Фанаты «Эспаньола» прорвались на поле во время празднования «Барселоны» и атаковали охрану. Игроки «блауграны» убежали в раздевалку

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига происшествия болельщики RCDE Стэдиум Футбол

«Барселоне» не удалось как следует отметить чемпионство на поле «Эспаньола».

«Блауграна» завоевала титул, победив в дерби со счетом 4:2 в 34-м туре Ла Лиги.

В течение нескольких минут футболисты, собравшись в центре, радостно прыгали и поздравляли друг друга, но на поле прорвались болельщики хозяев и направились в сторону команды соперника.

Футболисты «Барселоны» быстро убежали в раздевалку. Служба безопасности и полицейские выстроились у входа в подтрибунное помещение с целью помешать фанатам попасть к игрокам. Зрители начали бросать в охрану различные предметы, включая стулья.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

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90 комментариев

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Ansu Fati
Игроки Барселоны убежали в раздевалку, Эспаньол убежал в Сегунду😂
+126
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+118
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Nikolaus_H
Клоуны а не болельщики
+85
-7
+78
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Марслан Акматалиев
Самый мерзкий клуб Испании, уж простите меня, если вы болеете за Эспаньол. Но как минимум в матчах с Барсой ни одна другая команда себя так не ведёт.
+79
-9
+70
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Rafa Mekhraliev
Они были радостными! Выбежали на поле чтобы отпраздновать выход в Сегунду.
+41
0
+41
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Кирилл
Посмотрим как в следующем сезоне в Сегунде так побегают ))
+36
-3
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Андрей Бодров
Ответ Марслан Акматалиев
Самый мерзкий клуб Испании, уж простите меня, если вы болеете за Эспаньол. Но как минимум в матчах с Барсой ни одна другая команда себя так не ведёт.
Я вообще не понимаю кто эти болелы попугаев и где они прячутся. Приходилось бывать в Барселоне, там везде культ Барсы и нигде так и не увидел ни фанов Эспаньола, ни его символики.
+28
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+27
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Никита Анисимов
Бывайте,ихтиандры х*евы ))
+24
-2
+22
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rigobersong
Должун и Шулер просто хотели взять автограф у Гави и Педри:)
+29
-7
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fcb812
Позор
+13
-1
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ДЖИН
Это была радость попадания в Сегунду. Да ещё и от Барсы🤣🤣🤣🤣
+13
-2
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Кирюха Колесников
Обычно ультрас рвутся на поле отпраздновать титул, но у этих ребят своя система координат 😏
+11
-1
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Аяз Дулат
Ответ Андрей Бодров
Я вообще не понимаю кто эти болелы попугаев и где они прячутся. Приходилось бывать в Барселоне, там везде культ Барсы и нигде так и не увидел ни фанов Эспаньола, ни его символики.
Не видели потому что как говорил Пике, они не из Барселоны 😁
+9
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Родя Раскольников
Ответ Андрей Бодров
Я вообще не понимаю кто эти болелы попугаев и где они прячутся. Приходилось бывать в Барселоне, там везде культ Барсы и нигде так и не увидел ни фанов Эспаньола, ни его символики.
Так и есть. В отличие от всех других футбольных городов Европы, где за меньший клуб города может болеть чуть ли не большинство жителей, то в Барселоне болеют за Эспаньол только разного рода фрики. Они, собственно, на скриншоте в новости.
+9
0
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Budabuda
Ответ Андрей Бодров
Я вообще не понимаю кто эти болелы попугаев и где они прячутся. Приходилось бывать в Барселоне, там везде культ Барсы и нигде так и не увидел ни фанов Эспаньола, ни его символики.
в гетто. этот нищенки, потомки испанцев беженок с других регионов.
+11
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Ansu Fati
В Сегунде потушат эти горящие задницы)) какой клуб - такие и фанаты))
+9
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Совесть Черданцева
Гориллы. Но ничего: в Сегунде подбегаете на славу. Заслужили
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falkao2013
Ответ DolJun
выбегали зря - могли бы просто пустую пластиковую бутылку бросить и все
В тебя
+11
-4
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Headly
Ответ falkao2013
В тебя
Он на ней сидит
+8
-2
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Артем Алмазов
Эпично "болельщик" повалил камеру
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umnik3
Должун и севушка в авангарде!
+8
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bulldozer
Барса отметит чемпионство дома как следует)

Ну а здесь просто приятен сам факт добычи чемпионства на стадионе этого филиала мадридского-меньше-чем-клуба 😎
+7
-2
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Cops noob pley
ужас... эспаньол в сегунду! звери
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Raindrop Drop Top
Фанаты Эспаньола порвались 🤣
+6
-2
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Должун и Шулер просто хотели взять автограф у Гави и Педри:)
Ну ничего, в следующем туре АПЛ точно возьмут у Пепа
+4
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olimbek
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