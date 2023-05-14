«Азар утратил желание играть в футбол. «Реалу» его не продать, придется оставить на год». Миятович о хавбеке
Предраг Миятович объяснил серьезный спад в игре Эдена Азара потерей интереса к футболу.
32-летний бельгиец вышел в стартовом составе на матч 34-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) и был замен на 61-й минуте, не совершив результативных действий.
«Реал» ничего не может сделать, его невозможно продать. Эден утратил желание играть в футбол. «Мадриду» придется оставить его на оставшийся год по контракту», – сказал Миятович, бывший футболист и директор «Реала», в эфире Cadena SER.
Эден провел 6 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?
«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти
Кто ж мог предположить, что получится настолько масштабный пук-среньк?
Я не смотрел вчерашний матч, просто бегло пробежал здесь текстовую трансляцию, и имя Азара там мелькает один раз - когда его меняют. Просто позорище, разочарование века