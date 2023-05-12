Чемпионат Италии. «Лацио» примет «Лечче»

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«Лацио» примет «Лечче» в 35-м туре Серии А.

В субботу «Милан» на выезде сыграет против «Специи», а «Интер» встретится с «Сассуоло» дома.

В воскресенье «Монца» примет «Наполи», «Рома» будет играть с «Болоньей», а «Ювентус» сыграет с «Кремонезе».

В понедельник тур закроется матчем «Сампдория» – «Эмполи».

Чемпионат Италии

35-й тур

Лацио – Лечче
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Аталанта
Дата проведения
13 мая, 16.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Милан
Дата проведения
13 мая, 19.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Сассуоло
Дата проведения
13 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Торино
Дата проведения
14 мая, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Наполи
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Удинезе
Дата проведения
14 мая, 16.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Рома
Дата проведения
14 мая, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Кремонезе
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Эмполи
Дата проведения
15 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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