Чемпионат Италии. «Лацио» примет «Лечче»

«Лацио» примет «Лечче» в 35-м туре Серии А.

В субботу « » на выезде сыграет против «Специи», а « » встретится с «Сассуоло» дома.

В воскресенье « » примет «Наполи», « » будет играть с «Болоньей», а « » сыграет с «Кремонезе».

В понедельник тур закроется матчем «Сампдория» – «Эмполи».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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