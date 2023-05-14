«Мемфис» отстранил Джа Морэнта на неопределенный срок. НБА изучает новое видео с пистолетом

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

«Мемфис» отстранил звездного разыгрывающего Джа Морэнта от любой деятельности, связанной с командой, из-за нового видео с пистолетом в социальных сетях.

«Нам известно о публикации в социальных сетях с участием Джа Морэнта, и мы собираем дополнительную информацию», – заявил пресс-секретарь НБА Майк Басс.

Морэнт в субботу был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети.

На этот раз прямую трансляцию вел его товарищ на соседнем сиденье машины. Юноши танцевали под музыку, когда оператор пальцами руки изобразил пистолет. Через пару секунд Морэнт показал в кадре и настоящее оружие, но оператор быстро одернул камеру.

Напомним, в начале марта Морэнт уже попадал в неприятность, размахивая пистолетом во время прямого эфира из ночного клуба. В его отношении было проведено расследование. Игрок отбыл дисквалификацию, назначенную НБА, и прошел курсы по управлению стрессом. Из-за того инцидента он лишился нескольких рекламных контрактов, а также возможности подписать супермаксимальное продление соглашения с командой.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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50 комментариев

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pyr0techn1c
Один похерил карьеру пистолетами, другой бургерами.
Звезды драфта-2019, что сказать
+49
0
+49
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tusiel
Люди становятся бандидами, чтобы разбогатеть. Джа разбогател, чтобы стать бандитом. (украдено с ютуба)
+32
0
+32
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Кирилл
Наглядное пособие от Джа «как за один сезон испортить карьеру в НБА» )
+21
-1
+20
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al77
Ответ Александр Спирин
Удивительные САСШ. Оружие разрешено, но за его демонстрацию почему-то прессуют.
Потому что оно разрешено для других целей.
Если бы этот особо одаренный пошел и сделал канал разрушительное ранчо или что то про балистику - и там бы показывал оружие и как им пользоваться и характеристики - то думаю никаких проблем не возникло.
тут же явно другой посыл - не нужно людей из НБА считать идиотами, если это чудо получит годичную дисквалификацию - то никто не удивится. но возможно ограничатся 20-30 матчами - что естественно скажется на его зарплате.
+13
0
+13
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Sonder
До свидания
+12
0
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Адмирал МакКряк
Морант, конечно, феерический. Даже немного жаль болел Гриззлис - за год-полтора из симпатичной молодой команды превратиться в какое-то токсичное шапито.
+12
0
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Лёвик Султановс
он что, ебо-бо?
+9
0
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Александр Максаков
Не совсем понимаю. Если носить с собой детский игрушечный пистолет, неотличимый от настоящего, будет ли разница в реакции на это?
Нет, не будет. А если игрушечным пистолетом хватит ума помахать перед копом на улице, то он вас застрелит к чертям собачьим. В отношении оружия презумпция невиновности не работает. Это твоя задача на префайр людям доказывать, что оно игрушечное, а не наоборот.
+7
0
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Marky777
Ответ Александр Спирин
Удивительные САСШ. Оружие разрешено, но за его демонстрацию почему-то прессуют.
Демонстрация тоже разрешена. Он портит репутацию НБА, вот и все.
+8
-1
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Konstantin Zagainov
Премию "Золотой дятел" - в студию. Вот точно, если Бог хочет наказать человека, он отнимает у того разум.
Так прогадить карьеру - ещё постараться надо...
+6
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
thug life
+5
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Марсель Объелся
Ох уж этот гангстер из субурбий Южной Каролины
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Lacrosse-style goal
Джа Морон...🤕
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Вячеслав Жильцов
Ответ ЮАГ
Дасвиданья! )
Мой любимый Мемфис!
+3
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Rotick
Дебил
+3
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Александр Спирин
Удивительные САСШ. Оружие разрешено, но за его демонстрацию почему-то прессуют.
+10
-8
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Alexandr Tarakanoff
Поразительная глупость. Просто грандиозная...
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Алексааандр
самое забавное, что если это был какой-то ролевик, то его сразу отстарнили на год в лучшем случае
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Сергей Орлов
Что-то он совсем ку-ку, похоже.
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Antuanych
Сказочный персонаж!
Вообще не обучаемый.
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dev0
По отцу понятно, что Джа не получил нормального воспитания. Даже баскетбол не спас - победили деньги и "друзья".
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Егор Лешуков
Фееричный, конечно, персонаж.
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Антон Антнов
Давно говорю, все эти курсы - развод. Шарлатаны одни.
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ЮАГ
Ответ Sonder
До свидания
Дасвиданья! )
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Михаил Нуякшин
Никогда еще не видел, что бы игрок так рьяно рвался в Единую лигу ВТБ...снимаю шляпу, как раз Уралмаш усилит
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