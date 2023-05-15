Анри о свисте в адрес Месси: «Я понимаю это, но принимать не обязан. Проблема «ПСЖ» не в Месси, он всегда был решением»

Тьерри Анри высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Напомним, перед матчем 35-го тура Лиги 1 против «Аяччо» некоторые болельщики «ПСЖ» освистали имя аргентинца во время оглашения составов команд.

«Я понимаю свист, но не обязан его принимать. Это не первый раз, когда ему свистят. Люди скажут, что он заслужил это по тем или иным причинам, но проблема «ПСЖ» не в Месси. Лично мне он помог выиграть то, к чему я давно стремился.

Но я возвращаюсь к тому факту, что никто не должен пропускать тренировки. Я могу понять этот свист, потому что никто не должен быть выше клуба. Но по правилам так должно быть всегда. И я редко видел, чтобы у команды, которая претендует на чемпионство, были игроки, которым можно свистеть.

Когда вы пропускаете тренировку, вас наказывают. Но настоящий раскол – между болельщиками и «катарской эпохой». Месси никогда не был проблемой, когда я играл с ним, он всегда был решением», – сказал в программе Dimanche Soir Football на Amazon Prime.

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