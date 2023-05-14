Йоканович покидает «Динамо»: «К следующему матчу клуб будет готовить другой главный тренер»
В «Динамо» сообщили о предстоящем увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.
Сегодня московская команда уступила «Ахмату» (0:3) на своем поле в 27-м туре Мир РПЛ.
«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер, новый главный тренер», – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством клуб набрал 42 очка за 27 игр в чемпионате России и идет на 7-м месте. Из Фонбет Кубка России москвичи выбыли на этапе полуфинала Пути регионов.
Сейчас назначат нового, он доработает, а потом в конце сезона уйдет и наше великое руководство будет все лето искать нового и к 10-му туру найдут нового и так по кругу )))
Значит, вели переговоры, договорились, быстро контракт подпишут, представят команде, человек три тура доработает сезон, познакомится с командой, начнёт выстраивать свою команду и коллектив даже до начала летних сборов. Поймёт какое усиление ему требуется, с руководством эти вопросы проработает