«Арсенал» на 2 очка опережает «Сити» при 2 матчах в запасе у команды Пепа
«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала».
Команда Пепа Гвардиолы одержала победу в очном матче в рамках 33-го тура АПЛ (4:1).
После 31 проведенного матча «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.
Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 30 апреля – против «Фулхэма». «Арсенал» сыграет с «Челси» 2 мая.
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Арсенал, в любом случае волшебный сезон, но выходить с таким настроем, что все уже пропало вообще нельзя
4 из них со счётом 3:0
2 со счётом 4:1
1 раз даже 5:0 разгромили
Отдельно от Манчестера Пеп их за Барселону 2 раза выносил (4:1 в 2010 и 3:1 в 2011)
Ну и ещё 2:0 в 1/8 ЛЧ и 5:1 в группе за Баварию
Арсенал - карманная команда Гвардиолы во всех смыслах :))
одно дело занимать 2-место когда чемпион известен после 10-го туров а другое когда ты навязал борьбу до конца сезона.
В итоге интрига только в Бундеслиге ))