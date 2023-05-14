«Динамо» договорилось с Николичем. Экс-тренер «Локо» возглавит команду летом («СЭ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Следующим главным тренером «Динамо» станет Марко Николич.

По данным «Спорт-Экспресса», стороны успешно провели переговоры и согласовали все основные параметры соглашения.

Бывший сотрудник «Локомотива» приступит к работе с новой командой по окончании нынешнего сезона.

Николич находится без работы с октября 2021 года. В «Динамо» он сменит своего соотечественника, серба Славишу Йокановича.

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома

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71 комментарий

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Фут.Боль
Николич - хороший тренер, как оказалось. В Локо себя проявил. Буду рад, если он вернется в наш чемпионат.
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Локуся
Ответ А что так можно было?
Шило на мыло
Гвардиола занят, сорян(
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trick00
Хорошая новость!
+13
-3
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А что так можно было?
Шило на мыло
+15
-7
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NIK7478
Почему Николич, который аж 2 года без работы?!Такой талантливый ноунейм и 2 года никому не нужен? В Локо он себя ничем не проявил, кстати, вопреки мнению некоторых.Это не лучший выбор Динамо.
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Юрий Кечко
Это для Динамо супер
Если ещё немного усилятся в тройке будут в следующем году
+24
-16
+8
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Дмитрий9779
Ответ Юрий Кечко
Это для Динамо супер Если ещё немного усилятся в тройке будут в следующем году
Про тройку чёт загнул,но Николич норм.
+8
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+7
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Kabardinka
Ответ Юрий Кечко
Это для Динамо супер Если ещё немного усилятся в тройке будут в следующем году
В тройке снизу?
+21
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валя_стакан
И какая между ними разница? У Йокановича даже титулов и клубов больше в карьере. Очередное издевательство, а не выбор
+6
-2
+4
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fc_champion
Поборется с Федотовым за титул Лысого шарлатана №1 по версии РПЛ
+6
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Игорь Новиков
классный вариант.
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Никита Самарин
Вполне ожидаемо, этот вариант на поверхности. Будет интересно посмотреть, что у него получится сделать из Динамо.
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Никита Сосновских
удачи тренеру на посту!! желаем ему удачи
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Никита Сосновских
шило на мыло?
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Екн Лор
Ответ Ola BP
Каким образом? Николич - чисто фарт. Вся его карьера в одном матче со Спартаком, когда красно-белые тайм играли в меньшинстве, но могли забить мячей 7, находясь в штрафной, но так и проиграли 1:2. Да возьми любой матч Локо, где команда забивала из одного-двух моментов за матч. Уфа возила Локо дома, потом пустила с углового. Локо вообще все возили, но это была какая-то аномальная удача.
Раскрыл немало молодёжи. Того же Мухина например, Жемалетдинова реанимировал. Прилично сыграли с мощнейшей Баварией, потом с Атлетико и Зальцбургом. Хотя помню все кричали, что будет повторение спартаковского антирекорда 1-18. По большому счёту показал результат не хуже, чем Палыч, при более скромном составе. Да и в целом вроде человек адекватный, не быдло, а такие сейчас редкость среди тренеров РПЛ
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Геннадий Киселев
Коляныч берёт пример с Божовича.Не имеет значения кого и как, главное поиметь. Побольше бабла. В бывшей Югославии и в десять раз меньше, не заплатят.
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Зубы Дзюбы
Зря.

Лучше бы Мостового рассмотрели. Или гогниева на худой конец
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Why always me?!
Подождали бы пока Мостовой выучится
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Иван Шуткин
Это хороший тренер, умеет ставить атаку
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U
Удачи Николичу.
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jonnysilverhand01
Ну все, динамики поедут еще разок прокатятся в лучшую лигу
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МТБ
Ответ Фут.Боль
Николич - хороший тренер, как оказалось. В Локо себя проявил. Буду рад, если он вернется в наш чемпионат.
Не заметил там ничего особо хорошего. Выдали полсезона на эмоциях, дальше опять страдали. По факту он что-то типа Божовича
+3
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arriva
Ждем у нас в Динамо легенду Локомотива Слободана Райковича значит
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Romeo
Вопрос, почему он без работы сидел всё это время если он хороший тренер? Ответ может быть в том, что на предыдущем месте работы заработал достаточно, что бы долгое время не работать. В этом случае встаёт вопрос о его мотивации и если мотивация в большей степени связана с финансами, появляются сомнения в его кандидатуре.
+2
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igls54
А ведь Марко способен сделать людей из этих клоунов
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