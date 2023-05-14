«Ман Сити» нужно набрать 3 очка за 3 матча, чтобы выиграть АПЛ. Следующая игра – с «Челси», у которого 1 победа за 8 матчей при Лэмпарде
«Манчестер Сити» находится в одной победе от титула чемпиона Англии.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Эвертон» (3:0), в то время как «Арсенал» уступил «Брайтону» (0:3).
После 35 игр на счету «горожан» 85 очков, «канониры» за 36 матчей набрали 81 балл.
За оставшиеся три игры – против «Челси», «Брайтона» и «Брентфорда» – «Ман Сити» достаточно набрать 3 очка, чтобы гарантировать себе титул.
Следующий матч АПЛ «Сити» проведет дома с «Челси» 21 мая. Лондонцы выиграли лишь 1 игру из 8 под руководством Фрэнка Лэмпарда.
1)Попасть в ЛЧ
2)Какой нибудь кубок.
Борьба за АПЛ,это сказка ставшая явью,ненадолго.
Но команда не готова,абсолютно.
Главные неудачники?
Ты угараешь?
Челси 600 млн. потратил и где-то в центре обитает,а Арсенал главный неудачник?