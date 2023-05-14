«Динамо» договорилось с Николичем. Экс-тренер «Локо» возглавит команду летом («СЭ»)

Следующим главным тренером «Динамо» станет Марко Николич.

По данным « », стороны успешно провели переговоры и согласовали все основные параметры соглашения.

Бывший сотрудник « » приступит к работе с новой командой по окончании нынешнего сезона.

находится без работы с октября 2021 года. В «Динамо» он сменит своего соотечественника, серба .

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома