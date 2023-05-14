Погба получил травму, делая навес в матче «Ювентуса» с «Кремонезе», и в слезах покинул поле

Теги Ювентус серия А Италия травмы Кремонезе Поль Погба Здоровье Футбол

Поль Погба получил травму в первом тайме матча с «Кремонезе».

На 22-й минуте матча 35-го тура Серии А хавбек «Ювентуса» правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон, сигнализируя о возникших проблемах.

Поле француз покинул в слезах, натянув футболку на лицо.

Погба проводил лишь шестой матч в чемпионате Италии в этом сезоне. С лета и до конца февраля он восстанавливался после операции на колене. В марте игрок получил травму во время отработки штрафных на тренировке и выбыл на несколько недель.

Со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Погба о травме: «Аллах не дает больше испытаний, чем может выдержать душа»

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
С Азаром спорят за самую дорогую игровую минуту в мире
+63
-12
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Ганбаров
Становится жаль ибо виден конец
+38
-4
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Это уже не смешно.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
littlejacob93@mail.ru
Слишком смахивает на карму за его отношение и игру в МЮ. Пока слабо верится, что он сможет хоть приблизиться к своему прошлому уровню. Будет теперь играть пару матчей в сезоне как это делали Росицкий, Уилшер, Бадштубер, Росси и т.д.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Почему шаман Погба может наложить проклятье на Мбаппе или брата, а избавить самого Погба от травм не в силах?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ John Gotti
А когда он желал травм?
03 декабря 2017, 03:25
Погба: «Надеюсь, ключевые игроки „Ман Сити“ получат травмы, и это ослабит их команду»
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ igls54
С Азаром спорят за самую дорогую игровую минуту в мире
Погба бесплатно перешёл и на меньшую чем Азар зарплату , так что глупость сморозил , а дети заплюсовали
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
revo
Ответ Мукунку хороший
И какой он.?)
Черный
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Ответ littlejacob93@mail.ru
Слишком смахивает на карму за его отношение и игру в МЮ. Пока слабо верится, что он сможет хоть приблизиться к своему прошлому уровню. Будет теперь играть пару матчей в сезоне как это делали Росицкий, Уилшер, Бадштубер, Росси и т.д.
Зачем объяснять кармой то, что объясняется естественными причинами? Спорт высших достижений - такая штука, в которой снижение требований к себе означает неминуемую потерю формы, а тут человек года четыре (с небольшими перерывами) пинал балду. Допинался, теперь организм такие нагрузки уже не выдерживает.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Здоровья Полю очень жаль
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madrilenos
Это какое-то проклятие ЗиЗу. 2 трансфера он требовал от Переса в Мадриде. Азара и Погба. и в итоге оба просто закончили с футбол 2 года назад
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Классный игрок, очень жаль.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ 6tspey7tb5
Это уже не смешно.
Это всегда смешно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
p7hjhk9r9q
Ему уже 30… Как быстро летит время
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лоуренс Аравийский
Погба стайл
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lebendorf
Пора реп писать, футбол больше развлечением стал для него уже давно...
Фартожопый и переоцененный футболист - личное мнение.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VLDOS
Мне кажется, стоит писать новости когда он не получает травмы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Александрович
Нужно улучшать ментальность,парень в своем мире живет,от сюда его резкие попытки уйти в религию,нужен рядом специалист который сможет направить в нужное русло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Извилина Заремы
Ответ blaugrano
Почему шаман Погба может наложить проклятье на Мбаппе или брата, а избавить самого Погба от травм не в силах?
Поль думает о других, а не о себе. Настоящий альтруист.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
в 30 с такими габаритами заканчивают играть, пора куда-нибудь в СА или ОАЭ доить шейхов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ rigobersong
Он Чемпион Мира, куда больше:) У кого-то и медали нет:)😉
Нет предела совершенству)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Булат Кошкимбаев
Шаману деняк не закинул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТТД Бубнова
Ответ blaugrano
Почему шаман Погба может наложить проклятье на Мбаппе или брата, а избавить самого Погба от травм не в силах?
Потому что это карма )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWS
Ответ madrilenos
Это какое-то проклятие ЗиЗу. 2 трансфера он требовал от Переса в Мадриде. Азара и Погба. и в итоге оба просто закончили с футбол 2 года назад
И оба из-за своего отношения к футболу так скатились
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Руслан Ганбаров
Становится жаль ибо виден конец
И какой он.?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий