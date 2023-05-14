«Динамо» договорилось с Николичем. Экс-тренер «Локо» возглавит команду летом («СЭ»)
Следующим главным тренером «Динамо» станет Марко Николич.
По данным «Спорт-Экспресса», стороны успешно провели переговоры и согласовали все основные параметры соглашения.
Бывший сотрудник «Локомотива» приступит к работе с новой командой по окончании нынешнего сезона.
Николич находится без работы с октября 2021 года. В «Динамо» он сменит своего соотечественника, серба Славишу Йокановича.
Если ещё немного усилятся в тройке будут в следующем году
Лучше бы Мостового рассмотрели. Или гогниева на худой конец