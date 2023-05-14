Холанд забил 36-й гол в АПЛ. В высшем дивизионе Англии не забивали столько 56 лет
Эрлинг Холанд забил 36-й гол в 33 матчах сезона АПЛ.
22-летний норвежец из «Ман Сити» поразил ворота «Эвертона» в выездном матче 36-го тура Премьер-лиги (2:0, перерыв).
Холанд упрочил рекорд лиги по голам, забитым в одном сезоне. Прежнее достижение – 34 мяча – принадлежало Энди Коулу (в сезоне-1993/94) и Алану Ширеру (1994/95), которые забивали в лиге с 22 командами при 42 матчах за сезон.
Мохамед Салах в сезоне-2017/18 забил 32 гола – до появления Холанда это был рекорд АПЛ при 20 командах и 38 матчах в чемпионате.
Последним игроком, забившим больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис – в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.
Подробная статистика выступлений Эрлинга доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/fe/f9/bf/a1/ruu5a270916f4.jpg