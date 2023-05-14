Хави впервые выиграл Ла Лигу в качестве тренера. Это его второй трофей во главе «Барселоны»
«Барселона» впервые стала чемпионом Испании под руководством Хави.
Сегодня «блауграна» победила «Эспаньол» (4:2) на выезде и досрочно гарантировала себе чемпионский титул Ла Лиги.
Это первое чемпионство во главе «Барселоны» для Хави, ставшего главным тренером клуба в ноябре 2021 года. Теперь у него два трофея в «Барсе» в качестве тренера – первым был Суперкубок Испании в этом сезоне.
В качестве игрока «Барселоны» Хави 8 раз становился чемпионом Испании.
До «Барселоны» 43-летний специалист тренировал катарский «Аль-Садд», с которым выиграл 7 трофеев, включая чемпионский титул в 2021 году.
Ну и радует, что Хави уже устроился водителем к реалу. Водителем по губам.