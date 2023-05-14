Россия стала третьей в общем зачете ЧМ-2023 по боксу
Сборная России закончила ЧМ по боксу на третьем месте.
В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин.
Сборная России стала третьей в общем медальном зачете, уступив соперникам из Казахстана и Узбекистана.
Топ-10 турнира выглядит так:
1. Узбекистан – 5-2-2;
2. Казахстан – 4-0-1;
3. Россия – 2-0-4;
4. Куба – 1-3-2;
5. Франция – 1-1-1;
6. Грузия – 0-1-2;
7-9. Монголия – 0-1-1;
7-9. Бразилия – 0-1-1;
7-9. Азербайджан – 0-1-1;
10. Китай – 0-1-0.
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