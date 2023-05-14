Четыре игрока «Тулузы» отказались от радужных футболок и акции против гомофобии на матче с «Нантом»

Игроки «Тулузы» отказались надевать радужные футболки в рамках акции против гомофобии.

Сегодня « » примет « » в рамках 35-го тура Лиги 1. Несколько футболистов отказались от участия в матче из-за планируемой акции.

В эти выходные в чемпионате Франции игроки надевают радужные футболки в рамках акции против гомофобии. Ранее стало известно, что защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку перед матчем Лиги 1, его не включили в состав на игру с «Сошо».

По данным La Dépêche, об отказе от акции тренера Филиппа Монтанье уведомили пять футболистов – марокканец , французы , и Логан Коста, а также босниец Саид Хамулич.

Позже Логан Коста заявил, что не отказывался от акции и не говорил об этом тренеру.