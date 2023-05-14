«Рейнджерс», «Вегас», «Лос-Анджелес» и «Аризона» – потенциальные команды для Мэттьюса в случае ухода из «Торонто» (Bleacher Report)

Названы пять клубов НХЛ, в которые может перейти Остон Мэттьюс.

В следующем сезоне истекает контракт нападающего «Торонто» с зарплатой 11,6 миллиона долларов – американец самый высокооплачиваемый игрок команды, занимающий 14,1% платежной ведомости клуба.

После поражения от «Флориды» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли разговоров о возможном уходе Мэттьюса или его обмене стало больше.

Bleacher Report составил рейтинг из шести клубов, в которые нападающий потенциально может перейти в 2024 году как неограниченно свободный агент.

Первым вариантом допускается возможность того, что Мэттьюс продолжит выступать за « », подписав новое соглашение.

Другие пять команд, куда может перейти Остон – « », « », «Рейнджерс», «Вегас» и «Лос-Анджелес».

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.