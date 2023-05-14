«Рейнджерс», «Вегас», «Лос-Анджелес» и «Аризона» – потенциальные команды для Мэттьюса в случае ухода из «Торонто» (Bleacher Report)

Теги возможные переходы рейтинги Рейнджерс Торонто Чикаго Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Остон Мэттьюс Хоккей

Названы пять клубов НХЛ, в которые может перейти Остон Мэттьюс.

В следующем сезоне истекает контракт нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса с зарплатой 11,6 миллиона долларов – американец самый высокооплачиваемый игрок команды, занимающий 14,1% платежной ведомости клуба.

После поражения от «Флориды» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли разговоров о возможном уходе Мэттьюса или его обмене стало больше.

Bleacher Report составил рейтинг из шести клубов, в которые нападающий потенциально может перейти в 2024 году как неограниченно свободный агент.

Первым вариантом допускается возможность того, что Мэттьюс продолжит выступать за «Торонто», подписав новое соглашение.

Другие пять команд, куда может перейти Остон – «Аризона», «Чикаго», «Рейнджерс», «Вегас» и «Лос-Анджелес».

Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 11 (5+6) баллами в 11 играх.

19 комментариев

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Николай Васильков
Рейнджерс то куда лезут?
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artem klishin
про Аризону звучит нелепо
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ARoman91
В родную Аризону
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Fullhouse
Ну с Аризоной-то точно будет бороться за Кубок😆
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oberkorn
Торонта его не отпустит. Будут ждать окончания контракта тавареса, возможно скинут контра, ибо в защите тихий ужас. А вообще, если пойдёт у бедарда, в Чикаго бы ему, и денег дадут и станет лидером новоого контендера. В рейнджерс только при обмене панары и все к этому и идёт, только вот кто его заберёт с такой дичкой.
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Fjordy
В Аризону как раз реалистично выглядит. Это его дом, нет такого давления как на больших рынках, молодая команда с большим количеством свободного места под кепкой и талантливой молодежью.
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Maxim Shumov
После 0 шайб в серии с Флоридой, он точно заслужит свои 15 млн в год. Чашка будет гарантирована.
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Белый офицер
В НЙР к пуделю пускай идет. Будут наводить ужас в плей-офф ))
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progexpNN
Умелец Дубас довел до того, что через пару сезонов от этого Торонто и камня на камне не останется. Через год закончится контракт не только у Мэттьюза, но и у Нюландера. А через два года и Таварес с Марнером могут лыжи смазать. И заменить этих игроков у Торонто не кем. Придется опять уходить лет на 5-10 в перестройку...
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Белый офицер
Ответ Maxim Shumov
Если ГМ-у Торонто хватит ума не продлевать его, а другую кубковую машину с зп около 10 млн - Тавареса, слить кому-нибудь за мешок шайб, у Лифс будут шансы на жизнь.
Товарищь навсегда (до конца контракта) у него запрет на обмен и врятли у него есть желание покидать Торонто.
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e1ther - e1ther
Ответ Fjordy
В Аризону как раз реалистично выглядит. Это его дом, нет такого давления как на больших рынках, молодая команда с большим количеством свободного места под кепкой и талантливой молодежью.
Солгы
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Serge Vendino
Ответ Fjordy
В Аризону как раз реалистично выглядит. Это его дом, нет такого давления как на больших рынках, молодая команда с большим количеством свободного места под кепкой и талантливой молодежью.
Пожалуй, это единственное, что может вдохнуть жизнь в эту франшизу
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e1ther - e1ther
Ответ Fullhouse
Ну с Аризоной-то точно будет бороться за Кубок😆
Команда всю дорогу ,сопротивляется, и является лучшим андердогом,пусть работают
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BUTCH GORING
Ответ artem klishin
про Аризону звучит нелепо
Он родом из Аризоны и потом скоро там будет хорошая банда
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e1ther - e1ther
Ари-зо-на, ари-зо-на))
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АРХАТ
Аризона)
Хотя Годро свалил же в Коламбус, так что нельзя исключать этот вариант
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Maxim Shumov
Если ГМ-у Торонто хватит ума не продлевать его, а другую кубковую машину с зп около 10 млн - Тавареса, слить кому-нибудь за мешок шайб, у Лифс будут шансы на жизнь.
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dalmolchun
"Аризона Бурритас"
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doktor
АРИЗОНА ЧЕМПИОН СКРИНТЕ
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