Россия стала третьей в общем зачете ЧМ-2023 по боксу

Сборная России закончила ЧМ по боксу на третьем месте.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Сборная России стала третьей в общем медальном зачете, уступив соперникам из Казахстана и Узбекистана.

Топ-10 турнира выглядит так:

1. Узбекистан – 5-2-2;

2. Казахстан – 4-0-1;

3. Россия – 2-0-4;

4. Куба – 1-3-2;

5. Франция – 1-1-1;

6. Грузия – 0-1-2;

7-9. Монголия – 0-1-1;

7-9. Бразилия – 0-1-1;

7-9. Азербайджан – 0-1-1;

10. Китай – 0-1-0.

Рой Джонс: «Бокс находится на пике популярности. За это можно поблагодарить IBA»