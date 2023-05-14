«Мемфис» отстранил Джа Морэнта на неопределенный срок. НБА изучает новое видео с пистолетом
«Мемфис» отстранил звездного разыгрывающего Джа Морэнта от любой деятельности, связанной с командой, из-за нового видео с пистолетом в социальных сетях.
«Нам известно о публикации в социальных сетях с участием Джа Морэнта, и мы собираем дополнительную информацию», – заявил пресс-секретарь НБА Майк Басс.
Морэнт в субботу был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети.
На этот раз прямую трансляцию вел его товарищ на соседнем сиденье машины. Юноши танцевали под музыку, когда оператор пальцами руки изобразил пистолет. Через пару секунд Морэнт показал в кадре и настоящее оружие, но оператор быстро одернул камеру.
Напомним, в начале марта Морэнт уже попадал в неприятность, размахивая пистолетом во время прямого эфира из ночного клуба. В его отношении было проведено расследование. Игрок отбыл дисквалификацию, назначенную НБА, и прошел курсы по управлению стрессом. Из-за того инцидента он лишился нескольких рекламных контрактов, а также возможности подписать супермаксимальное продление соглашения с командой.
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Звезды драфта-2019, что сказать
Если бы этот особо одаренный пошел и сделал канал разрушительное ранчо или что то про балистику - и там бы показывал оружие и как им пользоваться и характеристики - то думаю никаких проблем не возникло.
тут же явно другой посыл - не нужно людей из НБА считать идиотами, если это чудо получит годичную дисквалификацию - то никто не удивится. но возможно ограничатся 20-30 матчами - что естественно скажется на его зарплате.
Так прогадить карьеру - ещё постараться надо...
Вообще не обучаемый.