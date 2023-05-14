Холанд забил 36-й гол в АПЛ. В высшем дивизионе Англии не забивали столько 56 лет

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 36-й гол в 33 матчах сезона АПЛ.

22-летний норвежец из «Ман Сити» поразил ворота «Эвертона» в выездном матче 36-го тура Премьер-лиги (2:0, перерыв).

Холанд упрочил рекорд лиги по голам, забитым в одном сезоне. Прежнее достижение – 34 мяча – принадлежало Энди Коулу (в сезоне-1993/94) и Алану Ширеру (1994/95), которые забивали в лиге с 22 командами при 42 матчах за сезон.

Мохамед Салах в сезоне-2017/18 забил 32 гола – до появления Холанда это был рекорд АПЛ при 20 командах и 38 матчах в чемпионате.

Последним игроком, забившим больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис – в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.

Подробная статистика выступлений Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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55 комментариев

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Los Galácticos
Не знаю зачем они Гюндогана отпускают, он просто скрытый гений в этой системе, еще несколько сезонов мог бы приносить большую пользу.
+47
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Dexler
Великий игрок с большим будущем. Вселенная подкинула нам первую суперзвезду на замену Роналду/Месси
+15
-3
+12
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gamechanger
Ответ Los Galácticos
Не знаю зачем они Гюндогана отпускают, он просто скрытый гений в этой системе, еще несколько сезонов мог бы приносить большую пользу.
Да кто отпускает-то? Сити предлагал контракт, но он сам хочет уйти. И, если верить слухам, даже готов на понижение зарплаты ради перехода в Барселону. Илкай уже всего добился в Манчестере, хочет нового вызова. Так что, его можно понять
+12
0
+12
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Ман Сити
Ответ Burel
А почему с реалом на поле не вышел ?
А почему фейк обладатель ЗМ не вышел?
+15
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udiekemen
Ответ Барсик Юрана
Холанд сильнее Кринжа
Только нынешнего Рона)
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rigobersong
Смеяться над Должуном мы не бросим!

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Иван Иванов
Ответ DolJun
бист. тащит физрука на требл. но зная как деградируют при гвардиоле девятки - думаю в следующем сезоне стоит ждать его на фланге или в опорной зоне
Должунья, Эрлинг так много забивает, благодаря тому, что Пеп поставил его в опорку. Пеп гений.
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Artem Piatkov
Ну вот Рона Дэвиса ещё перебить (37 голов) и порядок
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Тимофей Кушнир
Помнится мне, некоторы после Суперкубка говорил, что Холанд хуже Нуньеса. Где они теперь?
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udiekemen
Ответ Великий Алонсо
Унылый замыкальщик бегунок без техники и со стремной внешностью, фууу 🤮
Он футболист, а не актер
+4
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Иван Иванов
Ответ Sanan1908
Хочется 40+
Это тебе на Браззерс надо!
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MTZ_2022
Благодаря Холанду мы много узнаем о великих бомбардирах прошлого..
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udiekemen
Ответ Футбол_это_жизнь
Это прямая замена Роналду. Но никак не Месси. Голы и сам футбол это разные вещи. Все восхищаются Зиданлм называя его лучшим ПЗ забываю историю. Но он не рекордсмен по голам ни в одном из турниров. Месси сравнивают с голеадорами только потому, что он забивает на уровне лучших в истории. Но Месси делает игру. Холланд безумно крутой.
Я понимаю что тебе 10 и ты тогда ещё не родился когда молодой Рон разрывал АПЛ)) каким же он был а) точность, дриблинг, скилл, скорость) прям всё
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Los Galácticos
Не знаю зачем они Гюндогана отпускают, он просто скрытый гений в этой системе, еще несколько сезонов мог бы приносить большую пользу.
Он сам хочет в Испанию из-за жены. Якобы ей тамошние рестораны больше нравятся)
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udiekemen
ЗБ возьмёт, надеюсь и ЗМ выиграет в итоге) заслужил
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FREEON
3 игры, что бы повторить и побить абсолютный рекорд
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Люблю Марго Робби
Реально читер
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Sul Abd
Ответ Денис Юрьев
что бы ни говорили, в эпоху АПЛ были крутые КОМАНДЫ, но никто из наконечников столько не забил за счет них. НО! Ни в коем случае нельзя его приравнивать к Лео или Зубастику. Хотя бы в плане техники - ну это слишком, слишком разные уровни.
Лео это который во Франции никак не раскроется?)))
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Виталий Желтоусов
Викинг 🔥🔥🔥 Но без победы в ЛЧ не видать ему золотого мяча
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Иван Иванов
Ответ gamechanger
Да кто отпускает-то? Сити предлагал контракт, но он сам хочет уйти. И, если верить слухам, даже готов на понижение зарплаты ради перехода в Барселону. Илкай уже всего добился в Манчестере, хочет нового вызова. Так что, его можно понять
ЛЧ? ;)
+1
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Зубы Дзюбы
Ответ gamechanger
Да кто отпускает-то? Сити предлагал контракт, но он сам хочет уйти. И, если верить слухам, даже готов на понижение зарплаты ради перехода в Барселону. Илкай уже всего добился в Манчестере, хочет нового вызова. Так что, его можно понять
Лч пусть выиграет для начала. Барса вон даже в плейофф не доползает
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ gamechanger
Да кто отпускает-то? Сити предлагал контракт, но он сам хочет уйти. И, если верить слухам, даже готов на понижение зарплаты ради перехода в Барселону. Илкай уже всего добился в Манчестере, хочет нового вызова. Так что, его можно понять
Гюндоган с Сити вроде о сроках контракта не смог договориться, он хочет не менее чем на 3 года а клуб только максимум на 2 предлагает, вот он и собрался в Барсу. Там и контракт на 3 года предложили, да и тепло)
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cektor
Холанд пишет историю АПЛ на наших глазах.
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udiekemen
Ответ belikovda.90
ТЫ рожу Винисиуса видел?
Не хуже Ди Каприо 😎
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Виталий Желтоусов
Ответ Denis11Reds
Если сити победит в ЛЧ, то будет большой скандал, когда жюри снова проголосует за Месси.
Согласен
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