НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» встретится с «Филадельфией» в 7-м матче серии

Теги результаты Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА станет известен второй финалист Восточной конференции.

«Бостон» Тейтума и Брауна в седьмом матче серии встретится с «Филадельфией» Эмбиида и Хардена.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Седьмой матч

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
14 мая, 22.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев

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Кросовок Таккера
Камон! Летс гоу гайз!
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dev0
Если Бостон проходит Филу, мы получаем полное повторение бабла в финалах конференций
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Nightyork97
2 самые потенциальные вывески на финал для меня следующие : 1) ЛАЛ - Бостон ( битва самых титулованных команд НБА 2) Денвер - Филадельфия ( Йокич vs Эмбиид, разборка за самого самого MVP последних лет) P.S. Все команды достойны и даже Батлера не против посмотреть в финале.
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dev0
Оооочень интересно будет посмотреть на процент попадания и количество потерь Тейтума.
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Azamat Abdukadyroff
За Филадельфию, потому что там Харден
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sanya_xl
Док не подведет)
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Антон Ситдиков
Блин, если Фила проходит дальше, мне как нейтральному болельщику уже не так принципиально видеть Лейкерс, Наггетс, Хит или 76х чемпионами, рад буду любому исходу
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Killyr
Очень хочется увидеть финал Бостон - Денвер. Вперёд зелёные!
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Кирилл
Ответ Azamat Abdukadyroff
За Филадельфию, потому что там Харден
С таким опытом у Дока сливать самые важные матчи, Филе будет невероятно сложно выиграть матч )
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