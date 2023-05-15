Джейсон Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-м матче – набрал 51

Форвард « » побил рекорд по количеству очков, набранных в 7-м матче серии плей-офф. В последней игре полуфинала конференции с «Филадельфией» лидер «Селтикс» набрал 51 очко – 17 из 28 с игры. Также он добавил 13 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» и вышел в следующий раунд плей-офф.

Рекорд по очкам в 7-м матче серии установил защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 50 очков две недели назад в серии с «Сакраменто».

Ранее достижение принадлежало Кевину Дюрэнту. Тот набрал 48 очков в 7-м матче серии с «Милуоки» в 2021 году.