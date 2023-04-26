Плющенко, Буяновой, Давыдову, Соколовской и Слюсаренко присвоена категория тренера высшего национального уровня

Теги Сергей Давыдов Евгений Плющенко сборная России ФФКР Елена Буянова (Водорезова) Елена Кустарова Светлана Соколовская Валентина Тюкова Павел Слюсаренко Ирина Тагаева Фигурное катание

Евгению Плющенко присвоена категория тренера высшего национального уровня.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Вместе с Плющенко соответствующие категории также получили другие тренеры по фигурному катанию: Елена Кустарова, Елена Буянова, Ирина Тагаева, Светлана Соколовская, Сергей Давыдов, Валентина Тюкова и Павел Слюсаренко.

Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призеров чемпионата России, юношеской Олимпиады, ЧМ среди юниоров, финала серии Гран-при России. 

20 комментариев

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Аля Иванова
Комиссия по этике разобралась и вынесла решение присвоить Евгению Плющенко высшую категорию))
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Darth_Pershman
А что такого выдающегося сделал Плющенко как тренер на данный момент?
+9
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Е...С
Молодцы! Хорошей работы в следующем сезоне!
+6
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*** Monik ***
А что как тренер на высшем национальном уровне сделал Плющенко?
Сихарулидзе с ходу "работать" начал 😅
+6
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Е...С
Ответ Oleandra
Первое дело Сихарулидзе?)
Не завидуйте.
+5
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Е...С
Ответ Аля Иванова
Комиссия по этике разобралась и вынесла решение присвоить Евгению Плющенко высшую категорию))
Комиссия по этике разобралась и выяснила, что Плющенко был прав в своих претензиях.
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Маргарита В Сафронова
Плздравляю! Потрудились на славу!
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Oleandra
Первое дело Сихарулидзе?)
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Маргарита В Сафронова
Ответ несахар
молодцы у нас много хороших тренеров просто у тутберидзе много пиара
У Тутберидзе много золотых медалей)
+6
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Е...С
Ответ Александр Шульгин
Первый итог прихода нового начальства Плющенко максимально наградили, это конечно весело
Еще и спортсменам всех ТШ без исключения начнут недокруты и ребра отмечать.
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22somebody22
Просвятите,это что-то новенькое,или ранее уже присваивалась кому-то такая категория?И если да,то есть ли такая у ТШТ и Жулина?
+2
-2
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Дудабот Уно
Поздравляю Слюсаренко и Тагаеву! А Давыденко "плохо старался", не заслужил?)
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Viktoria dek
Ответ 22somebody22
Просвятите,это что-то новенькое,или ранее уже присваивалась кому-то такая категория?И если да,то есть ли такая у ТШТ и Жулина?
В декабре 22 года Тутберидзе, Глейхенгаузу, Дудакову и Жулину присвоена категория тренера высшего национального уровня.
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flyhigh
Ответ Дудабот Уно
Поздравляю Слюсаренко и Тагаеву! А Давыденко "плохо старался", не заслужил?)
Так же, как и Дайнеко, хотя у неё Петя есть как призёр ЧР и Победитель ФГП
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