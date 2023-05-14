«Азар утратил желание играть в футбол. «Реалу» его не продать, придется оставить на год». Миятович о хавбеке

Предраг Миятович объяснил серьезный спад в игре Эдена Азара потерей интереса к футболу.

32-летний бельгиец вышел в стартовом составе на матч 34-го тура с «Хетафе» (1:0) и был замен на 61-й минуте, не совершив результативных действий.

«Реал» ничего не может сделать, его невозможно продать. Эден утратил желание играть в футбол. « » придется оставить его на оставшийся год по контракту», – сказал , бывший футболист и директор «Реала», в эфире Cadena SER.

Эден провел 6 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти