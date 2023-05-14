Погба получил травму, делая навес в матче «Ювентуса» с «Кремонезе», и в слезах покинул поле

Поль Погба получил травму в первом тайме матча с «Кремонезе».

На 22-й минуте матча 35-го тура Серии А хавбек « » правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон, сигнализируя о возникших проблемах.

Поле француз покинул в слезах, натянув футболку на лицо.

Погба проводил лишь шестой матч в чемпионате Италии в этом сезоне. С лета и до конца февраля он восстанавливался после операции на колене. В марте игрок получил травму во время отработки штрафных на тренировке и выбыл на несколько недель.

Со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Погба о травме: «Аллах не дает больше испытаний, чем может выдержать душа»