Йоканович покидает «Динамо»: «К следующему матчу клуб будет готовить другой главный тренер»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат отставки Славиша Йоканович Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» сообщили о предстоящем увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Сегодня московская команда уступила «Ахмату» (0:3) на своем поле в 27-м туре Мир РПЛ.

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер, новый главный тренер», – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством клуб набрал 42 очка за 27 игр в чемпионате России и идет на 7-м месте. Из Фонбет Кубка России москвичи выбыли на этапе полуфинала Пути регионов.

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107 комментариев

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Никита Самарин
Из молодёжки тренера скорее всего до конца сезона назначат. А так на Николича в Динамо было бы интересно посмотреть. Ну и откровенно говоря с решением опоздали.
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Mixos Demid
Это нужно было сделать, как минимум, месяц назад. ########## эффективные менеджеры!!! Себя не забудь уволить!!!
+36
-5
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Oleg Olegov
У одного специалиста без бумажки есть шанс?
+19
-4
+15
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Botikool
Давно пора
+11
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justbored
Год фтопку, спасибо дорогому руководству.
+10
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франко
Аллилуйя!
+8
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Виталии Пархоменко
Наконец-то избавимся от недотренера. Не совершите ошибок Пивоваров, Гафин и Бувач. Ждемс нового ГТ. Это надо было сделать после поражения от Акрона, а не тянуть кота за яйца.
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Игорь Асабов
Ответ Богдан Агафонов
Формулировка «другой главный тренер, новый главный тренер». Значит, вели переговоры, договорились, быстро контракт подпишут, представят команде, человек три тура доработает сезон, познакомится с командой, начнёт выстраивать свою команду и коллектив даже до начала летних сборов. Поймёт какое усиление ему требуется, с руководством эти вопросы проработает
Это же Динамо)
Сейчас назначат нового, он доработает, а потом в конце сезона уйдет и наше великое руководство будет все лето искать нового и к 10-му туру найдут нового и так по кругу )))
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Леха Федя
Гип гип Ура!!!!!
+6
0
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Богдан Агафонов
Формулировка «другой главный тренер, новый главный тренер».

Значит, вели переговоры, договорились, быстро контракт подпишут, представят команде, человек три тура доработает сезон, познакомится с командой, начнёт выстраивать свою команду и коллектив даже до начала летних сборов. Поймёт какое усиление ему требуется, с руководством эти вопросы проработает
+6
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MishaFCZ
Еще туров 7 назад,надо было его убирать.
+5
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Viktor Martunov
Его надо было ещё после Самары гнать, скупердяи.
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VV Vvvv
Личку берите))). Тренер неплохой,и знает уже нашу кухню.)))
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Игорь Горочкин
можно было и пораньше. надеюсь хоть тренера искали до этого?
+3
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Виталии Пархоменко
Ответ skorpy55
Привет Виталь, это надо было сделать ещё раньше.....
Привет Валер! Даже можно было и раньше.
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skorpy55
Ответ Виталии Пархоменко
Наконец-то избавимся от недотренера. Не совершите ошибок Пивоваров, Гафин и Бувач. Ждемс нового ГТ. Это надо было сделать после поражения от Акрона, а не тянуть кота за яйца.
Привет Виталь, это надо было сделать ещё раньше.....
+4
-1
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Александр Громов
Тренер не панацея от всех бед. Руководство много напартачело ,особенно в трансферной деятельности. Да и с игроками надо большую работу провести. Кого выгнать, кого на заслуженный отдых отправить, кому пистонов вставить. Ну и приобрести центральных защитников, опроника , вратаря .
+3
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hfgryje
Дотерпели, когда уже ничего не изменить .
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skorpy55
Ответ Abriel
Силкин или Хохлов или может Березуцкий или Игнашевич, дальше фантазия кончается
Наверное Мостовой.....
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Валерий Асанов
Произошел конкретный слив.....Йокановича
+2
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Sergey Cher
Ответ Mixos Demid
Это нужно было сделать, как минимум, месяц назад. ########## эффективные менеджеры!!! Себя не забудь уволить!!!
Это в первую очередь
+2
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Adolf Glieder
Давно пора, надо было это сделать ещё после игры с Факелом.
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Нейтральный критик
Так новый ГТ или врио?
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angry horse
Позорище, конечно, этот серб😎
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skorpy55
Ответ Viktor Martunov
Ты то чего Валера?
А чего я Виктор, пошутить нельзя?
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