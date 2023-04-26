«Арсенал» на 2 очка опережает «Сити» при 2 матчах в запасе у команды Пепа

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала».

Команда Пепа Гвардиолы одержала победу в очном матче в рамках 33-го тура АПЛ (4:1). 

После 31 проведенного матча «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 30 апреля – против «Фулхэма». «Арсенал» сыграет с «Челси» 2 мая. 

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31 комментарий

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Кирилл
Пеп просто взял и показал своему ученику как нужно играть и настраивать свою команду на главный матч в борьбе за чемпионство )
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Dmitry Zhdanov
Поздравляю Арсенал с выходом в Лигу Чемпионов!)
+15
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Фанат спорта01
ну ок,второе место после Сити это не так уж и плохо.
+8
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ALMANAC
Сити с чемпионством.
Арсенал, в любом случае волшебный сезон, но выходить с таким настроем, что все уже пропало вообще нельзя
+7
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Artem Piatkov
🤞14 побед Сити над Арсеналом в 15 последних встречах:

4 из них со счётом 3:0
2 со счётом 4:1
1 раз даже 5:0 разгромили

Отдельно от Манчестера Пеп их за Барселону 2 раза выносил (4:1 в 2010 и 3:1 в 2011)
Ну и ещё 2:0 в 1/8 ЛЧ и 5:1 в группе за Баварию

Арсенал - карманная команда Гвардиолы во всех смыслах :))
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Iamliam
Ответ Кирилл
Пеп просто взял и показал своему ученику как нужно играть и настраивать свою команду на главный матч в борьбе за чемпионство )
Не только это он показал, а еще как привести команду к концу трудного сезона в идеальном состоянии.
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udiekemen
Ответ Кирилл
Пеп просто взял и показал своему ученику как нужно играть и настраивать свою команду на главный матч в борьбе за чемпионство )
Жаль фанов Арсенала, они так ждали эту чемпионство.
+4
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Юрий Кечко
Хотелось бы что бы тоже самое было с Реалом , но эти фартовые черти заставят пропотеться
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falkao2013
Учитель вновь превзошёл ученика. Артета не сдюжил
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Оригинальный Ник
На протяжении тридцати туров были на первом месте — приличный результат в любом случае. Сказки не случилось, бывает, я не расстроен, потому что изначально не верил в чемпионство
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Старик Стариканов
Команды разного уровня,проиграл Арсенал чемпионство не сегодня а ещё на энфилде когда не смогли удержать победу,тогда уже было все ясно,у команды нет характера в больших матчах
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Insde
Игра Сити сегодня огонь!
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Фанат спорта01
Ответ Нионель Ералду
Солькьяэр тоже второе место занимал, но почему-то его считают плохим тренером
второе место,второму месту рознь.
одно дело занимать 2-место когда чемпион известен после 10-го туров а другое когда ты навязал борьбу до конца сезона.
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huzayfa
Ответ Юрий Кечко
Хотелось бы что бы тоже самое было с Реалом , но эти фартовые черти заставят пропотеться
Это Реал а не арсенал или Барселона
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Нионель Ералду
Ответ Фанат спорта01
ну ок,второе место после Сити это не так уж и плохо.
Солькьяэр тоже второе место занимал, но почему-то его считают плохим тренером
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AntPunch
Ответ Теннисный абсолют
В итоге Лузернал финиширует на любимом 4-м месте
Долго придумывал свежую шутку, клоун?
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Rossoneri1996
Ответ Rossoneri1996
Арсеноль)
Сорри фанатам Арсенала) за соседним столом один парень так троллил фаната Арсенала) я не удержался🤣🤣🤣 удивляет как команда уже больше десятилетия сливает в самые важные моменты
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Xutrjuga
Всем все понятно, что сити заберет лч и апл
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Токсик
Что с лицом, чемпионы? 🤡
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Morning Again
Ну все, Пеп свое не упустит.
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Badinoko
Считай +4 у Сити!..
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Зизуха
Сейчас нужен какой-то вирус, чтобы остановить чемпионат и зафиксировать результаты
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Hitgoe Himgob
Всё, расходимся пацаны

В итоге интрига только в Бундеслиге ))
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Ученик Пепа
Среди земных команд Арсенал все равно первый. Нечего разочаровываться, все еще впереди)
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Raindrop Drop Top
Сити конечно машина, обязаны ЛЧ брать в этом сезоне, главное что избавились от бандеровской привозилы 🤣
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