«Азар утратил желание играть в футбол. «Реалу» его не продать, придется оставить на год». Миятович о хавбеке

Теги Реал Мадрид Ла Лига Предраг Миятович Эден Азар Футбол

Предраг Миятович объяснил серьезный спад в игре Эдена Азара потерей интереса к футболу.

32-летний бельгиец вышел в стартовом составе на матч 34-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) и был замен на 61-й минуте, не совершив результативных действий.

«Реал» ничего не может сделать, его невозможно продать. Эден утратил желание играть в футбол. «Мадриду» придется оставить его на оставшийся год по контракту», – сказал Миятович, бывший футболист и директор «Реала», в эфире Cadena SER.

Эден провел 6 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти

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39 комментариев

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Яхай-Бле
Ответ DolJun
откуда инфа что он утратил желание играть? как это вообще можно определить не выпуская его на поле?
тренировки, отношение к своему делу.
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Угараю_с_вас
Ответ Газонокосильщик Хави
Ну в барсе по круче истории. Если сюда включать бейла. Без каутиня было бы 6:2, а не 8:2. Конечно все эти последние игроки пришедшие в результате продажи неймара полный шлак в перспективе оказались. Но азар то, сразу решил на пенсию в реале пойти, а бейл то и финале лч забивал.
Бейл так-то больше 100 голов забил за Реал, 3 в финале ЛЧ и так далее) его приход не был точно провалом, провалом было продление контракта на такой долгий срок
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bostonKG
Лучше даже заплатить ему , чтобы он ушел
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Игорь Новиков
Ответ bostonKG
Лучше даже заплатить ему , чтобы он ушел
Реал, очевидно, считает, что это потеря имиджа. Типа пусть тихо досидит и уходит. Иначе давно бы это сделали.
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Пирс Морган
Худший трансфер в истории футбола
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Val Smith
Ответ Иван Егурнов
У них там вирус какой то гуляет?) Сначала Бэйл, теперь Азар. Симптомы - потеря спортивной мотивации
Да сколько можно, Бэйл более менее успешно играл несколько сезонов. Когда всё пошло по одному месту был готов в Китай уйти, но Перес сорвал переход. И после этого Бейл ещё и в аренду сходил. Да продленный контракт Гарета провал, но то что творит Азар за гранью и не в какие сравнения не идет. Как профессионал хуже придумать сложно.
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Иван Егурнов
У них там вирус какой то гуляет?) Сначала Бэйл, теперь Азар. Симптомы - потеря спортивной мотивации
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levon.a
Ответ DolJun
откуда инфа что он утратил желание играть? как это вообще можно определить не выпуская его на поле?
А что только выход на поле даст возможность понять отношение футболиста к делу?Есть еще тренировочный процесс, отношение к режиму и тд
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Угараю_с_вас
Ответ Игорь Новиков
Реал, очевидно, считает, что это потеря имиджа. Типа пусть тихо досидит и уходит. Иначе давно бы это сделали.
Ну такое не первый раз уже в Реале) Бейл досидел контракт, Иско, Азар теперь, Диас вообще в шоколаде) игрок более чем посредственный, а сколько трофеев собрал с лавки уму не постижимо и тоже не хотел уходит )
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vadned
Ответ DolJun
откуда инфа что он утратил желание играть? как это вообще можно определить не выпуская его на поле?
Ну, выпустили его на поле. И что? Если игрок желает доказать, что он реально нужен, то его не меняют на 61 минуте.
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mishash
Когда даже в гольф лень...
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Evergreen
Может когда-нибудь в мемуарах он объяснит что же с ним произошло. Такой уникальный игрок и такое бесславное завершение карьеры
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Dima Naumenko
Ответ Пирс Морган
Худший трансфер в истории футбола
Худший - Редондо из Реала в Милан!
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Jan Paskel
Ответ Яхай-Бле
тренировки, отношение к своему делу.
а может просто в лоб сказал
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Shuller18
А откуда появится желание, если тебя не выпускают на поле? Я более чем уверен, что это указка руководства, чтобы вынудить Эдена уйти, ну не настолько он плох и бездарен, чтобы даже не выходить на замену при разгромном счете, а Анчи и не таких буратин реанимировал.
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Иван Егурнов
У них там вирус какой то гуляет?) Сначала Бэйл, теперь Азар. Симптомы - потеря спортивной мотивации
Бред про Бейла пишут (и плюсуют) максимально далёкие от футбола люди, другого объяснения этому не нахожу.
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Demyan Grachev
Ответ DolJun
откуда инфа что он утратил желание играть? как это вообще можно определить не выпуская его на поле?
по его самоотдаче и статистике
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<~Inter~>
Ответ Shuller18
А откуда появится желание, если тебя не выпускают на поле? Я более чем уверен, что это указка руководства, чтобы вынудить Эдена уйти, ну не настолько он плох и бездарен, чтобы даже не выходить на замену при разгромном счете, а Анчи и не таких буратин реанимировал.
Вышел он вчера на поле и не было похоже, что он хочет играть в футбол. Раньше Азар всегда просил мяч, а сейчас прячется за игроков соперника
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titov-and-trubach
Ответ Заур Алиев
Интересно кому надоумело купить это бесполезное тело за такую космическую сумму, он ни разу будучи игроком Челси не решал в ключевых матчах ЛЧ, для атакующего полузащитника статистика вообще смехотворная, чел вообще без поставленного удара, абсолютно бесхарактерный.
Он один из лучших игроков чемпионата Англии был, почти не травмировался, прекрасно двигал мяч на дриблинге через 1-2-3 игроков противника в сверхплотном чемпионате, где с ним всегда играли жестко. Кто же знал, что так все сложится? У него совершенно нормальная статистика в той роли, которую он в Челси выполнял. Играй он в более атакующей команде, забивал бы больше. Собственно, все и думали, что в Ла Лиге, играя за Реал, он начнет набирать 20+20. Но вышло как вышло.
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гилберт
Ответ bostonKG
Лучше даже заплатить ему , чтобы он ушел
Ну типа заплатить все по контракту и дать еще сверху чтобы ушел.
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гилберт
Ответ Игорь Новиков
Реал, очевидно, считает, что это потеря имиджа. Типа пусть тихо досидит и уходит. Иначе давно бы это сделали.
Потеря имиджа это три года держать пустое место в команде на огромном контракте, услаждая хейтеров. Заплатили, ушел, забыли. Вот как нужно было сделать.
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circassian*
Это какой-то лютейший провал. Переса тут вообще не обвинишь - он брал топового игрока, который был одним из 4-5 лучших в мире, с претензиями на то, что в Реале вообще станет лучшим.
Кто ж мог предположить, что получится настолько масштабный пук-среньк?
Я не смотрел вчерашний матч, просто бегло пробежал здесь текстовую трансляцию, и имя Азара там мелькает один раз - когда его меняют. Просто позорище, разочарование века
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Victor Efremoff
Азар - норм клоп. Присосался, не отдерешь
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geoo9
да ладно, ну кто бы отказался получать такие деньги без особых напрягов ? его сложно обвинять, травмы сломали его
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добрый грек
Азар сам себя дискредитировал.
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