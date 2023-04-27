«Сити» разнес «Арсенал», поражения «Барсы» и «Челси», декларация для российских спортсменов, провал Непомнящего и другие новости

1. «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1) дома стараниями де Брюйне и Холанда (1 гол остался до рекорда по голам за сезона в АПЛ) и по потерянным очкам уже возглавляет таблицу, а по набранным – отстает на 2 балла при двух матчах в запасе.

Также в 33-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:1), а «Челси» потерпел пятое поражение подряд при Лэмпарде – от «Брентфорда» (0:2).

2. Российским спортсменам предложат подписать декларацию для допуска к соревнованиям. В Олимпийском комитете России разработают свои рекомендации общероссийским федерациям в отношении Международного олимпийского комитета.

3. Клубы Мир РПЛ обсудят переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство из 4 команд. Следующий сезон российской Премьер-лиги начнется 23 июля.

4. «Барселона» в гостях уступила «Райо Вальекано» (1:2) в 31-м туре чемпионата Испании. «Атлетико» дома разобрался с «Мальоркой» (3:1).

5. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Флорида» одолела «Бостон» (4:3 ОТ), сократив отставание в серии (2-3), «Колорадо» играет с «Сиэтлом».

6. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в двенадцатой партии матча за шахматную корону. Общий счет сравнялся.

7. «Интер» дома обыграл «Ювентус» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и вышел в финал.

8. НБА. 64 очка Бэйна и Морэнта помогли «Мемфису» обыграть «Лейкерс», «Голден Стэйт» встречается в гостях с «Сакраменто». Другие результаты – здесь.

9. Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID выкупили билеты на матч с молодежкой «Локо» так, чтобы на секторе образовалась свастика. В Израиле польский форвард вскинул правую руку от груди, празднуя гол, потом Клималя из «Хапоэля» заявил, что это не нацистский жест.

10. Павлюченкова, Калинская, Бушар вышли во 2-й круг турнира в Мадриде, Грачева, Блинкова выбыли, 15-летняя россиянка Мирра Андреева впервые выиграла матч в туре. У мужчин Вавринка и Бублик пробились во второй круг, Котов выбыл.

11. УЕФА хочет ввести потолок зарплат в европейском футболе. Президент Александер Чеферин заявил, что все клубы поддерживают идею.

12. Федерация фигурного катания России присвоила Плющенко, Буяновой, Давыдову, Соколовской и Слюсаренко категорию тренера высшего национального уровня.

13. За организацию договорного матча пожизненно отстранены от футбола игроки «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуков». Последние даже не играли, а подавали сигналы.

14. Вратарь «Марбельи» Лехаррага совершил каминг-аут после выхода команды в 4-й дивизион. Он первый открытый гей среди испанских футболистов.

15. Казанский УНИКС выиграл у петербургского «Зенита» со счетом 78:63 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (3-2).

16. МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании паспорта болельщика (Fan ID).

17. Федерация бокса США вышла из Международной боксерской ассоциации.

Цитаты дня:

Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»

Крушельницкий о допинге в Пхенчхане-2018: «Не знаю как, но кому-то удалось мне подсыпать его. Пробы взяли в самом конце, словно ждали, когда подкинуть»

Роман Широков: «Согласен с Кокориным, что в России пиетет перед легионерами. Почему-то не берем хорошее с Запада, а только все говно»

Вице-премьер Чернышенко: «МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам. Мы такую Олимпиаду не хотим»

Гущин о жизни в Америке: «Там люди как будто бы добрее. В России говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти»

Фетисов о ЧМ без России: «Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. Меня это соревнование больше не интересует»