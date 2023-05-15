Анри о свисте в адрес Месси: «Я понимаю это, но принимать не обязан. Проблема «ПСЖ» не в Месси, он всегда был решением»
Тьерри Анри высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.
Напомним, перед матчем 35-го тура Лиги 1 против «Аяччо» некоторые болельщики «ПСЖ» освистали имя аргентинца во время оглашения составов команд.
«Я понимаю свист, но не обязан его принимать. Это не первый раз, когда ему свистят. Люди скажут, что он заслужил это по тем или иным причинам, но проблема «ПСЖ» не в Месси. Лично мне он помог выиграть то, к чему я давно стремился.
Но я возвращаюсь к тому факту, что никто не должен пропускать тренировки. Я могу понять этот свист, потому что никто не должен быть выше клуба. Но по правилам так должно быть всегда. И я редко видел, чтобы у команды, которая претендует на чемпионство, были игроки, которым можно свистеть.
Когда вы пропускаете тренировку, вас наказывают. Но настоящий раскол – между болельщиками и «катарской эпохой». Месси никогда не был проблемой, когда я играл с ним, он всегда был решением», – сказал Анри в программе Dimanche Soir Football на Amazon Prime.
«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства
А за то, что увёл из-под носа Франции кубок мира.
Видимо правильно пишут сми, что раскол начался, когда Мбаппе через руководство надавил на Галтье и тренер вынужден был поменять схему, а ведь как ПСЖ играл до ЧМ?)
Они налегке Суперкубок взяли, шли спокойно и победно по ходу чемпионата, лучшими были Месси и Неймар.
Это между прочим муссируют французские сми.
После ЧМ Мбаппе уехал в США, аккурат за день до возвращения Лео из отпуска.
Месси не поздравили на стадионе, хотя в Лионе Тальяфико получил овации.
Началась травля Лео в прикормленых французских сми.
Клуб бросили в ноги молодому камерунцу а виновными сделали Чемпиона Мира Месси и Неймара)
А ведь бройлеру 24 года а у него в арсенале 0 ЛЧ, 0 ЗМ, 0 ЗБ.
Все это конечно слухи, но дыма без огня не бывает.
Но никакой критики в его адрес не слышно. Хотя его стата не сильно лучше 35 летнего Месси, играющего в глубине.
Кто-то видел Килианчика тащера в Мюнхене? Он хотя бы мяча коснулся?
Величайший Мбаппе в прайме забивает на уровня Ляказета. Месси в 24 года забивал раза в 2 больше.
Или у Мбаппе не было скандалов внутри ПСЖ?
Или бомбит от победы Месси на ЧМ?
🤡 🎪
Это и раньше было очевидно, что це урна, а не клуб.
Но сейчас прям на весь мир зашкварились ухаха
Есть солянка из пермофанов и больные на голову ультрас.
Фанатов, в понимании клубов с традициями и историей, в подобных проектах не бывает.
ФИФА первенство признала за Месси, Пеле и Марадоной.
Но для всех 18.12.2022 счастье.
А для кого то боль, обида, злость.