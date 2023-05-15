Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Заслуженный триумф в самом сложном и захватывающем турнире мира. Браво, чемпионы!»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с чемпионством.

В 34-м туре « » обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно завоевала титул.

«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/23 в Ла Лиге – самом сложном и захватывающем турнире мира!

Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал в твиттере на каталанском языке.

«Барса» – чемпион! У Хави титул в первый же полный тренерский сезон