«Ман Сити» нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть АПЛ. Следующая игра – с «Челси», у которого 1 победа за 8 матчей при Лэмпарде

Теги Челси Эвертон Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» находится в одной победе от титула чемпиона Англии.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Эвертон» (3:0), в то время как «Арсенал» уступил «Брайтону» (0:3).

После 35 игр на счету «горожан» 85 очков, «канониры» за 36 матчей набрали 81 балл.

За оставшиеся три игры – против «Челси», «Брайтона» и «Брентфорда» – «Ман Сити» достаточно набрать 3 очка, чтобы гарантировать себе титул.

Следующий матч АПЛ «Сити» проведет дома с «Челси» 21 мая. Лондонцы выиграли лишь 1 игру из 8 под руководством Фрэнка Лэмпарда.

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148 комментариев

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Отец Абду
Лига имени Пепа:)
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-6
+133
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Экспертное мнение
То есть Пеп оформит чемпионство в игре против Челси? Добряк Пеп решил посвятить победу должану, это так мило.
+137
-6
+131
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bulldozer
Ответ Отец Абду
Лига имени Пепа:)
АПЛ: Английская Пеп Лига ;)
+102
-7
+95
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Экспертное мнение
От тотальной скуки в лиге без конкуренции Пеп сам создал Артету и сам же его обошел. Ну ничего, Пеп и это предусмотрел и подготовил второго - в следующем сезоне уже Артета и Компани будут пытаться дать бой Пепу.
+61
-3
+58
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Лига имени Пепа:)
Несомненно, что Пеп Гвардиола лучший тренер XXI века.
+65
-16
+49
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
То есть Пеп оформит чемпионство в игре против Челси? Добряк Пеп решил посвятить победу должану, это так мило.
Должун и Пеп один из лучших тандемов на Спортсе!:)
+43
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+39
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udiekemen
Ответ А. Мостовой
пусть скажут спасибо судьям
Бред полнейший) Сити по факту и по делу заслужил)
+37
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+35
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bulldozer
ИМХО: так доминировать в АПЛ, лучшей и сильнейшей лиге мира, гораздо круче любой победы в ЛЧ, где для завоевания трофея нужно всего-то сыграть 13 матчей и многое зависит от удачной жеребьевки.
+41
-10
+31
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Экспертное мнение
Ответ llolishe
Пеп судейский сынок со времен Эвребе
Эвребе легенда Челси удаливший Абидаля, об этом знает любой адекватный фанат футбола во всем мире
+48
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+30
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psixyec
Ответ А. Мостовой
пусть скажут спасибо судьям
Согласен. Если бы не судьи, Арсенал бы сейчас болтался в десятке со своими синими братьями.
+45
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+28
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ARIGAMI ARIGAMI
Арсенал эпично потерял чемпионство
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serginn
С таким арсеналом Сити может не набрать ни одного очка в трёх матчах и стать чемпионом.
+23
-2
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Aibek Mak
Можно расслабиться.. жаль конечно что так получилось с Арсеналом но увы Гвардиола гений. Теперь болеем за исторический требл. Реал своего ушастого брал и будет брать но пускай в этом году будет чудо требл. Именно Гвардиола это заслужил
+20
-5
+15
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Evgueniy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Арсенал эпично потерял чемпионство
да не было там запаса прочности
+11
0
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S. A.
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален модератором
Убoжество со второго места лидировало 90% чемпионата с одним из самых молодых составов в лиге. Да, всё потеряли в конце, но потенциал команды очевиден
+16
-5
+11
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aslvowk@mail.ru
Автор, не вводи людей в заблуждение. Сити достаточно набрать два очка, т. е. сыграть две ничьи в трех матчах. Сити два раза обыграл Арсенал в личных встречах и имеет колоссальное преимущество в забитых и пропущенных голах. Они при равенстве очков по-любому чемпионами станут
+11
-1
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zzzeeerrrooo
Должанскому приготовиться
+11
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Доминатор3000
Ответ S. A.
Почему такой отличный сезон нужно было испортить на финишной прямой? В итоге, несмотря на все достижения, стали главными неудачниками сезона. Все победы на последних минутах оказались напрасны. Сити достаточно наошибался по ходу сезона, мы вели 8 очков и всё растеряли за пару-тройку игр с не самыми сильными соперниками. Возможно, команда ещё сырая, ей безусловно есть, куда расти, но в этом сезоне был такой шанс, и мы так бездарно им распорядились. В следующем сезоне такого шанса может не быть. Многое зависит от трансферного окна. Если проведём его качественно, то сможем вновь бороться за титул. Трансферы+потенциал имеюшихся игроков и можем тоже стать машинами.
Задачи Арсенала на сезон были :
1)Попасть в ЛЧ
2)Какой нибудь кубок.
Борьба за АПЛ,это сказка ставшая явью,ненадолго.
Но команда не готова,абсолютно.
Главные неудачники?
Ты угараешь?
Челси 600 млн. потратил и где-то в центре обитает,а Арсенал главный неудачник?
+8
0
+8
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Konstantin Meerov
Арсенал и Сити сыграли 0:3, но есть нюанс
+6
0
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SaH4r.
Ответ Экспертное мнение
То есть Пеп оформит чемпионство в игре против Челси? Добряк Пеп решил посвятить победу должану, это так мило.
представил лица должуни и шулерка🤣
+5
0
+5
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Aleksandr Khachoyan
Ответ London.is.blue
Давно я не видел, чтобы фанаты так бежали со стадиона🤣
На своих болельщиков посмотри. И на свой клуб в первую очередь, хуже челси в этом сезоне никого не было. Повезло, что Тухель вам 10 очков набрал в начале, очень повезло вам
+4
0
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Игорь Климов
Победа Ман.Сити в этом сезоне в АПЛ, вообще не вызывает сомнений.
+7
-3
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Никита Давыдкин
Ответ Игорь Новиков
В чемпионатах. В еврокубках - нет.
По совокупности собранных трофеев и совершенной тактической революции с Гвардиолой в 21 веке мало кто может конкурировать
+6
-2
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blaugrano
Не вина Арсенала, что у них такой монстр в соперниках.
+7
-3
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Ман Сити
АПЛ турнир одной команды похлеще Бундеслиги
+10
-6
+4
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