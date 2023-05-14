« » отстранил звездного разыгрывающего Джа Морэнта от любой деятельности, связанной с командой, из-за нового видео с пистолетом в социальных сетях.

«Нам известно о публикации в социальных сетях с участием Джа Морэнта, и мы собираем дополнительную информацию», – заявил пресс-секретарь НБА Майк Басс.

Морэнт в субботу был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети.

На этот раз прямую трансляцию вел его товарищ на соседнем сиденье машины. Юноши танцевали под музыку, когда оператор пальцами руки изобразил пистолет. Через пару секунд Морэнт показал в кадре и настоящее оружие, но оператор быстро одернул камеру.

Напомним, в начале марта Морэнт уже попадал в неприятность, размахивая пистолетом во время прямого эфира из ночного клуба. В его отношении было проведено расследование. Игрок отбыл дисквалификацию, назначенную НБА, и прошел курсы по управлению стрессом. Из-за того инцидента он лишился нескольких рекламных контрактов, а также возможности подписать супермаксимальное продление соглашения с командой.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры