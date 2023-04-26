НБА. Плей-офф. «Мемфис» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в НБА состоятся четыре матча первого раунда плей-офф.

« » на своей арене может продлить серию с « » (1-3). «Лейкерс» в гостях попытаются завершить противостояние с « » (3-1).

Лидер Восточной конференции « » примет «Майами» (1-3). Действующий чемпион « » встретится в гостях с «Сакраменто» (2-2).

НБА

Первый раунд

Пятые матчи

«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-1

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

«Майами» ведет в серии – 3-1

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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