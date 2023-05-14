Россия стала третьей в общем зачете ЧМ-2023 по боксу

Теги чемпионат мира бокс Бокс/MMA/UFC

Сборная России закончила ЧМ по боксу на третьем месте.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Сборная России стала третьей в общем медальном зачете, уступив соперникам из Казахстана и Узбекистана.

Топ-10 турнира выглядит так:

1. Узбекистан – 5-2-2;

2. Казахстан – 4-0-1;

3. Россия – 2-0-4;

4. Куба – 1-3-2;

5. Франция – 1-1-1;

6. Грузия – 0-1-2;

7-9. Монголия – 0-1-1;

7-9. Бразилия – 0-1-1;

7-9. Азербайджан – 0-1-1;

10. Китай – 0-1-0.

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5 комментариев

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Мистер Ювентус
как так то?
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Nikosanta Esmany
как то вот так.
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Leprikon12
Раньше 3 на 3 с Кубой, а тут такое
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Pikachu Pikachu
Узбекистан круче Кубы? Что-то новенькое. Любительский бокс все-таки вещь в себе
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Arman Serik
у Казахстана 4 золото 1 серебро. исправьте
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