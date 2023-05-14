Главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич скончался на 61-м году жизни

Теги происшествия ЦСКА суперлига Россия Единая лига ВТБ ЦСКА-2 Баскетбол

В субботу вечером на 61-м году жизни скоропостижно скончался главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Сербский специалист воспитал целую плеяду звездных баскетболистов, включая прославленного снайпера и чемпиона НБА в составе «Далласа» Предрага Стояковича, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.

Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком.

У Предрага остались старший сын, вдова и младший сын, которому еще не исполнилось семи лет.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера», — говорится в сообщении.

Бадняревич возглавил ЦСКА-2 в сезоне-2020/21, через год под его руководством команда достигла лучшего результата в своей истории, заняв 6-е место в регулярном чемпионате Суперлиги.

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4 комментария

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Vagner01
Очень и очень жаль! Земля пухом!
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Eugenio Ar
Ектыть, что случилось?!
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умная Илона
какой ужас! соболезнования семье и клубу
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