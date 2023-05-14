«Реалу» разрешили отменить замену, чтобы снять с игры травмированного Камавинга. Возможно техническое поражение «Мадрида» при жалобе «Хетафе», но клуб не планирует делать это

«Реал», вероятно, нарушил правила, произведя замену в матче с «Хетафе».

«Сливочные» вчера обыграли на своем поле команду из пригорода Мадрида (1:0) в рамках 35-го тура .

Главный судья матча позволил «Реалу» отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник , получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

На 84-й минуте главный тренера « » решил выпустить на поле защитника вместо автора единственного гола .

В тот момент, когда испанский хавбек покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле, и Одриосола вышел вместо Камавинга.

Дело в том, что в правилах в статье №3 сказано: «Замена считается завершенной в тот момент, когда запасной игрок выходит на поле, с этого момента он становится играющим футболистом, а игрок, которого заменили, – запасным».

Согласно этому правилу, поскольку Одриосола уже вышел на поле « », замена считалась произведенной, то есть Мартинес Мунуэра нарушил правило, чтобы позволить «Реалу» заменить Камавинга, а не Асенсио.

Каталонские издания Diario Sport и Mundo Deportivo утверждают, что Асенсио уже покинул пределы поля, поэтому был заменен и не мог вернуться в игру.

Фото: кадры из трансляции DAZN

Marca опровергает выход Асенсио за пределы поля и демонстрирует кадр, который подтверждает, что Марко не переступил через линию.

«Реалу» может грозить техническое поражение, если « » пожалуется на эту ситуацию, однако пока клуб не планирует этого делать.