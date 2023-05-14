«Барселона» выиграла Ла Лигу в 27-й раз. У «Реала» 35 титулов
«Барселона» сократила отставание от «Реала» по количеству титулов в Ла Лиге.
Команда Хави сегодня оформила чемпионство, обыграв «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре.
«Блауграна» стала победительницей высшей лиги в 27-й раз в истории. По этому показателю она уступает только «Реалу», у которого 35 титулов.
В последний раз до этого «Барселона» побеждала в чемпионате в сезоне-2018/19.
А Барсу с заслуженной победой в чемпе, конечно!!!🏆
С долгожданным чемпионством !
Верьте в Барсу! Любите Барсу!
💙❤️💙🥇❤️💙❤️
Как же это классно!!!!!!!!!!!
Отмечу количество пропущенных голов. Так мало за сезон - это реально круто.
Всех каталонцев с победой!
Достойный клуб и соперник!
Пичичи ⌛️
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