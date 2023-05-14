Камавинга сыграет с «Ман Сити». Хавбек «Реала» избежал серьезной травмы колена

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга должен принять участие в ответном полуфинале с «Манчестер Сити».

20-летний француз в субботу получил повреждение левого колена в матче 35-го тура Ла Лиге с «Хетафе» (1:0) и был заменен на 84-й минуте.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, медицинские тесты исключили серьезную травму у полузащитника.

Камавинга получил легкое растяжение связок коленного сустава. Утверждается, что у Эдуардо не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сыграть с «Ман Сити» в среду в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Камавинга провел 53 матча за «Реал» в этом сезоне, отдал 2 голевых паса и получил 11 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

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57 комментариев

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Андрей Хенто
Отличная новость, в первом матче был один из лучших в составе Мадрида.
+27
-5
+22
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Никита Сосновских
Ответ Raul14
бездарь, который держал в кармане "топовых" Рафинью и Бернарду Силву)
тоже так считаю
+17
0
+17
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Raul14
Ответ иц а мэн
ура, с этим бездарем больше шансов у сити
бездарь, который держал в кармане "топовых" Рафинью и Бернарду Силву)
+19
-6
+13
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белошип
Отличные новости)
+12
-5
+7
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f0rmoceft
Ответ SCHOKKKK
Каталонское глорье, которое переоделось в футболки сити, негодует 😂
Сейчас будут писать какие Гави и Педри таланты, а Камавинга дно)
+7
-1
+6
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SCHOKKKK
Ответ f0rmoceft
Сейчас будут писать какие Гави и Педри таланты, а Камавинга дно)
И не стыдно им свой мусор пиарить 😂
+8
-3
+5
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SCHOKKKK
Каталонское глорье, которое переоделось в футболки сити, негодует 😂
+10
-6
+4
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Никита Сосновских
Ответ иц а мэн
ура, с этим бездарем больше шансов у сити
чего...парень в свои 20 очень хорошо играет,в прошлом матче он играл даже лучше многих других игроков Реала и Сити.
+5
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Никита Сосновских
Ответ белошип
Отличные новости)
согласен:)
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The Best
Ответ Андрей Хенто
Отличная новость, в первом матче был один из лучших в составе Мадрида.
Да он в целом один из лучших игроков Реала)
Классная у вас полузащита будет в будущем:Кама - Вальверде - Беллингем (если перейдёт).
+2
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+2
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Tyrone Woodley
Ответ Raul14
бездарь, который держал в кармане "топовых" Рафинью и Бернарду Силву)
Зачем вы отвечаете на откровенный бред, который высран с расчетом на реакцию. Эти все клоуны этого и добиваются...
+2
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Никита Сосновских
Ответ иц а мэн
Сфигали этот мешок держал их в кармане? Фантазия канеш на уровне
если бы не он,Реал мог пропустить и все 3 гола.Камавинга очень хороший игрок,как ни крути
+3
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f0rmoceft
Ну и отлично, с ним спокойнее)
+3
-1
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Dikki Shelton
Хорошая новость. Пусть покажет свой максимум в среду.
+3
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Никита Сосновских
Ответ Tyrone Woodley
Зачем вы отвечаете на откровенный бред, который высран с расчетом на реакцию. Эти все клоуны этого и добиваются...
видимо так...
+1
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А.Э.РАСИМ
))))))))))))))))))
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Ramin Mamedov
Ответ SCHOKKKK
Каталонское глорье, которое переоделось в футболки сити, негодует 😂
говорит человек, который на аватарку поставил футболку для оскорбления Барсы а не поддержания своего клуба)
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FINT\REDONDO
Ответ иц а мэн
ура, с этим бездарем больше шансов у сити
Если Камавинга - бездарь, то такие брусья, как Педро-Гиви вообще должны отправиться вон из профессии
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The Evil Within
♥️♥️♥️
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belikovda.90
Ответ FINT\REDONDO
Гандбол и чистая подножка - левые пенальти?) я смотрю два года подряд в ЛЕ знатно повлияли на каталонский недоразвитый мозг.)
Ага)) Любое попадание мяча в руку это гандбол, не значительное касание в штрафной - пенальти))

Мадрид головного мозга. особый вид сектанства
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иц а мэн
Ответ FINT\REDONDO
Это который Паредеса не удалил за чистый фол на вторую желтую? Нафиг такую легенду тогда.) О чем мы вообще говорим, когда фкб с судейской помощью не может осилить даже ЛЕ и даже Айнтрахт?
бери выше,не дал 5 пенок. а насчёт барсы, нафиг напрягать булки за местечковую и лузерскую чашку? лучше бороться за чемпионат который действительно показывает силу и мощь команды, не фартовые, судейские эльче и элъе
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belikovda.90
Ответ FINT\REDONDO
Лолшто.)) каталонское фейковые голденбои даже плей-офф ЛЧ еще не нюхали, тогда как перечисленные тобою игроки действующие победители ушастого и нынешние полуфиналисты
Педри и Гави привезли + 10 в Ла Лиге. Получается, что всякие виничиусы не конкурктно способны на дистанции
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belikovda.90
Ответ FINT\REDONDO
Это который Паредеса не удалил за чистый фол на вторую желтую? Нафиг такую легенду тогда.) О чем мы вообще говорим, когда фкб с судейской помощью не может осилить даже ЛЕ и даже Айнтрахт?
Я тебе напомню, что ы прошлом году Реал прошёл МС за счёт 2 пенальти от судей
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FINT\REDONDO
Ответ иц а мэн
бери выше,не дал 5 пенок. а насчёт барсы, нафиг напрягать булки за местечковую и лузерскую чашку? лучше бороться за чемпионат который действительно показывает силу и мощь команды, не фартовые, судейские эльче и элъе
Ну когда в ЛЧ из твоего клуба делают куколда любой клуб сильнее Бенфики, и я бы наверное говорил, что обыгрывать Кадисов и Вальекан престижнее, чем Сити, Ливерпули.)
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FINT\REDONDO
Ответ belikovda.90
Педри и Гави привезли + 10 в Ла Лиге. Получается, что всякие виничиусы не конкурктно способны на дистанции
Против Кадисов, короли, спору нет. О еврокубках помолчим.)
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