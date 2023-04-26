НБА. Плей-офф. «Мемфис» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в НБА состоятся четыре матча первого раунда плей-офф.
«Кливленд» на своей арене может продлить серию с «Нью-Йорком» (1-3). «Лейкерс» в гостях попытаются завершить противостояние с «Мемфисом» (3-1).
Лидер Восточной конференции «Милуоки» примет «Майами» (1-3). Действующий чемпион «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Сакраменто» (2-2).
НБА
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 27 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 27 апреля, 02.30, «FedExForum»
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
- Дата проведения
- 27 апреля, 04.30, «Fiserv Forum»
«Майами» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 27 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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