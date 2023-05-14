«Тулуза» об отстранении игроков, отказавшихся от радужных футболок: «Открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Мы привержены борьбе со всеми формами дискриминации»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция происшествия ЛГБТ дискриминация контент Футбол

«Тулуза» опубликовала заявление по поводу не желающих носить радужные футболки игроков.

Сообщалось, что четыре футболиста не захотели принимать участие в акции против гомофобии на матче с «Нантом» в 35-м туре Лиги 1.

«По случаю Международного дня борьбы с гомофобией (17 мая) футбольный клуб «Тулуза» и весь профессиональный футбол мобилизуют силы на 35-й тур Лиги 1.

Некоторые игроки выразили несогласие с тем, что их будут ассоциировать с радужными цветами, представляющими ЛГБТ-движение.

Уважая индивидуальный выбор игроков, после многочисленных обменов мнениями клуб принял решение исключить их из состава на матч, запланированный на воскресенье.

Хотим напомнить, что в нашем составе представлены 18 национальностей с 5 континентов, открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Наши игроки выбирается на основании их человеческих качеств и независимо от убеждений и верований.

Клуб хочет напомнить о своей давней приверженности борьбе с гомофобией и всеми формами дискриминации. Более двух десятилетий мы поддерживаем различные проекты, направленные на продвижение таких ценностей, как уважение, терпимость, взаимопонимание. Через наш фонд мы продолжим ежедневно взаимодействовать с игроками, сотрудниками, волонтерами и сообществом с целью просвещения, повышения осведомленности и создания мирной, инклюзивной и толерантной среды», – говорится в заявлении.

«Тулуза» и «Нант» сыграли в 35-м туре со счетом 0:0.

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81 комментарий

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Chistian Jadson
А отстранить игроков за их выбор это не форма дискриминации ?
+244
-1
+243
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Alexander Zubkov
Это уже дискриминация гетеросексуалов.
+169
-1
+168
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We are Arsenal
Грязные лицемеры. А это разве не дискриминация футболистов мусульман и христиан в религии которых содомия большой грех? Огромный респект всем ребятам которые не подписались на эту шляпную акцию.
+113
-2
+111
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ТрактоПоктер
Ответ Chistian Jadson
А отстранить игроков за их выбор это не форма дискриминации ?
Это вообще другое!
+55
0
+55
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chupakabras72
А как же свобода слова и всё такое?
+44
-3
+41
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Burel
Ответ Alexander Zubkov
Это уже дискриминация гетеросексуалов.
уже лет 5 белый мужчина-натурал - самый бесправный человек на Западе
+43
-3
+40
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Benner
Зато как у вас очко полыхало, когда футболисты-мусульмане хотели паузу во время матча, чтобы открыться после поста))
Открытость миру, лол
+50
-15
+35
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Фан Рубина
Какое-то мутировавшее ДНК у вас.
+21
-1
+20
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Jacek Suomilinen
Ответ chupakabras72
А как же свобода слова и всё такое?
Вы Не Понимаете — Это Другое!
+24
-5
+19
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Фут.Боль
Так сильно боролись с дискриминацией, что в итоге отстранили игроков, которые не согласились.
+15
0
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&_Bishep_&
Отстраняют мусульман и христиан-католиков ,которым религия не позволяет поддерживать эти мероприятия. При этом они ничем не мешают. Это не дискриминация? А как же чувства верующих?
+13
0
+13
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Ansu Fati
Интересно, в контракте у них прописано поддерживать гомиков? Если нет, то почему бы не подать в суд на команду за отстранение по неспортивным причинам?
+14
-1
+13
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Oleg Olegov
Ответ Chistian Jadson
А отстранить игроков за их выбор это не форма дискриминации ?
Да, это дискриминация.
+12
0
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Gepard_GRIN
Попёрла европейская демократия в Тулузе.
+14
-3
+11
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Михо
В составе 18 национальностей, ок, но гей это не национальность, при чем здесь это?
+11
0
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Гамарджоба Генацвале
Вспомнилась шутка из КВН :
- Вы хотя бы гей?
- Нет!!!
- На что вы надеетесь, молодой человек?!!!
+10
0
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Назар Игорь
Отстранение игроков защищающих своë мировоззрение это и есть дискриминация.
+9
0
+9
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Виктор Ш.
… и поэтому сами занимаемся дискриминацией….))) классика
+8
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zzzeeerrrooo
Ответ We are Arsenal
Грязные лицемеры. А это разве не дискриминация футболистов мусульман и христиан в религии которых содомия большой грех? Огромный респект всем ребятам которые не подписались на эту шляпную акцию.
Аналогичный вопрос про атеистов и верующих
+9
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Evgeny Trifonov
какое то мракобесие
+6
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Axl_rose
Нетерпимость к нетерпимости.
+5
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Анвар Дж
Этих игроков тоже можно понять даже если они не против .Во время рамадана остановки матчей запретили во Франции,так что с какой стати они будут надевать .Если запрещать,то всё нужно запрещать то что не касается футбола.И остановки,и радужные мероприятия
+5
0
+5
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Egobrain
> Наши игроки выбираются ... независимо от убеждений
> борьбе с ... всеми формами дискриминации.
> дискриминируем игроков за их убеждения

вся суть борцов за права
+5
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хавбек+
тьфу... срамота!
+4
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Яхай-Бле
на западе свобода слова и демократия только в тех рамках, которые они тебе предоставляют
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