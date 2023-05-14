Четыре игрока «Тулузы» отказались от радужных футболок и акции против гомофобии на матче с «Нантом»
Игроки «Тулузы» отказались надевать радужные футболки в рамках акции против гомофобии.
Сегодня «Тулуза» примет «Нант» в рамках 35-го тура Лиги 1. Несколько футболистов отказались от участия в матче из-за планируемой акции.
В эти выходные в чемпионате Франции игроки надевают радужные футболки в рамках акции против гомофобии. Ранее стало известно, что защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку перед матчем Лиги 1, его не включили в состав на игру с «Сошо».
По данным La Dépêche, об отказе от акции тренера Филиппа Монтанье уведомили пять футболистов – марокканец Закария Абухляль, французы Мусса Диарра, Фарес Шаиби и Логан Коста, а также босниец Саид Хамулич.
Позже Логан Коста заявил, что не отказывался от акции и не говорил об этом тренеру.
Скажем, желтых жилетов?
Чем желтые жилеты хуже гомиков?
Гомикаам чего не хватает? Секса?
Членов?
Презервативов?
Не все дети еще поменяли пол?
Педофилию еще не узакончили?
Не выдают им месячно пособия по гомосексуализму?
Им не дают заниматься своими святыми делами на площади Республики?
В чем нуждаются гомосексуалисты?
Их в автобус не пускают? Ч о еще человечество должно для них сделать? Раком ходить по мостовой, чтобы все было, извините под рукой? Вдруг какой то гомосексуалист захотел моментального секса.....
Почему футбольный клуб должен заниматься их проблемами?
Смотрите, гомосексуалисты не могут иметь детей.
То есть их образ жизни не здоровый.
Спортивная организация за здоровый образ жизни должна быть.
А почему клуб Тулуза, скажем, должна поддерживать НЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ??????????
Может кто объяснить этот парадокс?
Я не могу понять.
Нормальный папа не даст сына в союпортивную организацию, которая декларирует не здоровый образ жизни.
Или ему глаза на этот вопиющий изъян закрыть????
Ради кого????
Не для плюсов или минусов пишу, у меня есть позиция, я часто об этом пишу.
Пусть какой то гений-гомосексуалист объяснит мне, в чем этот парадокс.
Почему спорт более поддерживать не здоровый а НЕЗДОРОВЫЙ образ жизни?????
Что это такое?
Проверим- проверим.
Это негры- мусульмани могут позволить себе в европейских клубах бунтовать таким образом против повесточки им есть, что противопоставить.
Хотя если в родном для Головина провинциальном Калтане узнают, что Сашка носил такую рубаху и топил за всё это, мужики могут и не понять...
тот тоже все истинные европейские ценности любит защищать 🤷😬
эту глупую акцию!