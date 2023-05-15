Анри о свисте в адрес Месси: «Я понимаю это, но принимать не обязан. Проблема «ПСЖ» не в Месси, он всегда был решением»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Футбол

Тьерри Анри высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Напомним, перед матчем 35-го тура Лиги 1 против «Аяччо» некоторые болельщики «ПСЖ» освистали имя аргентинца во время оглашения составов команд.

«Я понимаю свист, но не обязан его принимать. Это не первый раз, когда ему свистят. Люди скажут, что он заслужил это по тем или иным причинам, но проблема «ПСЖ» не в Месси. Лично мне он помог выиграть то, к чему я давно стремился.

Но я возвращаюсь к тому факту, что никто не должен пропускать тренировки. Я могу понять этот свист, потому что никто не должен быть выше клуба. Но по правилам так должно быть всегда. И я редко видел, чтобы у команды, которая претендует на чемпионство, были игроки, которым можно свистеть.

Когда вы пропускаете тренировку, вас наказывают. Но настоящий раскол – между болельщиками и «катарской эпохой». Месси никогда не был проблемой, когда я играл с ним, он всегда был решением», – сказал Анри в программе Dimanche Soir Football на Amazon Prime.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

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34 комментария

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Михо
То ли Месси оправдывает, то ли ПСЖ. Понятно что француз, но нужно иметь хоть какую то объективность. Такой смехотворный проект как ПСЖ недостоин иметь в составе лучшего игрока в истории футбола. Фанаты ему должны ноги целовать, а не свистеть
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bel01
Парижские дурни свистят в адрес Лео не из-за его игры за ПСЖ.
А за то, что увёл из-под носа Франции кубок мира.
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Oleg
Что то очень подозрительно молчит Мбаппе. Обычно он в соц.сетях отвечает на каждый писк, а тут тишина.
Видимо правильно пишут сми, что раскол начался, когда Мбаппе через руководство надавил на Галтье и тренер вынужден был поменять схему, а ведь как ПСЖ играл до ЧМ?)
Они налегке Суперкубок взяли, шли спокойно и победно по ходу чемпионата, лучшими были Месси и Неймар.
Это между прочим муссируют французские сми.
После ЧМ Мбаппе уехал в США, аккурат за день до возвращения Лео из отпуска.
Месси не поздравили на стадионе, хотя в Лионе Тальяфико получил овации.
Началась травля Лео в прикормленых французских сми.

Клуб бросили в ноги молодому камерунцу а виновными сделали Чемпиона Мира Месси и Неймара)
А ведь бройлеру 24 года а у него в арсенале 0 ЛЧ, 0 ЗМ, 0 ЗБ.

Все это конечно слухи, но дыма без огня не бывает.
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London.is.blue
Странно, у ПСЖ в клубе есть 24 летний величайший игрок современности, а может и в истории по мнению французских глоров - Мбаппе.
Но никакой критики в его адрес не слышно. Хотя его стата не сильно лучше 35 летнего Месси, играющего в глубине.

Кто-то видел Килианчика тащера в Мюнхене? Он хотя бы мяча коснулся?
Величайший Мбаппе в прайме забивает на уровня Ляказета. Месси в 24 года забивал раза в 2 больше.

Или у Мбаппе не было скандалов внутри ПСЖ?

Или бомбит от победы Месси на ЧМ?

🤡 🎪
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Stas Nadtochy
Лягушатники все никак не могут соплями заесть чемпионат мира 🤣
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Caterina
Парижские лягушки проквакались на весь мир. Покрыли себя позором, дурачки.
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Universal1000
ПСЖ реально покрыл себя позором на веки.
Это и раньше было очевидно, что це урна, а не клуб.
Но сейчас прям на весь мир зашкварились ухаха
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Бронислав Каминский
Ответ London.is.blue
Странно, у ПСЖ в клубе есть 24 летний величайший игрок современности, а может и в истории по мнению французских глоров - Мбаппе. Но никакой критики в его адрес не слышно. Хотя его стата не сильно лучше 35 летнего Месси, играющего в глубине. Кто-то видел Килианчика тащера в Мюнхене? Он хотя бы мяча коснулся? Величайший Мбаппе в прайме забивает на уровня Ляказета. Месси в 24 года забивал раза в 2 больше. Или у Мбаппе не было скандалов внутри ПСЖ? Или бомбит от победы Месси на ЧМ? 🤡 🎪
Спецом зашел чекнуть статку Мбаппе в чемпионате,думал у него там под 40 мячей плюс минус,а у него оказывается на один мячик больше,чем у Ляказетта))) 15+15 Месси выглядят неплохо,учитывая,что он играет где-то в глубине
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Висита Эльмурзаев
непонятно зачем катарцы купили псж, почему не Лион или Марсель
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Oleg
Ответ Val Smith
Это фанаты клуба, а не Месси. Видимо персофанам это сложно понять.
Нет там фанатов)
Есть солянка из пермофанов и больные на голову ультрас.
Фанатов, в понимании клубов с традициями и историей, в подобных проектах не бывает.
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Val Smith
Ответ Михо
То ли Месси оправдывает, то ли ПСЖ. Понятно что француз, но нужно иметь хоть какую то объективность. Такой смехотворный проект как ПСЖ недостоин иметь в составе лучшего игрока в истории футбола. Фанаты ему должны ноги целовать, а не свистеть
Это фанаты клуба, а не Месси. Видимо персофанам это сложно понять.
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Никита Давыдкин
Проблема ПСЖ в последовательности и отсутствии какого-либо толкового проекта. Эти шарахания из стороны в сторону, непонятная трансферная политика, кадровые назначения - одним словом хаос. У ПСЖ есть ресурсы и возможности стать реально одним из лучших клубов мира, но сейчас это просто непонятный цирк, куда перспективные игроки или уже созревшие звезды пойдут только за деньгами. Позови в Париж того же Клоппа с максимальной поддержкой клуба - и ПСЖ преобразится за пару сезонов. И Месси тут ни в чем не виноват. Он уже не в том возрасте, чтобы в одиночку тянуть клуб, как было при Вальверде и кумане
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ДЖИН
Скоко можно это всё обсуждать. Месси вернется домой в Барсу из этого дерьма. Где болелы будут ему аплодировать. Анри должен вообще заткнуть свой рот. И благодарить Месси за ЛЧ и кучу кубков и за победу сборной Аргентины над Францией 🤣🤣
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Михо
Ответ Vovker
Давай клуб как-нибудь сам решит, без твоих соплей, кого он достоин иметь в составе, а кого нет.
Вы знаете, не соглашусь) Месси в мировом футболе раз примерно в 1000 значимее псж, поэтому как раз ему решать) и да, прощаю за грубость, вы видимо не умеете без этого излагать мысли, так бывает, ничего страшного😃
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Oleg
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
За что фанаты ПСЖ должны ему ноги целовать? За то, что им привезли лучшего игрока мира, который ходит пешком и играет вполноги за бешеную зп? Кто кому и должен ноги целовать, так это Месси своим руководителям шейхам.
Если он пешком делает 36 + 24 являясь лучшим игроком топ 5 лиг по гол/пас в 35 лет, наряду с молодыми Мбаппе и Холандом у которых так же как и у Лео 60 по гол/пас, то что будет если он бегать начнет?)
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Oleg
Ответ Роберт Валанцаска
Недостоин, но имеет) и лучшего в истории - по твоему мнению, надо это подчеркивать. ) Фанаты ПСЖ ничего не должны Месси. Они болеют не за игрока, а за клуб. Это я про реальных фанатов говорю, а не про глорье, которого прибавилось с переходом Леонида.
Лучший в истории ОФИЦИАЛЬНО.
ФИФА первенство признала за Месси, Пеле и Марадоной.
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Val Smith
Ответ Caterina
Да любому нормальному человеку понятно, что их беды не из-за Месси, что в клубе царит бардак. Об этом даже Дюгарри недавно сказал, хотя он болеет за этот клуб. Быть фанатом клуба не означит быть безмозглым.
Одно другого не исключает. Я более чем уверен что хозяева сами сейчас подливают масло в огонь да выставить смену вектора развития клуба как инициативо пойти на встречу фанатам. Распродадут и не продлят игроков с самыми жирными контрактами, а фанаты только спасибо скажут)))
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Oleg
Ответ Роберт Валанцаска
Недостоин, но имеет) и лучшего в истории - по твоему мнению, надо это подчеркивать. ) Фанаты ПСЖ ничего не должны Месси. Они болеют не за игрока, а за клуб. Это я про реальных фанатов говорю, а не про глорье, которого прибавилось с переходом Леонида.
Поэтому фанаты игрока с 0+0 в плей офф за пять ЧМ, простите Лео триумф на главном турнире в истории спорта, простите ему что доставляет вам боль, обиду, простите что он самый титулованный в истории.
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Oleg
Ответ Velirpa
’Я понимаю свист, но не обязан его принимать. Это не первый раз, когда ему свистят. Люди скажут, что он заслужил это по тем или иным причинам’ __________________________________________________ все все понимают)
Конечно понимают, когда ты идешь по кейсу Бразилии 1958, потом 1962 и тебе для истории мешает аргентинец, то тут все все понимают)
Но для всех 18.12.2022 счастье.
А для кого то боль, обида, злость.
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ДЖИН
Ответ Velirpa
"Это не первый раз, когда ему свистят" ________________________________________ =)
Жалко Палпатин тебя не зарубил. Спасли бы Звёздные войны.
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Velirpa
Ответ ДЖИН
Жалко Палпатин тебя не зарубил. Спасли бы Звёздные войны.
нет, Рей самый топчик, она должна жить.
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Никита Давыдкин
Ответ Lionel Van Damme
Невозможно стать лучшим клубом мира играя во французском чемпионате.
У Баварии каким-то образом получается быть одним из лучших клубов мира, играя без конкурентов в Германии 10 лет
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Oleg
Ответ Lionel Van Damme
Невозможно стать лучшим клубом мира играя во французском чемпионате.
Бавария?)))
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