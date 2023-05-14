Камавинга сыграет с «Ман Сити». Хавбек «Реала» избежал серьезной травмы колена

Эдуардо Камавинга должен принять участие в ответном полуфинале с «Манчестер Сити».

20-летний француз в субботу получил повреждение левого колена в матче 35-го тура с «Хетафе» (1:0) и был заменен на 84-й минуте.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, медицинские тесты исключили серьезную травму у полузащитника.

Камавинга получил легкое растяжение связок коленного сустава. Утверждается, что у не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сыграть с « » в среду в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Камавинга провел 53 матча за « » в этом сезоне, отдал 2 голевых паса и получил 11 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.