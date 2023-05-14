🏆 «Барселона» стала чемпионом Испании впервые за 4 года

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» досрочно выиграла Ла Лигу.

Команда тренера Хави победила «Эспаньол» (4:2) на выезде в 34-м туре, набрала 85 очков и стала недосягаемой для конкурентов за 4 тура до завершения чемпионата Испании.

Каталонцы выиграли титул впервые за 4 года – в последний раз они добивались этого в сезоне-2018/19. С тех пор чемпионами Испании становились «Реал» (дважды) и «Атлетико».

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94 комментария

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Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века, подаривший футбольному миру лучшего игрока, тренера и самый красивый стиль, с чемпионством!
+136
-41
+95
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Akezhan Kutvarov
Найдите нормально специалистов, отвечающих за своевременный выход публикаций, а то смешно и грустно смотреть на это))
+42
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+42
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Aram Avanesian
Не надо критиковать , автор специально для нас из будущего прилетел чтобы заранее сообщить
+23
-1
+22
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Abdul Aziz
Ответ Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века, подаривший футбольному миру лучшего игрока, тренера и самый красивый стиль, с чемпионством!
тут и не поспоришь
+25
-7
+18
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D3SP7C1TO
Очень приятно впервые за долгие 4 года увидеть такую новость. Всех фанатов Барселоны поздравляю с победой в чемпионате!
Сезон именно в Ла Лиге на твёрдую пятёрку. Если удастся поставить рекорд по сухим матчам, будет 5+. В кубке, к сожалению, провалили ответный полуфинал, а в еврокубках... в общем, не стоит про них. Будем надеяться, что в следующем году Барса и там подтянется, ну а пока можно праздновать) Спасибо команде за сезон 💜
+19
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Akezhan Kutvarov
Найдите нормально специалистов, отвечающих за своевременный выход публикаций, а то смешно и грустно смотреть на это))
Всё нормально, чемпионство на базе😎
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VuNePonimaete
Адекватных фанов Барсы с заслуженной победой!
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Пепси пеналдувич
Уже накатали статью) во облом будет если в ничью сыграем.
+13
-3
+10
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Arkadios Avgitidis
Ответ Raul14
спотифайКлуп получит 150 миллионов евро за якобы "чемпионство". 50 млн. Уйдут судьям ЛаЛиги и Нэгрейре. Ну что же, такова реальность))
ах как бомбит,поджаривает! огнетушитель в помощь,рояль!
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Игорь Климов
Я вначале подумал, что пропустил это событие, а точнее сам матч)))
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Arkadios Avgitidis
всех фанатов Любимой Барсы,с Чемпионством!
виска Барса!
я пошёл отмечать)
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Итачи Учиха
После 4 гола начали валять дурака и играть спустя рукава. С одной стороны чемпионство взято, но столько моментов Эспаньол создал после 60 минуты, безобразие. Всю малину Матшу обломали
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Кирилл
Campeón, Campeón, Campeón !

Отличный сезон в Ла Лиге от Хави и команды и заветный титул !
Надеюсь, в следующем сезоне продолжим в том же духе и на таком же классе во всех турнирах !
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Андрей Хенто
Поздравляю болельщиков Барселоны с победой, абсолютно заслуженно победили, пройдя весь сезон стабильно, практически без просадок, надеюсь в следующем сезоне будет более напряженная борьба.
+6
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+5
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Андрей Хенто
Ответ Raul14
подхалимство это не хорошо)
Это называется уважение. Почему не поздравить соперника с победой, если они действительно были лучше? Это же игра, а не война, не забывайте об этом.
+5
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+5
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JENNINGS
Поздравляю всех болельщиков «Барселоны»! Вы этом сезоне вы безоговорочно были лучшими! Молодцы!!
+4
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+4
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Экспертное мнение
Хави - чемпион Испании
Компани - чемпион Шипа
Артета - вице-чемпион АПЛ
Пеп - чемпион АПЛ

Школа Гвардиолы
+5
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+4
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falkao2013
Всех болельщиков Барселоны с ЧЕМПИОНСТВОМ!!! Мы победили!!! Браво Хави,браво Команда! Спасибо за эмоции, которые дарили по всему сезону! Просто лучшие! Vamos Barcelona!!! Visca El Barca!!!🔵🔴
+4
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Camp_Nou
Ответ D3SP7C1TO
Очень приятно впервые за долгие 4 года увидеть такую новость. Всех фанатов Барселоны поздравляю с победой в чемпионате! Сезон именно в Ла Лиге на твёрдую пятёрку. Если удастся поставить рекорд по сухим матчам, будет 5+. В кубке, к сожалению, провалили ответный полуфинал, а в еврокубках... в общем, не стоит про них. Будем надеяться, что в следующем году Барса и там подтянется, ну а пока можно праздновать) Спасибо команде за сезон 💜
А что еврокубки? Ответку против МЮ Барселона играла без Педри, Гави и Дембеле. В ЛЧ Барса по игре была не хуже Интера в обоих матчах, кроме реализации. А глядя на сетку Интера в ЛЧ, можно было спокойно в финал выходить. Вполне приемлимый результат.
+7
-3
+4
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Matek
Ответ Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века, подаривший футбольному миру лучшего игрока, тренера и самый красивый стиль, с чемпионством!
Именно так !!!
+5
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Arkadios Avgitidis
Ответ Rio de Janeiro
Величайший клуб 21 века, подаривший футбольному миру лучшего игрока, тренера и самый красивый стиль, с чемпионством!
!!!!!
+4
0
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Ansu Fati
Ответ Akezhan Kutvarov
Найдите нормально специалистов, отвечающих за своевременный выход публикаций, а то смешно и грустно смотреть на это))
Экстрасенс с персонала Спортс не зря ест свой хлеб))
+4
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кто-то
Лучший клуб! Поздравляю игроков, тренеров, болельщиков с заслуженной победой!!💙❤️💙❤️💙❤️
+4
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Dmitry Boltachev
Ответ Пепси пеналдувич
Уже накатали статью) во облом будет если в ничью сыграем.
Спортс недавно точно так же Наполи провозгласил чемпионом. Дня за 3 до самого факта. Были комментарии под новостью, а она так и висела. Удивляюсь порой как они работают.
+4
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Итачи Учиха
Вы видели, как они хоровод в центре поля устроили)) У попугаев 5ые точки в космос улетели, да так, что неадекваты на поле начали выбегать после деклассирования)))
+3
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