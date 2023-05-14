🏆 «Барселона» стала чемпионом Испании впервые за 4 года

«Барселона» досрочно выиграла Ла Лигу.

Команда тренера Хави победила «Эспаньол» (4:2) на выезде в 34-м туре, набрала 85 очков и стала недосягаемой для конкурентов за 4 тура до завершения чемпионата Испании.

Каталонцы выиграли титул впервые за 4 года – в последний раз они добивались этого в сезоне-2018/19. С тех пор чемпионами становились «Реал» (дважды) и «Атлетико».