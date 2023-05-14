Третьяк сравнил Бобровского с Василевским: «Сергей – это кот, который не ел месяц, он как сгусток крови, который вольется в вену. Андрей – не кошка, он лев, может быть»

Владислав Третьяк сравнил стили игры Сергея Бобровского и Андрея Василевского.

– Я понимаю, в чем сила Андрея Василевского. Это габариты, растяжка, реакция. А в чем сила Бобровского как вратаря?

– Мне кажется, у Бобровского еще лучше растяжка, чем у Василевского. Все-таки Андрей больше играет за счет своих габаритов, а вот Сергей более пластичный. Он как кошка.

При этом – очень хороший вратарь. Но он не кошка. Может быть, он лев. Большой, мощный, умеет защищать ворота своим телом.

А вот – это кот, который не ел месяц. Он постоянно готов к прыжку. Он как сгусток крови, который сейчас вольется в вену, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.