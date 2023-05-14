«Тулуза» об отстранении игроков, отказавшихся от радужных футболок: «Открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Мы привержены борьбе со всеми формами дискриминации»

«Тулуза» опубликовала заявление по поводу не желающих носить радужные футболки игроков.

Сообщалось, что четыре футболиста не захотели принимать участие в акции против гомофобии на матче с « » в 35-м туре Лиги 1.

«По случаю Международного дня борьбы с гомофобией (17 мая) футбольный клуб «Тулуза» и весь профессиональный футбол мобилизуют силы на 35-й тур Лиги 1.

Некоторые игроки выразили несогласие с тем, что их будут ассоциировать с радужными цветами, представляющими ЛГБТ-движение.

Уважая индивидуальный выбор игроков, после многочисленных обменов мнениями клуб принял решение исключить их из состава на матч, запланированный на воскресенье.

Хотим напомнить, что в нашем составе представлены 18 национальностей с 5 континентов, открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Наши игроки выбирается на основании их человеческих качеств и независимо от убеждений и верований.

Клуб хочет напомнить о своей давней приверженности борьбе с гомофобией и всеми формами дискриминации. Более двух десятилетий мы поддерживаем различные проекты, направленные на продвижение таких ценностей, как уважение, терпимость, взаимопонимание. Через наш фонд мы продолжим ежедневно взаимодействовать с игроками, сотрудниками, волонтерами и сообществом с целью просвещения, повышения осведомленности и создания мирной, инклюзивной и толерантной среды», – говорится в заявлении.

« » и «Нант» сыграли в 35-м туре со счетом 0:0.