Джейсон Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-м матче – набрал 51

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум побил рекорд по количеству очков, набранных в 7-м матче серии плей-офф. В последней игре полуфинала конференции с «Филадельфией» лидер «Селтикс» набрал 51 очко – 17 из 28 с игры. Также он добавил 13 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» и вышел в следующий раунд плей-офф.

Рекорд по очкам в 7-м матче серии установил защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 50 очков две недели назад в серии с «Сакраменто».

Ранее достижение принадлежало Кевину Дюрэнту. Тот набрал 48 очков в 7-м матче серии с «Милуоки» в 2021 году.

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30 комментариев

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Кирилл
Причем, рекордные очки набрал через Эмбиида )

Показал МВП и Хардену как нужно играть в 7-м матче на вылет )
+24
-1
+23
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Донован хозяин НБА
Лично для меня Тейтум очень вырос в глазах за эту серию.
То как он собирался после серии промахов и в одиночку уничтожал Филу, сегодняшняя монументальная игра в 7 матче-это задатки настоящего чемпиона и легенды
+15
-1
+14
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ID89
Ответ Jazzzz
А мог бы и больше, но Маззула посадил
А смысл оставаться? Чтобы травму получить на разнице +25 ради набивания статы против лавочников?
+13
0
+13
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Александр Митраков
Ответ Jazzzz
А мог бы и больше, но Маззула посадил
Ну, это было бы мусорно. За такое Букера до сих пор хэйтят (там, правда, была регулярка)

Плюс, риск случайной травмы
+15
-2
+13
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Кирилл Павлюченко
Тейтум побил рекорд Карри и просто побил Эмбиида.
+12
0
+12
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Потенциал молодёжи селтикс
Деклассировал хваленого мвпытика
+13
-2
+11
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гилберт
Шо то МВП какой то не МВП.
+8
-1
+7
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Александр Митраков
Док Риверс: «Теоретически мы выиграли 7-й матч с разницей в 20 очков. Без комментариев»
+7
-3
+4
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Jazzzz
А мог бы и больше, но Маззула посадил
+7
-3
+4
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<~dexi~>
Не сломался после 3 четвертей в шестой и затащил 2 игры. Ну разве не крут? Дальше Батлер, но нужно побеждать, хочу финал с Йокичем
+3
0
+3
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Александр Суржиков
Третья четверть🤯
+3
0
+3
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Light Yagami
Это была бы хорошая отмазка для Дока, если бы не в хламину проигранный матч.
+2
0
+2
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<~dexi~>
Ответ Кирилл Павлюченко
Тейтум побил рекорд Карри и просто побил Эмбиида.
Побил его Эл, Джейсон просто нанёс финальный удар
+2
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Anastasiia Khvorostova
Затащил в нужный момент и перебросал Карри 🍀🍀🍀🍀
+1
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Vovan94
Тейтум обыграл 76х ☘️💪
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Аморалинни
Ответ badaboom
Ну почему было не дать поиграть еще пару мин и побить "вечный" рекорд Майла? Там два овертайма было и проигранный матч, а тут чистенький красивый рекорд был бы. Плюс еще красивость, что там против Бостона, а тут Бостон.. Жаль, в общем(
Чистенький и красивый рекорд против Филы, которая 7 минут не могла попасть в кольцо
+1
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Jaison (Jeison)
Тейтум обязательно возьмет гайку в форме кельтов, но только не в этом сезоне. Этот год за ЛАЛ с дедом
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-2
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Ванька
по серии возникали вопросы, провалил бы 6 матч, столько куч бы летело. Преобразился за четверть и 7 матч, и уже по другому смотришь на игрока. Надеюсь, будет поддерживать эту энергию и мы увидим достойный полуфинал и может даже финал.
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RayRay
Рекорд , без травмы закончил матч.И ноль потерь . Сильно 💪
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<~dexi~>
Сколько сегодня трёх через мвп закинул? Четыре?
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RayRay
Ответ ID89
А смысл оставаться? Чтобы травму получить на разнице +25 ради набивания статы против лавочников?
Пример Роуза тому подтверждение))
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Сергей Пузанков
Ответ Jazzzz
А мог бы и больше, но Маззула посадил
Не Маззулла виноват, а Фила, которая бороться не захотела, удовлетворившись теоретической победой.
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Vagant
Ответ badaboom
Ну почему было не дать поиграть еще пару мин и побить "вечный" рекорд Майла? Там два овертайма было и проигранный матч, а тут чистенький красивый рекорд был бы. Плюс еще красивость, что там против Бостона, а тут Бостон.. Жаль, в общем(
Еще 2 серии играть.
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