Фанаты «Эспаньола» прорвались на поле во время празднования «Барселоны» и атаковали охрану. Игроки «блауграны» убежали в раздевалку
«Барселоне» не удалось как следует отметить чемпионство на поле «Эспаньола».
«Блауграна» завоевала титул, победив в дерби со счетом 4:2 в 34-м туре Ла Лиги.
В течение нескольких минут футболисты, собравшись в центре, радостно прыгали и поздравляли друг друга, но на поле прорвались болельщики хозяев и направились в сторону команды соперника.
Футболисты «Барселоны» быстро убежали в раздевалку. Служба безопасности и полицейские выстроились у входа в подтрибунное помещение с целью помешать фанатам попасть к игрокам. Зрители начали бросать в охрану различные предметы, включая стулья.
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos
Ну а здесь просто приятен сам факт добычи чемпионства на стадионе этого филиала мадридского-меньше-чем-клуба 😎