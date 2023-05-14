Член ЭСК РФС о наступе Ренана на ногу Бальде: «Центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы. Было лишь скользящее движение»

Член ЭСК РФС Александр Гвардис объяснил неназначение пенальти в матче «Зенит» – «Спартак».

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза посчитала, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча (3:2).

– Кукуян решил не поставить пенальти за эпизод с участием Ренана и Бальде. Чем он отличается от момента в матче «Крылья Советов» – «Зенит», в котором Бейл наступил на ногу и в ворота самарцев назначили 11-метровый?

– В матче в Самаре мы видим полный наступ ноги на ступню .

В матче «Зенит» – «Спартак» была другая ситуация. Бальде нанес удар или сделал пас (в данном случае неважно), и его нога продолжила движение по направлению к защитнику ( ), который пытался заблокировать пас или удар. То есть две ноги идут навстречу. Нога игрока «Спартака» опускается на газон немного раньше, а Ренан вскользь касается ноги соперника.

– Вскользь?

– Да. у Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы . Скажем так. На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт – это не фол.

– То есть главный нюанс в таких эпизодах заключается в силе наступа?

– Нет, не в силе наступа. Вопрос ставится по-другому: есть наступ или его нет. В этом эпизоде было лишь скользящее движение со стороны защитника «Зенита». Это разные вещи.

– На сайте РФС написано: «По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи». Почему? Ведь Кукуян, как показалось, не видел, что произошло на самом деле. Почему же , работавший ВАР, в таком случае не вмешался?

– Тут неважно, видел Кукуян эпизод или не видел. Есть же протокол ВАР, в котором написано, что видеоарбитр вмешивается в тех случаях, если момент явный.

– Значит, этот момент был неявный?

– Да, неявный. ВАР не мог вмешиваться в этот эпизод.

– Просто удивляет, что в матче « » – «Зенит» главным арбитром являлся Иванов, а ВАР работал Кукуян. Тогда пенальти был назначен.

– Повторюсь, это два совершенно разных эпизода. И это не только мое мнение. Эксперты единогласно решили, что пенальти не назначен правильно, – сказал бывший судья.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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