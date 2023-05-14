НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» встретится с «Филадельфией» в 7-м матче серии
Сегодня в НБА станет известен второй финалист Восточной конференции.
«Бостон» Тейтума и Брауна в седьмом матче серии встретится с «Филадельфией» Эмбиида и Хардена.
НБА
Второй раунд
Седьмой матч
- Дата проведения
- 14 мая, 22.30, «TD Garden»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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