Чемпионат Италии. «Лацио» примет «Лечче»
«Лацио» примет «Лечче» в 35-м туре Серии А.
В субботу «Милан» на выезде сыграет против «Специи», а «Интер» встретится с «Сассуоло» дома.
В воскресенье «Монца» примет «Наполи», «Рома» будет играть с «Болоньей», а «Ювентус» сыграет с «Кремонезе».
В понедельник тур закроется матчем «Сампдория» – «Эмполи».
35-й тур
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 13 мая, 19.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 13 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 14 мая, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 14 мая, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 14 мая, 16.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 14 мая, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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