Камавинга сыграет с «Ман Сити». Хавбек «Реала» избежал серьезной травмы колена
Эдуардо Камавинга должен принять участие в ответном полуфинале с «Манчестер Сити».
20-летний француз в субботу получил повреждение левого колена в матче 35-го тура Ла Лиге с «Хетафе» (1:0) и был заменен на 84-й минуте.
Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, медицинские тесты исключили серьезную травму у полузащитника.
Камавинга получил легкое растяжение связок коленного сустава. Утверждается, что у Эдуардо не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сыграть с «Ман Сити» в среду в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
Камавинга провел 53 матча за «Реал» в этом сезоне, отдал 2 голевых паса и получил 11 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
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