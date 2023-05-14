«Реалу» разрешили отменить замену, чтобы снять с игры травмированного Камавинга. Возможно техническое поражение «Мадрида» при жалобе «Хетафе», но клуб не планирует делать это
«Реал», вероятно, нарушил правила, произведя замену в матче с «Хетафе».
«Сливочные» вчера обыграли на своем поле команду из пригорода Мадрида (1:0) в рамках 35-го тура Ла Лиги.
Главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил «Реалу» отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.
На 84-й минуте главный тренера «Мадрида» Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо автора единственного гола Марко Асенсио.
В тот момент, когда испанский хавбек покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле, и Одриосола вышел вместо Камавинга.
Дело в том, что в правилах ФИФА в статье №3 сказано: «Замена считается завершенной в тот момент, когда запасной игрок выходит на поле, с этого момента он становится играющим футболистом, а игрок, которого заменили, – запасным».
Согласно этому правилу, поскольку Одриосола уже вышел на поле «Сантьяго Бернабеу», замена считалась произведенной, то есть Мартинес Мунуэра нарушил правило, чтобы позволить «Реалу» заменить Камавинга, а не Асенсио.
Каталонские издания Diario Sport и Mundo Deportivo утверждают, что Асенсио уже покинул пределы поля, поэтому был заменен и не мог вернуться в игру.
Фото: кадры из трансляции DAZN
Marca опровергает выход Асенсио за пределы поля и демонстрирует кадр, который подтверждает, что Марко не переступил через линию.
«Реалу» может грозить техническое поражение, если «Хетафе» пожалуется на эту ситуацию, однако пока клуб не планирует этого делать.
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