🏆 «Барселона» стала чемпионом Испании впервые за 4 года
«Барселона» досрочно выиграла Ла Лигу.
Команда тренера Хави победила «Эспаньол» (4:2) на выезде в 34-м туре, набрала 85 очков и стала недосягаемой для конкурентов за 4 тура до завершения чемпионата Испании.
Каталонцы выиграли титул впервые за 4 года – в последний раз они добивались этого в сезоне-2018/19. С тех пор чемпионами Испании становились «Реал» (дважды) и «Атлетико».
Сезон именно в Ла Лиге на твёрдую пятёрку. Если удастся поставить рекорд по сухим матчам, будет 5+. В кубке, к сожалению, провалили ответный полуфинал, а в еврокубках... в общем, не стоит про них. Будем надеяться, что в следующем году Барса и там подтянется, ну а пока можно праздновать) Спасибо команде за сезон 💜
виска Барса!
я пошёл отмечать)
Отличный сезон в Ла Лиге от Хави и команды и заветный титул !
Надеюсь, в следующем сезоне продолжим в том же духе и на таком же классе во всех турнирах !
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Школа Гвардиолы