НБА. Плей-офф. «Мемфис» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Кливленд Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Нью-Йорк Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся четыре матча первого раунда плей-офф.

«Кливленд» на своей арене может продлить серию с «Нью-Йорком» (1-3). «Лейкерс» в гостях попытаются завершить противостояние с «Мемфисом» (3-1).

Лидер Восточной конференции «Милуоки» примет «Майами» (1-3). Действующий чемпион «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Сакраменто» (2-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятые матчи

Кливленд – Нью-Йорк
Дата проведения
27 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-1

Мемфис – Лейкерс
Дата проведения
27 апреля, 02.30, «FedExForum»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

Милуоки – Майами
Дата проведения
27 апреля, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-1

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
27 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария

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Донован хозяин НБА
Ответ Vovanchik127
Я думал, ты в честь Билли Донована и уже давно опозорен:)
Вообще я изначально хотел полностью написать- Донован Митчелл хозяин НБА. Но спортсу не понравилось количество знаков и сократил до Митчелл хозяин НБА. Но вспомнил про Митчелла Робинсона. А про Билли не вспомнил и теперь имею шансы в любом случае быть опозоренным
+9
0
+9
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Донован хозяин НБА
Пора Доновану Митчеллу оправдывать мой ник, иначе буду опозорен до конца ПО
+8
0
+8
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Костя Кот
желаю леброну плюнуть 40+ через брукса в последней игре мемфиса в этом сезоне
+8
0
+8
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Herodotus
Ответ Донован хозяин НБА
Вообще я изначально хотел полностью написать- Донован Митчелл хозяин НБА. Но спортсу не понравилось количество знаков и сократил до Митчелл хозяин НБА. Но вспомнил про Митчелла Робинсона. А про Билли не вспомнил и теперь имею шансы в любом случае быть опозоренным
Ребята, мне понравиося диалог😅😅
+4
0
+4
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Vovanchik127
Ответ Донован хозяин НБА
Пора Доновану Митчеллу оправдывать мой ник, иначе буду опозорен до конца ПО
Я думал, ты в честь Билли Донована и уже давно опозорен:)
+4
0
+4
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Consistency
Майами и Лейкерс надо не допускать ошибку, расслабляясь при 3-1, и стараться сегодня обязательно закрывать. Особенно Майами.
+4
-2
+2
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Vals
За королей! 🤗

Давай, Барнсище, пора решать!
+2
0
+2
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Serik Alik
За 3-2 во всех матчах!
+5
-4
+1
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М О Р И А Р Т И
ночью ожидается мега борьба
+1
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Эти серии должны продолжаться :)
+1
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Доктор Гонза
Ответ blooooomka
За Кливленд, Майами, ЛА!!!
Интересно, что же объединяет эти команды)
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Prokuror Prokurorov
Ответ Consistency
Майами и Лейкерс надо не допускать ошибку, расслабляясь при 3-1, и стараться сегодня обязательно закрывать. Особенно Майами.
да какое закрытие у Хит? Сегодня совершенно точно разгром от оленей. Если Хит и закроет серию, то у себя дома в шестой игре.
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Дориан Грей_333
Сегодня будет не просто игровой день ПО, а ЖАРИЩА!
Как у Бена Стиллера в Солдатах неудачи.)
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Аккайын Жасов
Матчи выживания в плейофф для хозяев площадок
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quire_sultan
Кавалиерс, давайте свои коронные 84 очка и на рыбалочку. Очень уж разочаровали, в чудо слабо верится
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blooooomka
За Кливленд, Майами, ЛА!!!
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dev0
Вот это ночь! Похоже, буду сонный на работе.
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dudkinrs82
Грек едет на рыбалку
И
Трипл брукса
+1
-1
0
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олси
уже не суть кто , главное без травм .
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