Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Заслуженный триумф в самом сложном и захватывающем турнире мира. Браво, чемпионы!»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с чемпионством.
В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно завоевала титул.
«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/23 в Ла Лиге – самом сложном и захватывающем турнире мира!
Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал Тебас в твиттере на каталанском языке.
«Барса» – чемпион! У Хави титул в первый же полный тренерский сезон
Например есть брать буков, то в следующем сезоне главным фаворитом с отрывом будет опять Сити, а в Ла Лиге как минимум Реал с Барсой 50 на 50.
В АПЛ денег много у клубов, но по факту Сити гегемон.