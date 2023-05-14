Холанд забил 36-й гол в АПЛ. В высшем дивизионе Англии не забивали столько 56 лет

Эрлинг Холанд забил 36-й гол в 33 матчах сезона АПЛ.

22-летний норвежец из «Ман Сити» поразил ворота « » в выездном матче 36-го тура Премьер-лиги (2:0, перерыв).

Холанд упрочил рекорд лиги по голам, забитым в одном сезоне. Прежнее достижение – 34 мяча – принадлежало Энди Коулу (в сезоне-1993/94) и Алану Ширеру (1994/95), которые забивали в лиге с 22 командами при 42 матчах за сезон.

Мохамед Салах в сезоне-2017/18 забил 32 гола – до появления это был рекорд при 20 командах и 38 матчах в чемпионате.

Последним игроком, забившим больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис – в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.

Подробная статистика выступлений Эрлинга доступна здесь.

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