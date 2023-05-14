Третьяк сравнил Бобровского с Василевским: «Сергей – это кот, который не ел месяц, он как сгусток крови, который вольется в вену. Андрей – не кошка, он лев, может быть»

Теги Тампа-Бэй Флорида Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Андрей Василевский Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк сравнил стили игры Сергея Бобровского и Андрея Василевского.

– Я понимаю, в чем сила Андрея Василевского. Это габариты, растяжка, реакция. А в чем сила Бобровского как вратаря?

– Мне кажется, у Бобровского еще лучше растяжка, чем у Василевского. Все-таки Андрей больше играет за счет своих габаритов, а вот Сергей более пластичный. Он как кошка.

При этом Василевский – очень хороший вратарь. Но он не кошка. Может быть, он лев. Большой, мощный, умеет защищать ворота своим телом.

А вот Бобровский – это кот, который не ел месяц. Он постоянно готов к прыжку. Он как сгусток крови, который сейчас вольется в вену, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

16 комментариев

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Oleg Olegov
"Он как сгусток крови, который сейчас вольется в вену"

Что?)))
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KOT_B_yHTAX
Третьяк - он ведь как як, только одна треть...
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+10
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Михаил Опякин
Поверьте мне, этот кот во Флориде норм ест, почти как лев
+8
-1
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Lanzar
Один как аист, летящий в небе, другой как белка прыгающая по деревьям.
+6
-1
+5
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ottomann
Можно постараться не брать интервью с опохмела?
+4
0
+4
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Антон
Ответ Oleg Olegov
"Он как сгусток крови, который сейчас вольется в вену" Что?)))
Что-то про тромб
+4
-1
+3
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Кино Музыка
Огонь сравнения)
+1
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svft
про сгусток не понял. как тромб?
+1
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nebolela
Что он мелет?
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BomBerman
Йозе Марино головного мозга. Видать подхватил.
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Рамис Зарипов
С голкиперами у нас порядок, единственная линия где мы на голову выше остальных!!!
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alklimov2018
Что это?!
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Конифеев
Сам Третьяк - это тигр, видимо.
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Bartez1986
Ответ Oleg Olegov
"Он как сгусток крови, который сейчас вольется в вену" Что?)))
у Йозе научился красиво говорить
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