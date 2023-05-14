«Гол «Зенита» на 96-й забит после фола на Сафонове. В их ворота такой не засчитали бы». Защитник «Краснодара» Алонсо после 2:2

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил, что «Зенит» забил гол с нарушением правил.

В субботу « » на выезде сыграл вничью с « » (2:2) в 27-м туре Мир . Форвард петербуржцев сравнял счет на 96-й минуте. Главный судья матча Роман Сафьян засчитал взятие ворот.

«Мне кажется, что игра была достаточно странной и сложилась непонятным образом. Мы могли победить, все к этому шло. Но не думаю, что «Зенит» был расслаблен – они хорошо играли и в итоге добились ничьей.

Что касается нас, то мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре [ ]. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы.

Понимаем, что «Зенит» не мог проиграть в этом матче – они отмечали чемпионство и не могли сделать это с поражением», – сказал Хуниор Алонсо.

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