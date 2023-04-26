Плющенко, Буяновой, Давыдову, Соколовской и Слюсаренко присвоена категория тренера высшего национального уровня
Евгению Плющенко присвоена категория тренера высшего национального уровня.
Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР).
Вместе с Плющенко соответствующие категории также получили другие тренеры по фигурному катанию: Елена Кустарова, Елена Буянова, Ирина Тагаева, Светлана Соколовская, Сергей Давыдов, Валентина Тюкова и Павел Слюсаренко.
Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призеров чемпионата России, юношеской Олимпиады, ЧМ среди юниоров, финала серии Гран-при России.
Сихарулидзе с ходу "работать" начал 😅