на 4 очка отстал от «Ман Сити», который спокойно разобрался с «Эвертоном» (3:0). Теперь «Сити» нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть чемпионский титул.

А Эрлинг Холанд забил 36-й гол в АПЛ – в высшем дивизионе Англии такого не было 56 лет.

3. В Мир РПЛ «Динамо» крупно проиграло «Ахмату» дома (0:3), «Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1), «Сочи» на 89-й вырвал победу у «Ростова» (1:0), а «Факел» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу Акбашева с пенальти.

4. ЧМ по хоккею 2023. Чехия победила Казахстан, Канада обыграла Словению, США забросили 7 шайб Венгрии.

5. «Бостон» разгромил «Филадельфию» в 7-м матче серии второго раунда плей-офф НБА и вышел в финал Восточной конференции. Джейсон Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-м матче – набрал 51.

6. «Динамо» после разгрома от «Ахмата» объявило, что расстанется с главным тренером Славишей Йокановичем. Пишут, что клуб летом возглавит Марко Николич.

7. «Мемфис» отстранил Джа Морэнта на неопределенный срок. НБА изучает новое видео с пистолетом

8. Даниил Медведев обыграл Эмиля Руусувуори во втором круге турнира ATP в Риме. Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина вышли в 1/8 финала турнира WTA в Риме.

9. НХЛ. «Эдмонтон» принимает «Вегас» в шестом матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли (2-3).

10. В Серии А «Ювентус» обыграл «Кремонезе» (2:0), потеряв Поля Погба в 1-м тайме. «Наполи» проиграл «Монце», «Рома» и «Болонья» сыграли 0:0.

11. «Рейнджерс», «Вегас», «Лос-Анджелес» и «Аризона» – потенциальные команды для Остоне Мэттьюса в случае ухода из «Торонто», пишет Bleacher Report.

12. Россия стала третьей в общем зачете ЧМ-2023 по боксу, уступив соперникам из Казахстана и Узбекистана.

13. «Реалу» разрешили отменить замену, чтобы снять с игры травмированного Эдуардо Камавинга. Возможно техническое поражение «Мадрида» при жалобе «Хетафе», но клуб не планирует делать это. Кстати, Камавинга сыграет с «Ман Сити» – хавбек избежал серьезной травмы колена.

14. Главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич скончался на 61-м году жизни.

15. Четыре игрока «Тулузы» отказались от радужных футболок и акции против гомофобии на матче с «Нантом» и пропустили игру.

Цитаты дня.

Третьяк сравнил Бобровского с Василевским: «Сергей – это кот, который не ел месяц, он как сгусток крови, который вольется в вену. Андрей – не кошка, он лев, может быть»

«Азар утратил желание играть в футбол. «Реалу» его не продать, придется оставить на год». Миятович о хавбеке

Член ЭСК РФС о наступе Ренана на ногу Бальде: «Центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы. Было лишь скользящее движение»

«Гол «Зенита» на 96-й забит после фола на Сафонове. В их ворота такой не засчитали бы». Защитник «Краснодара» Алонсо после 2:2

Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Заслуженный триумф в самом сложном и захватывающем турнире мира. Браво, чемпионы!»

Анри о свисте в адрес Месси: «Я понимаю это, но принимать не обязан. Проблема «ПСЖ» не в Месси, он всегда был решением»