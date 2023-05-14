Фанаты «Эспаньола» прорвались на поле во время празднования «Барселоны» и атаковали охрану. Игроки «блауграны» убежали в раздевалку

«Барселоне» не удалось как следует отметить чемпионство на поле «Эспаньола».

«Блауграна» завоевала титул, победив в дерби со счетом 4:2 в 34-м туре .

В течение нескольких минут футболисты, собравшись в центре, радостно прыгали и поздравляли друг друга, но на поле прорвались болельщики хозяев и направились в сторону команды соперника.

Футболисты «Барселоны» быстро убежали в раздевалку. Служба безопасности и полицейские выстроились у входа в подтрибунное помещение с целью помешать фанатам попасть к игрокам. Зрители начали бросать в охрану различные предметы, включая стулья.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos