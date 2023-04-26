«На юридически неправомерные и ничтожные действия МОК». В ОКР разработают свои рекомендации общероссийским федерациям в отношении МОК

Станислав Поздняков заявил о разработке рекомендаций в ответ на «ничтожные действия МОК».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих критериев.

«В конце мая на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР) выработаем собственные рекомендации общероссийским федерациям на юридически неправомерные и ничтожные действия МОК», – сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

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