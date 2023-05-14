Четыре игрока «Тулузы» отказались от радужных футболок и акции против гомофобии на матче с «Нантом»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция Филипп Монтанье игровая форма ЛГБТ Логан Коста Закария Абухляль Мусса Диарра II Фарес Шаиби Саид Хамулич Футбол

Игроки «Тулузы» отказались надевать радужные футболки в рамках акции против гомофобии.

Сегодня «Тулуза» примет «Нант» в рамках 35-го тура Лиги 1. Несколько футболистов отказались от участия в матче из-за планируемой акции.

В эти выходные в чемпионате Франции игроки надевают радужные футболки в рамках акции против гомофобии. Ранее стало известно, что защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку перед матчем Лиги 1, его не включили в состав на игру с «Сошо».

По данным La Dépêche, об отказе от акции тренера Филиппа Монтанье уведомили пять футболистов – марокканец Закария Абухляль, французы Мусса Диарра, Фарес Шаиби и Логан Коста, а также босниец Саид Хамулич.

Позже Логан Коста заявил, что не отказывался от акции и не говорил об этом тренеру.

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47 комментариев

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SaH4r.
красавцы!
+72
-13
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А.Э.РАСИМ
А почему не поддержать в таком матче людей, которые действительно нуждаются в помощи?
Скажем, желтых жилетов?
Чем желтые жилеты хуже гомиков?
Гомикаам чего не хватает? Секса?
Членов?
Презервативов?
Не все дети еще поменяли пол?
Педофилию еще не узакончили?
Не выдают им месячно пособия по гомосексуализму?
Им не дают заниматься своими святыми делами на площади Республики?
В чем нуждаются гомосексуалисты?
Их в автобус не пускают? Ч о еще человечество должно для них сделать? Раком ходить по мостовой, чтобы все было, извините под рукой? Вдруг какой то гомосексуалист захотел моментального секса.....

Почему футбольный клуб должен заниматься их проблемами?
Смотрите, гомосексуалисты не могут иметь детей.
То есть их образ жизни не здоровый.
Спортивная организация за здоровый образ жизни должна быть.
А почему клуб Тулуза, скажем, должна поддерживать НЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ??????????

Может кто объяснить этот парадокс?

Я не могу понять.
Нормальный папа не даст сына в союпортивную организацию, которая декларирует не здоровый образ жизни.
Или ему глаза на этот вопиющий изъян закрыть????
Ради кого????
Не для плюсов или минусов пишу, у меня есть позиция, я часто об этом пишу.
Пусть какой то гений-гомосексуалист объяснит мне, в чем этот парадокс.
Почему спорт более поддерживать не здоровый а НЕЗДОРОВЫЙ образ жизни?????

Что это такое?
+41
-13
+28
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За Валенсию с 1999
Я уважаю этих мужиков!
+32
-7
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Demyan Grachev
Ответ Иван Новиков
Гомофобы.
не обижайся ,мы такие)
+20
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Саша Пушкин
Ответ SaH4r.
красавцы!
Окажется ли Головин таким же красавцем в сегодняшнем матче против Лилля? Даже любопытно. Моя ставка, что нет.
Проверим- проверим.
Это негры- мусульмани могут позволить себе в европейских клубах бунтовать таким образом против повесточки им есть, что противопоставить.
Хотя если в родном для Головина провинциальном Калтане узнают, что Сашка носил такую рубаху и топил за всё это, мужики могут и не понять...
+21
-9
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ARIGAMI ARIGAMI
Мне вот интересно. Западный мир давно признал гомосексуалов, зачем превозносить их? Относитесь как ко всем обычным людям
+18
-11
+7
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Красная стрела
Ответ Vazuza
Шел 21 й век а на спортсе все заняты подсчетом кто и что там сделал в других странах. Подсчитали? Еще в германии при гитлере евреев считали
А в 21 веке люди не должны интересоваться, что в других странах?🤔
+8
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bad_bear
Ответ Иван Новиков
Гомофобы.
брат Игорька Новикова?🤔
тот тоже все истинные европейские ценности любит защищать 🤷😬
+5
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savik-A.M.
Что ж ты Коста сдал назад ..... )
+5
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Metalloid
3 из них игроки основы ведь, интересно, что клуб вот так прогибается под лигу. В НХЛ лигу послали и всё, а французы как всегда.
+4
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Вечно в бане
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мусульмане. Вера -фундамент здорового общества.
А законы шариата, например, тоже фундамент здорового общества?
+7
-5
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Great ManUtd
ну если взрываться - это здоровое общество...
Неужели даже сейчас, видя братоубийственную войну, про взрывы актуально? Размышляйте иногда, а не чужие мысли излагайте
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Amalfitano
Ответ Вечно в бане
А законы шариата, например, тоже фундамент здорового общества?
Ты не поверишь, но да. Шариат, помимо отрубания рук и голов это в бОльшей степени регулирование отношений между субъектами внутри общества.
+7
-5
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шампион
В прошлом сезоне один Идрисса Гейе так поступил, сейчас уже пятеро. Глядишь, через год уже большинство пошлют подальше радужную мафию
+3
-1
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alexey alexeev
У французских толерастoв дилемма, с одной стороны голубые, с другой стороны исламисты и черные, которых вроде как тоже нельзя ущемлять 😂
+3
-1
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инок
Молодцы все футболисты отказывающиеся поддержать
эту глупую акцию!
+11
-9
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Ben Shelton
красавчики че
+5
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Tun
А отказаться от акции без отказа от матча никак нельзя?
+4
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Вечно в бане
А законы шариата, например, тоже фундамент здорового общества?
Вседозволенность превращает человека в животное.
+4
-3
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Саша Пушкин
Так вот почему твои соплеменники так бесстыже и вызывающе себя ведут , оказавшись в столичных российских городах в дали от родины и без присмотра старших.
Естественно, это же очевидно. Если бы не было религиозных норм, было бы ещё печальней.
+1
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помню джанашия
Ответ Ben Shelton
красавчики че
Особенно Гомис. Абухляль ещё против алкашей выступил бы. Это шутка, конечно, мужчины - молодцы.
+1
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alexey alexeev
Ответ Вечно в бане
А законы шариата, например, тоже фундамент здорового общества?
Сине-бeло-голубoй топит за лгбт, ну это классика
+1
0
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Гусейн Магомедрасулов
Мусульмане. Вера -фундамент здорового общества.
+23
-22
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murzzzzzilka
Смело! Молодцы!
+8
-7
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Евгений Цыбулин
Ответ Саша Пушкин
Окажется ли Головин таким же красавцем в сегодняшнем матче против Лилля? Даже любопытно. Моя ставка, что нет. Проверим- проверим. Это негры- мусульмани могут позволить себе в европейских клубах бунтовать таким образом против повесточки им есть, что противопоставить. Хотя если в родном для Головина провинциальном Калтане узнают, что Сашка носил такую рубаху и топил за всё это, мужики могут и не понять...
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