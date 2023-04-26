«Арсенал» на 2 очка опережает «Сити» при 2 матчах в запасе у команды Пепа

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала».

Команда Пепа Гвардиолы одержала победу в очном матче в рамках 33-го тура (4:1).

После 31 проведенного матча « » занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 30 апреля – против «Фулхэма». « » сыграет с «Челси» 2 мая.

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