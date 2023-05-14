Йоканович покидает «Динамо»: «К следующему матчу клуб будет готовить другой главный тренер»

В «Динамо» сообщили о предстоящем увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Сегодня московская команда уступила « » (0:3) на своем поле в 27-м туре Мир .

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер, новый главный тренер», – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

возглавил « » в июне 2022 года. Под его руководством клуб набрал 42 очка за 27 игр в чемпионате России и идет на 7-м месте. Из Фонбет Кубка России москвичи выбыли на этапе полуфинала Пути регионов.