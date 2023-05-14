«Гол «Зенита» на 96-й забит после фола на Сафонове. В их ворота такой не засчитали бы». Защитник «Краснодара» Алонсо после 2:2

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Краснодар Роман Сафьян Хуниор Алонсо Матео Кассьерра Матвей Сафонов Футбол

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил, что «Зенит» забил гол с нарушением правил.

В субботу «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ. Форвард петербуржцев Матео Кассьерра сравнял счет на 96-й минуте. Главный судья матча Роман Сафьян засчитал взятие ворот.

«Мне кажется, что игра была достаточно странной и сложилась непонятным образом. Мы могли победить, все к этому шло. Но не думаю, что «Зенит» был расслаблен – они хорошо играли и в итоге добились ничьей.

Что касается нас, то мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре [Матвее Сафонове]. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы.

Понимаем, что «Зенит» не мог проиграть в этом матче – они отмечали чемпионство и не могли сделать это с поражением», – сказал Хуниор Алонсо.

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22 комментария

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BaltikaSPb
А кто фолил то ?
Защитник Краснодара на Сафонове или Сафонов на защитнике ?
Тут без Заремы не разберешься, она доходчиво объяснит что такой гол в любом случае отменять надо
+13
0
+13
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blaugrano
С ума посходили с антизенитовским флэшмобом.
Где фол-то?
+19
-7
+12
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Bartez1986
ничего там не было, фигню сморозил
+7
0
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Сергей Жарковский
На повторе было хорошо видно что Сафонов в прыжке сбил своего защитника, а контакта с Касьеррой не было.
+8
-2
+6
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Наталья Ларионова
Спартачи покусали краснодарцев?
+3
0
+3
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Pok_Toholo
Ответ mg2000
Я ставил на 1-2. щастье было рядом) Ничего, ждём Урал в гости
Не будет у ставочников никогда счастья 😄
+3
0
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Vovker
Ответ Spiker1606
Миллер закомплексованный, его в школе часто били и унижали, поэтому он сейчас отрывается на других, таким образом он тешит своё эго.
Докажи.
+2
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добрый грек
Если и было что-то, то со стороны игрока Краснодара.
+1
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Бен Гаан
Всё нормально с голом.
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ЗЕНИТ65
Ответ Александр Жердин
Здорово! Ваш защитник сталкивается с вашим вратарём, а фол Зенита? Тебя Зарема покусала?
Конечно она, больше некому.
+2
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Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
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Александр Жердин
Здорово! Ваш защитник сталкивается с вашим вратарём, а фол Зенита? Тебя Зарема покусала?
+7
-7
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Kira625
Хуниор, повторы посмотри. Там вообще контакта Сафонова и Ерохина не было. Если ты думаешь таким способом показать свою лояльность клубу и готовность ассимилироваться в РПЛ, то это плохая идея.
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Дмитрий9779
Ответ Михаил Блинов
Ерохин влетает в Сафонова, когда тот выбивал мяч и это ещё скажите не фол?
Хватит смотреть футбол по кнопочному телефону,влетает ваш защитник в Сафонова,и судья и ВАР,и комментаторы,и в студии разбирали момент,нет там фола.
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