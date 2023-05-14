«Барселона» выиграла Ла Лигу в 27-й раз. У «Реала» 35 титулов

«Барселона» сократила отставание от «Реала» по количеству титулов в Ла Лиге.

Команда Хави сегодня оформила чемпионство, обыграв « » (4:2) в 34-м туре.

«Блауграна» стала победительницей высшей лиги в 27-й раз в истории. По этому показателю она уступает только « », у которого 35 титулов.

В последний раз до этого « » побеждала в чемпионате в сезоне-2018/19.