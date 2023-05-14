Член ЭСК РФС о наступе Ренана на ногу Бальде: «Центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы. Было лишь скользящее движение»
Член ЭСК РФС Александр Гвардис объяснил неназначение пенальти в матче «Зенит» – «Спартак».
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза посчитала, что арбитр Павел Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча (3:2).
– Кукуян решил не поставить пенальти за эпизод с участием Ренана и Бальде. Чем он отличается от момента в матче «Крылья Советов» – «Зенит», в котором Бейл наступил на ногу Кузяеву и в ворота самарцев назначили 11-метровый?
– В матче в Самаре мы видим полный наступ ноги Бейла на ступню Кузяева.
В матче «Зенит» – «Спартак» была другая ситуация. Бальде нанес удар или сделал пас (в данном случае неважно), и его нога продолжила движение по направлению к защитнику (Ренану), который пытался заблокировать пас или удар. То есть две ноги идут навстречу. Нога игрока «Спартака» опускается на газон немного раньше, а Ренан вскользь касается ноги соперника.
– Вскользь?
– Да. у Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде. Скажем так. На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт – это не фол.
– То есть главный нюанс в таких эпизодах заключается в силе наступа?
– Нет, не в силе наступа. Вопрос ставится по-другому: есть наступ или его нет. В этом эпизоде было лишь скользящее движение со стороны защитника «Зенита». Это разные вещи.
– На сайте РФС написано: «По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи». Почему? Ведь Кукуян, как показалось, не видел, что произошло на самом деле. Почему же Иванов, работавший ВАР, в таком случае не вмешался?
– Тут неважно, видел Кукуян эпизод или не видел. Есть же протокол ВАР, в котором написано, что видеоарбитр вмешивается в тех случаях, если момент явный.
– Значит, этот момент был неявный?
– Да, неявный. ВАР не мог вмешиваться в этот эпизод.
– Просто удивляет, что в матче «Крылья Советов» – «Зенит» главным арбитром являлся Иванов, а ВАР работал Кукуян. Тогда пенальти был назначен.
– Повторюсь, это два совершенно разных эпизода. И это не только мое мнение. Эксперты единогласно решили, что пенальти не назначен правильно, – сказал бывший судья.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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