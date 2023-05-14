«Реалу» разрешили отменить замену, чтобы снять с игры травмированного Камавинга. Возможно техническое поражение «Мадрида» при жалобе «Хетафе», но клуб не планирует делать это

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Ла Лига ФИФА судьи Сантьяго Бернабеу Хуан Мартинес Мунуэра Альваро Одриосола Марко Асенсио Эдуардо Камавинга правила Футбол

«Реал», вероятно, нарушил правила, произведя замену в матче с «Хетафе».

«Сливочные» вчера обыграли на своем поле команду из пригорода Мадрида (1:0) в рамках 35-го тура Ла Лиги.

Главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил «Реалу» отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

На 84-й минуте главный тренера «Мадрида» Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо автора единственного гола Марко Асенсио.

В тот момент, когда испанский хавбек покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле, и Одриосола вышел вместо Камавинга.

Дело в том, что в правилах ФИФА в статье №3 сказано: «Замена считается завершенной в тот момент, когда запасной игрок выходит на поле, с этого момента он становится играющим футболистом, а игрок, которого заменили, – запасным».

Согласно этому правилу, поскольку Одриосола уже вышел на поле «Сантьяго Бернабеу», замена считалась произведенной, то есть Мартинес Мунуэра нарушил правило, чтобы позволить «Реалу» заменить Камавинга, а не Асенсио.

Каталонские издания Diario Sport и Mundo Deportivo утверждают, что Асенсио уже покинул пределы поля, поэтому был заменен и не мог вернуться в игру.

Фото: кадры из трансляции DAZN

Marca опровергает выход Асенсио за пределы поля и демонстрирует кадр, который подтверждает, что Марко не переступил через линию.

«Реалу» может грозить техническое поражение, если «Хетафе» пожалуется на эту ситуацию, однако пока клуб не планирует этого делать.

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116 комментариев

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Tornado S
Ответ Андрей Хенто
Нарушение есть, если следовать правилам, но поступил судья по-человечески, молодец.
человечность и правила разные вещи
+140
-6
+134
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Давид Agabekyan
Ответ Андрей Хенто
Нарушение есть, если следовать правилам, но поступил судья по-человечески, молодец.
В первую очередь он поступил непрофессионально
+147
-31
+116
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Андрей Хенто
Нарушение есть, если следовать правилам, но поступил судья по-человечески, молодец.
+113
-53
+60
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Fma wozo
Если действительно есть нарушения, нужно по правилам наказать.
+45
-2
+43
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Константин Юрьевич
Он паступил как истиный фан реала!
+52
-14
+38
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Пухлый дядя Вася
снять 3 очка и отправить в пердив
+33
-13
+20
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Andrey Ashhabadskiy
Но Реал же неприкосновенный..
+45
-27
+18
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unreality
Ответ Андрей Хенто
Нарушение есть, если следовать правилам, но поступил судья по-человечески, молодец.
"поступил судья по-человечески, молодец" какая же чушь. Судья должен поступать профессионально, точка. А то потом из жалости пенальти не даст решающий, к примеру, тоже будешь говорить "зато у него не мусорный бак вместо сердца"?)
+19
-4
+15
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Дамир Садыков
Ответ Константин Юрьевич
Он паступил как истиный фан реала!
Неудивительно когда президент футбольный федерации фанат твоего клуба
+19
-6
+13
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Мистер Блин
есть правила, их надо соблюдать. тогда сантиметр офсайда тоже можно не считать?ну подумаешь, всего сантиметр😂😂😂
+11
0
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Remon Tada
Ответ Константин Юрьевич
Он паступил как истиный фан реала!
Madridista!
+12
-3
+9
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Homelender_666
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Но Реал же неприкосновенный..
Чел, за это будет отвечать судья, а не клуб. Так что переделывай свой байт
+21
-12
+9
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Красный чай
Ну если нарушение, то тут только наказывать судью который это сам разрешил.
+13
-6
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Мохнатый55
Ответ Marli
только вот наказать должны судью, это он позволил
Если бы судья разрешил Реалу выпустить на поле 15 человек, то наказывать нужно было бы только судью?
+10
-4
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Малахов Григорий
Судья красавчик, поступил по-человечески, тут вопросов 0, но если действительно Асенсио уже вышел на поле, то Хетафе однозначно подаст протест, поскольку сейчас они в зоне вылета, им нужны очки, заработанные любым способом, однако если они не подадут протест, то им будет огромное уважение за такой поступок
+9
-4
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Вячеслав_Анатолич
Господа, а вот если бы на месте Реала был любой другой клуб, как думаете, чем бы это все закончилось?! Если бы той же Барсе подобное позволили, сейчас бы уже такой душняк стоял и каждый к делу Нигейры это приписывал!
+9
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фахитос
Ответ Давид Agabekyan
В первую очередь он поступил непрофессионально
ну ты дал, непрофессионально это когда удаляют за нарушение которого не было или офсайд метровый не увидел
+5
0
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Marli
Ответ Fma wozo
Если действительно есть нарушения, нужно по правилам наказать.
только вот наказать должны судью, это он позволил
+6
-2
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Raindrop Drop Top
Кaбuнетчики опять за свое, ну неужели своими силами уже нельзя удержать вторую строчку 🤣
+5
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NartApsua
Что скажет любитель и ярый сторонник соблюдения всех законов Тебас?
Что у Барсы по-прежнему нет возможности подписать Месси или что АПЛ хуже Ла Лиги?
+6
-2
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Tristan...
Лаос - пост сдал
Мунуэра - пост принял
+7
-4
+3
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rigobersong
Финал 2016 года.

Рамос забивает с метрового офсайда.

Хенто: "Нарушение есть, если следовать правилам, но поступил судья по-человечески, молодец"
+12
-9
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DeltaForce
А почему Хетафе не планирует подать жалобу?Им эти 3 очка сейчас нужны как воздух.
+3
0
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Flavius
Как благородно со стороны Хетафе отказаться от трёх очков и вылететь в сегунду. И всё ради того, чтобы Реал не уступил вторую строчку Атлетико (по потерянным всё равно уже уступил).
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jordy
Наказать судью.
А пригород Мадрида вряд ли потребует технарь команде Переса, хотя им эти очки нужны, как воздух, чтобы не отправиться в Сегунду.
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