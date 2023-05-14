Хави впервые выиграл Ла Лигу в качестве тренера. Это его второй трофей во главе «Барселоны»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» впервые стала чемпионом Испании под руководством Хави.

Сегодня «блауграна» победила «Эспаньол» (4:2) на выезде и досрочно гарантировала себе чемпионский титул Ла Лиги.

Это первое чемпионство во главе «Барселоны» для Хави, ставшего главным тренером клуба в ноябре 2021 года. Теперь у него два трофея в «Барсе» в качестве тренера – первым был Суперкубок Испании в этом сезоне.

В качестве игрока «Барселоны» Хави 8 раз становился чемпионом Испании.

До «Барселоны» 43-летний специалист тренировал катарский «Аль-Садд», с которым выиграл 7 трофеев, включая чемпионский титул в 2021 году.

58 комментариев

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lx st
Михаил, пока посты из будущего доходят, черкани по-брацки - чё там с выборами в Турции, отправили Эрдогана на пенсию?!
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Olegus7
Новость за сегодня 23:51?! Это как? Я в другой реальности живу по сравнению с автором?
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Максим Левицкий
Лучший тренер ла Лиги. В будущем должен занимать место Пепа и становиться лучшим тренером мира.

Ну и радует, что Хави уже устроился водителем к реалу. Водителем по губам.
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blaugrano
Свои же поднaсpaли Тер Стегену в конце... он даже не бросился радоваться со всеми.
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Temo Sokhadze
Лол, тоже самое было с Наполи
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Dmona1
Это очень красиво. Спасибо, Хави. Барса только вперёд!!!
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Nika13
жесть вижу новость подумала как я умудрилась пропустить матч барселоны
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Camp_Nou
В первом же полном сезоне чемпионат + суперкубок от маэстро. Жалко только, что рекорд Челси в 15 пропущенных за лигу побить не получится походу, последние минут 30 вообще Барса не играла.
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Marakana
Первый и не последний. Спасибо Хави за эти минуты радости. Барса чемпион
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rigobersong
Хави за такой короткий срок вернул кризисную Барселону на вершину:) Его ждет великая тренерская карьера!:))
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Nick Y
Сбой в системе
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GuruFutbola
Маэстро в первый же полный сезон без опыта провел по губам анчелоти, глоры которого считают топ тренером)
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stastzar
Молодец Хави, так держать!)
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Iamliam
Как же я рад за Хави и за Барсу. Рад что эта идея сработала! Всех кулес и неравнодушных с чемпионством!
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Bazilic
Ураааааааааа
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JURAVLI
Хави большой молодец. Сделать такую кризисную Барселону чемпионом стоит дорого. Всех фанов Барсы с победой!
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Butrymovich Mikalai
Взяли чемпионство 🏆 не забив не одного пенальти.
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Человек1991
Барселона величайший футбольный клуб в 21веке по игре и по титулам. 11 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 20 Кубков и Суперкубков Испании, 3 Суперкубка УЕФА , и 3 кубка клубного Чемпионата Мира , если бы не судейские беспределы в Лиге Чемпионов раз 5, было бы больше побед. Да и Ла Лиг было бы на 5-6 больше если б Реал не тянули судейки в каждом матче .
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Muga Gappaev
Спортс - реинкарнация ванги?
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englishman in new york
Админы чутка перебрали на выходных)) черновик попал в эфир
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AnMe
Ответ bad_bear
ну теперь Фанов бчк будет не заткнуть 🤦‍♂️ p.s. посмотри последний матч Реала и Барселоны, водитель по губам 🤭
Не позрозься лучше
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Николай Лазарев
завтра на работу рано,выложу сейчас,чё ждать)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ lx st
Михаил, пока посты из будущего доходят, черкани по-брацки - чё там с выборами в Турции, отправили Эрдогана на пенсию?!
Не боись, соевый, даже если не заберёт в 1м или 2м туре, то соросята устроят 2004 или 2014 2.0. Схема рабочая🤓
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Sur777
Молодец Хави..Хоть. И ругали мы его иногда,но в такой ситуации выиграть ЛаЛигу дорого стоит.Раскрыл многих игроков,примерно понятен стиль игры команды..Но Хави еще работать и работать,проблем много.
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кто-то
Надеюсь, в будущем сезоне будет достойное выступление и в Европе. Барсу с достойной победой 💙❤️💙❤️
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