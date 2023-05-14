Член ЭСК РФС о наступе Ренана на ногу Бальде: «Центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы. Было лишь скользящее движение»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Александр Гвардис Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде видеоповторы Гленн Бейл Павел Кукуян Спорт-Экспресс ЭСК РФС Роберт Ренан Футбол

Член ЭСК РФС Александр Гвардис объяснил неназначение пенальти в матче «Зенит» – «Спартак».

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза посчитала, что арбитр Павел Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча (3:2).

– Кукуян решил не поставить пенальти за эпизод с участием Ренана и Бальде. Чем он отличается от момента в матче «Крылья Советов» – «Зенит», в котором Бейл наступил на ногу Кузяеву и в ворота самарцев назначили 11-метровый?

– В матче в Самаре мы видим полный наступ ноги Бейла на ступню Кузяева.

В матче «Зенит» – «Спартак» была другая ситуация. Бальде нанес удар или сделал пас (в данном случае неважно), и его нога продолжила движение по направлению к защитнику (Ренану), который пытался заблокировать пас или удар. То есть две ноги идут навстречу. Нога игрока «Спартака» опускается на газон немного раньше, а Ренан вскользь касается ноги соперника.

– Вскользь?

– Да. у Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде. Скажем так. На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт – это не фол.

– То есть главный нюанс в таких эпизодах заключается в силе наступа?

– Нет, не в силе наступа. Вопрос ставится по-другому: есть наступ или его нет. В этом эпизоде было лишь скользящее движение со стороны защитника «Зенита». Это разные вещи.

– На сайте РФС написано: «По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи». Почему? Ведь Кукуян, как показалось, не видел, что произошло на самом деле. Почему же Иванов, работавший ВАР, в таком случае не вмешался?

– Тут неважно, видел Кукуян эпизод или не видел. Есть же протокол ВАР, в котором написано, что видеоарбитр вмешивается в тех случаях, если момент явный.

– Значит, этот момент был неявный?

– Да, неявный. ВАР не мог вмешиваться в этот эпизод.

– Просто удивляет, что в матче «Крылья Советов» – «Зенит» главным арбитром являлся Иванов, а ВАР работал Кукуян. Тогда пенальти был назначен.

– Повторюсь, это два совершенно разных эпизода. И это не только мое мнение. Эксперты единогласно решили, что пенальти не назначен правильно, – сказал бывший судья.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

ЭСК РФС признал ошибку с голом «Зенита» «Спартаку». А что с пенальти и наступом?

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34 комментария

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benjamin92
От создателей "хлопок" и "вспышка"
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Hakuna Matata!
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Кузбасс
В коллекцию золотых фраз к "крови не было - фола нет".
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Ебздрогыч
Ответ benjamin92
От создателей "хлопок" и "вспышка"
А также отрицательный рост, задымление, жесткое приземление, водопроявление
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sergpn
Клоун Гвардис, так и скажи, проплатили!
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damondiamond
какая же бредятина про центр тяжести, эти дедушки в ЭСК придумали какие-то свои правила и раз в неделю выходят торжествовать, просто клоунада
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Sledim
какое-то фигурное катание )))
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AIBOLIT66
Это мне шнурки рассказали.
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Burel
Ответ Hakuna Matata!
Хорош нас за козлов считать
нехоже было портить праздник миллеру и его игрушке без истории и постоянных болельщиков
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Burel
Ответ benjamin92
От создателей "хлопок" и "вспышка"
не зря за зенит кроме проплаченных боtов никто не болеет.
Их почитать: будто нейросеть пишет
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Wiley Fox
Два дня смотрели

Потом сбегали за лупой Бастрыкина и увидели шнурки

Теперь будут три дня искать касание бутсы Денисова ноги химкинского актёра
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Ебздрогыч
Хочется пожелать господину Гвардису, чтобы он каждый день ездил на работу на метро, и чтобы на каждой станции ему также вскользь наступали на "шнурки"
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Иван Новиков
В Спартаке об этом уже все забыли, а юбиляров вторую неделю отмазывают.
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Rinat Gazimzyanov
На поле кто судья- судья или ВАР? Как судья может увидеть какой силой заступ? Он либо есть либо нет. Не должно быть в правило то что надо интерпретировать.
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MstAndreev
Ты втираешь какую-то дичь!
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Alex Chernov
И носки у Бальде были грязные, судья и это рассмотрел за секунды, а что вы хотите - квалификация 🙃
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Spiker1606
Мне жаль болельщиков Зенита, их клуб выигрывает чемпионство в Газпром лиге. Я знаю многих болельщиков Зенита, которые говорят: Пока будет Газпром лига, Зенит всё время будет чемпионом и им от этого не по кайфу.
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Max Kochetkov
Тут неважно, видел Кукуян эпизод или не видел. (С)
Согласен, зачем вообще нужны судьи, если неважно - видит или нет..
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TheSportNik
Это Коле Комличенко расскажите, а то он уже столько пенальтей заработал, когда ему по шнуркам шипами попадали, но правда он орал, как будто его убивают, а Бальде, как мужик терпит боль.
Но если один мужик, а другой нет, то ставим последнему пенальти что ли за его бабские крики?
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Удар Кержакова
Это всё настолько очевидно, но до сих пор эта тема мусолится. Бальде даже не заметил этого касания, он встал и побежал, но секта благодаря одному тупому стоп кадру до сих пор наныть себе пенальти. И так в матче с пенальти сравняли счёт, так ещё и ноют.
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Best in the World
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Легенда бледно-голубых
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Arturitto
Если бы Бальде отстриг свои ногти до матча,до Ренан не коснулся бы ноги спартаковца.
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nikolakovalenko@mail.ru
Клоуны. Самим не смешно.
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Caustic
Это люди без совести вообще, то есть абсолютно. Им даже неведомо что это такое.
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Никита Давыдкин
Так нет, судья в динамике как определил центр тяжести, а также силу, скорость и направление касательного движения по ноге? Я понимаю, если бы после ВАР подобное говорили, но момент даже не просматривался, судья прямо вовремя игры за секунду всё увидел, рассчитал и принял решение. Прямо робот, не иначе
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