Джейсон Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-м матче – набрал 51
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум побил рекорд по количеству очков, набранных в 7-м матче серии плей-офф. В последней игре полуфинала конференции с «Филадельфией» лидер «Селтикс» набрал 51 очко – 17 из 28 с игры. Также он добавил 13 подборов, 5 передач и 2 перехвата.
«Бостон» разгромил «Филадельфию» и вышел в следующий раунд плей-офф.
Рекорд по очкам в 7-м матче серии установил защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 50 очков две недели назад в серии с «Сакраменто».
Ранее достижение принадлежало Кевину Дюрэнту. Тот набрал 48 очков в 7-м матче серии с «Милуоки» в 2021 году.
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То как он собирался после серии промахов и в одиночку уничтожал Филу, сегодняшняя монументальная игра в 7 матче-это задатки настоящего чемпиона и легенды
Плюс, риск случайной травмы