«На юридически неправомерные и ничтожные действия МОК». В ОКР разработают свои рекомендации общероссийским федерациям в отношении МОК

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Биатлон

Станислав Поздняков заявил о разработке рекомендаций в ответ на «ничтожные действия МОК».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих критериев.

«В конце мая на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР) выработаем собственные рекомендации общероссийским федерациям на юридически неправомерные и ничтожные действия МОК», – сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

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30 комментариев

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Марат Люсьеныч
да ничего вы не можете сделать) импотенты во всем
+24
-2
+22
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Кашпир
Отсель грозить мы будем шведам. А по факту - российский спорт в изоляции и подобные лозунги никак не способствуют изменению ситуации. Но здесь хорошо продаются.
+14
-1
+13
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Atsuktuvas
ОКР может повлиять на МОК ?
+11
-1
+10
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GeorgeKh
Ответ clockworkorange
Почему не можем? Перемалывать ВСУ и пилить древо американской гегемонии - очень даже можем)
Ты лишь подтвердил, что единственное, что вы можете - болтать.
+8
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+8
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Павел Мельников
"Свои рекомендации" будет Широков писать?
+5
0
+5
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DpeMa111
Какие громкие лицемерные слова
+4
0
+4
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Russ Ivan
Распорядок дня барона Мюнхаузена:
6ч - Подъём
7ч - Разгон облаков
8ч - Подвиг
16ч - Война с Англией
+4
0
+4
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avcgloronalduMU
клоунада, профанация, им бы в камеди с этим выступать
+3
0
+3
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Боевой Бурят Путина
Чиновники ОКР пытаются хоть как-то имитировать бурную деятельность. Иначе, если РФ не допустят до Игр ни в каком качестве, то зачем тогда ОКР и чиновники?😂
+3
0
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bellyashe
Ответ clockworkorange
Почему не можем? Перемалывать ВСУ и пилить древо американской гегемонии - очень даже можем)
и как пилится?) осталось ещё одно украинское село (а точнее его руины) за год взять и древо упадёт?)
+3
0
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Шубы
ска, они по ходу это специально делают. Такое ощущение, что эта свора не хочет никакого возвращения российских спортсменов. Плюют в руку дающего. Жизнь а-ля Северная Корея им понравилась по ходу.
Раньше боялись, а сейчас попробовали и вроде прикольно даже. Полноправные царьки в изолированной части суши размером с материк, набитый ресурсами и с 145 миллионами рабов. Это ли не счастье?
+4
-2
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Mrtg
Ответ clockworkorange
Почему не можем? Перемалывать ВСУ и пилить древо американской гегемонии - очень даже можем)
судя по ситуации на фронте, перемалывают только вас.
+4
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4 shizzle ma nizzle
Обсессивно-компульсивное расстройство
+2
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Александр Скворцов
Всё эти рекомендации это как выстрел в ногу!
+1
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Дмитрий Осипов
Если действия ничтожны и неправомерны, то нужно обязательно установить правомерность. Пока только воля противоположной стороны полностью влияет на ситуацию. Захотели - ввели критерии, захотят ещё что-то. А мы так и будем проситься, а не требовать? Ведь все говорят о том, что мы сила и мы важны! Уже год прошел, а воз и ныне там.
+1
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vadned
Ответ Russ Ivan
Распорядок дня барона Мюнхаузена: 6ч - Подъём 7ч - Разгон облаков 8ч - Подвиг 16ч - Война с Англией
16:15 - Разработка рекомендаций в ответ на ничтожные действия МОК.
+1
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Евгений Цыбулин
Ответ Кашпир
Отсель грозить мы будем шведам. А по факту - российский спорт в изоляции и подобные лозунги никак не способствуют изменению ситуации. Но здесь хорошо продаются.
Так чинуши теперь-одним днем живут,главное,чтобы сегодня Кремль похвалил)Сначала,лично мне,было жалко всех спортсменов-но,после интервью некоторых...Впереди-много лет кубков,с Белоруссией...Даже,если представить,что МОК нас разбанит скоро-с нашими,не будут соревноваться и МОК опять вернет бан.Да и какая атмосфера,ждет наших спортсменов за рубежом,в случае разбана?..
+2
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Евгений Румкин
Ответ Шубы
ска, они по ходу это специально делают. Такое ощущение, что эта свора не хочет никакого возвращения российских спортсменов. Плюют в руку дающего. Жизнь а-ля Северная Корея им понравилась по ходу. Раньше боялись, а сейчас попробовали и вроде прикольно даже. Полноправные царьки в изолированной части суши размером с материк, набитый ресурсами и с 145 миллионами рабов. Это ли не счастье?
Как раз это сша и их шестёрки превратились в Северную Корею. Только Северная Корея достойна уважения, а запад нет!
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Atsuktuvas
Ответ sintenced
Нет, зато может очередной раз вылизать известно что известно кому.
это же не гигиенично...
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sintenced
Ответ Atsuktuvas
ОКР может повлиять на МОК ?
Нет, зато может очередной раз вылизать известно что известно кому.
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fbd
Ответ clockworkorange
Почему не можем? Перемалывать ВСУ и пилить древо американской гегемонии - очень даже можем)
Россия в разных формах последние лет 100 пытается пилить это древо, попутно периодически превращаясь в пенек. И как успехи? Может быть это нужно как-то по другому делать?
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Mrtg
При этом где именно действия МОК неправомерны, он почему то не сказал.
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