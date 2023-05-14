«Барселона» выиграла Ла Лигу в 27-й раз. У «Реала» 35 титулов

Теги Барселона Реал Мадрид Эспаньол Хави Ла Лига рейтинги Футбол

«Барселона» сократила отставание от «Реала» по количеству титулов в Ла Лиге.

Команда Хави сегодня оформила чемпионство, обыграв «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре.

«Блауграна» стала победительницей высшей лиги в 27-й раз в истории. По этому показателю она уступает только «Реалу», у которого 35 титулов.

В последний раз до этого «Барселона» побеждала в чемпионате в сезоне-2018/19.

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48 комментариев

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jnvljn
Какие же фанаты Эспаньола жалкие, заслужили билет в Сегунду!
А Барсу с заслуженной победой в чемпе, конечно!!!🏆
+60
-5
+55
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Кирилл
Отличный сезон, отличная команда !
С долгожданным чемпионством !
+36
-3
+33
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Молодой Френки
ПОБЕДА!

Верьте в Барсу! Любите Барсу!
💙❤️💙🥇❤️💙❤️
+28
-3
+25
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Ansu Fati
Ответ jnvljn
Какие же фанаты Эспаньола жалкие, заслужили билет в Сегунду! А Барсу с заслуженной победой в чемпе, конечно!!!🏆
В Сегунде остудят их задницы))
+13
-2
+11
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Рискну предположить
Барсу - с победой! Должун - страдать.
+10
0
+10
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fatei4
По делу но будем объективны для лч надо прибавлять
+9
-1
+8
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bel01
Ура!!!!
Как же это классно!!!!!!!!!!!
+5
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atomio
Теперь нужно побить рекорд по сухарям, осталось 2 матча всего на ноль
+7
-2
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xDe xDe
Барсу и её адекватных фанатов - с заслуженным чемпионством)
Отмечу количество пропущенных голов. Так мало за сезон - это реально круто.
+7
-2
+5
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Vlad
Фанаты эспаньола побежали праздновать вылет в сегунду
+4
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Добрый Ретроград
Ответ fatei4
По делу но будем объективны для лч надо прибавлять
Тут бы для ЛЕ прибавить.
+7
-4
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rooney pers
Всех адекватных болельщиков ПСЖ с победой!
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Vlad
Спасибо всем адекватным болельщикам других клубов за поздравления.
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Совесть Черданцева
Ну наконец-то
Всех каталонцев с победой!
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Kerim Ashyrow
Ответ Дмитрий Сологубов
Барселона не ровня Реалу. Есть королевский клуб и есть все остальные.
Смешно.
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Нефанатик
Ответ Игорь Климов
Здесь "сливочные" очень не рады заслуженной победе Барселоны в Ла Лиге, а я хочу отметить один интересный факт - Барселона в этом сезоне стала Чемпионом без единого пенальти в Ла Лиге!
У Реала почти столько же побед в ЛЧ. Реалу и "сливочным" совершенно н..ть на Барсу и ее секту. Это ваши овощи никак ветки посвященные еврокубкам не освободят))
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Kerim Ashyrow
Ответ Нефанатик
Разница побед Реала и Барсы. Реал побеждает, а Барса что то пытается Реалу доказать
Смешноооо.
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Добрый Ретроград
Ура!
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rachidibrahimov
Поздравляю адекватных фанатов Барселоны с чемпионством. Заслужили.
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Он Самый
Барсу и болельщиков с победой!
Достойный клуб и соперник!
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Vlad
Всех с Чемпинством Visca﻿ el Barça y Visca Catalunya💙❤
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-1
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bulldozer
Ла Лига ✅
Пичичи ⌛️
Трофей Саморы ⌛️
+1
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FC.Barcelona
Долгожданное чемпионство, Хави с первым значимым трофеем. Эспаньол пусть в сегунде отдыхает
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Alipkairov87
всех с чемпионством
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Бахтияр Молдохметов
Прям второй год подряд команды проводят чемпионский матч против Эспаньола
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