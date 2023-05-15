Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Заслуженный триумф в самом сложном и захватывающем турнире мира. Браво, чемпионы!»

Теги Барселона Ла Лига Хавьер Тебас соцсети Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с чемпионством.

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно завоевала титул.

«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/23 в Ла Лиге – самом сложном и захватывающем турнире мира!

Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал Тебас в твиттере на каталанском языке.

«Барса» – чемпион! У Хави титул в первый же полный тренерский сезон

29 комментариев

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rigobersong
Мне одному читать поздравления от Тебаса так же противно, как и от Новикова?:))
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Игорь Климов
Интересно, а Тебас в майке Реала поздравил Барселону с победой?
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Arrahmano Matcyev
Ответ rigobersong
Мне одному читать поздравления от Тебаса так же противно, как и от Новикова?:))
😂😂😂😂 Ждал этот комментарий.Ничего не имею против Новикова,но тоже кажется что он так не охотно поздравляет Барсу
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Arman FCSM
- В новом сезоне для вас чего-нибудь новое замутим, - добавил Тебас
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bulldozer
Пхахаха, как будто после всей травли кто-то из фанатов Барселоны купится на его лицемерие
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ALMAZ_and_GOLD
Да, очень захватывающий. Чемпионство последние лет 20 брали всего три команды.
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Пепси пеналдувич
Болелы эспьнола мерзкие выбежали на поле, дабы вместо своих игроков поломать кого то из барсы.
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falkao2013
Змеюка подколодная! Через боль в одном месте поздравил.
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Iamliam
Что же ты дал ход этому позорному делу, раз так болеешь за успехи клубов своей лиги?! Тем более оно оказалось пустышкой и уефа разрешил участие Барсы в ЛЧ. Тэбас каброн, Барса чемпион!
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Станислав Л
лицемерненько🤡
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MK
Но это не отменяет, того факта что он п. з
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Marakana
В свое очо запихни свои поздравления
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rigobersong
Ответ Arrahmano Matcyev
😂😂😂😂 Ждал этот комментарий.Ничего не имею против Новикова,но тоже кажется что он так не охотно поздравляет Барсу
Он всегда и везде публикует гадости в адрес Месси и Барселоны, специально провоцирует людей на эмоции, и думает, что никто этого не видит, а он белый и пушистый:) А потом будто ни в чем не бывало поздравляет Барселону:) Я то все вижу:)
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FC.Barcelona
Ответ rigobersong
Он всегда и везде публикует гадости в адрес Месси и Барселоны, специально провоцирует людей на эмоции, и думает, что никто этого не видит, а он белый и пушистый:) А потом будто ни в чем не бывало поздравляет Барселону:) Я то все вижу:)
Еще он банит акки охотно, ну или кляузничает. Вообще жаль что такие люди имеют отношение к этому ресурсу
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Алекс Самойлов
а сложный этот турнир для Барсы был , благодаря этому неуважаемому мадридисту
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Men77
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Да, очень захватывающий. Чемпионство последние лет 20 брали всего три команды.
ну во первых не 3, а 4 команды. И почему за 20 лет? Лиги меняются, актуальность нужно брать лет за 5 последних, в Ла лиге за последние 5 лет 3 чемпиона, в АПЛ -2 , 4 из которых Сити.
Например есть брать буков, то в следующем сезоне главным фаворитом с отрывом будет опять Сити, а в Ла Лиге как минимум Реал с Барсой 50 на 50.
В АПЛ денег много у клубов, но по факту Сити гегемон.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Мне одному читать поздравления от Тебаса так же противно, как и от Новикова?:))
Ага, хочется сразу помыться🥶
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Мне одному читать поздравления от Тебаса так же противно, как и от Новикова?:))
🤣🤣🤣
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Антон Фалафель
Лол. Ла Лига щас уступает даже Лиге1
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Altim
Ты ли это? Тебас???)))) аахах.. какая жесть)
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olimbek
И добавил: "Хала, Мадрид!"
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_Amelina_ Landau
Поздравляю Барсу, несмотря на то что, отношение к ним не очень, но все же заслужили! Молодцы! 👍
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Фан Рубина
Надо ему было так сказать: Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Как я ни пытался помешать - у меня не получилось. Браво, чемпионы!
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Совесть Черданцева
А потом Тебас добавил: Плевать, что сейчас середина мая - первое апреля - никому не веря!
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GuruFutbola
Глоры зеротребольного проекта франко в печали, а ведь они до конца надеялись, что у гегемона отнимут 15 очков)
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