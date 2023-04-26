Российским спортсменам предложат подписать декларацию для допуска к соревнованиям

Теги плавание Олимпийская сборная России World Aquatics (FINA) Франческо Риччи-Битти CAS ASOIF Прочие

Российским и белорусским спортсменам предложат подписать декларацию ради допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

Как сообщил глава Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти, сейчас идет работа над текстом документа.

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию. Но никто не попросит их высказаться против боевых действий, потому что в России это становится наказуемым. Мы при поддержке юристов разрабатываем образец такой декларации. 

Это уже делают пилоты «Формулы-1». Федерации в таких видах спорта, как плавание (World Aquatics – Sports.ru), уже на шаг впереди, и мы постараемся все это согласовать, но это нелегко.

Еще один чувствительный вопрос – это контроль (за соответствием спортсменов критериям – Sports.ru). Мы рассматриваем вариант, при котором эта задача будет поручена Спортивному арбитражному суду (CAS). Но официального решения пока нет», – заявил Риччи Битти.

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45 комментариев

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Inka90
Я бы подписала декларацию, что я против боевых действий. Всех, всегда и везде, а не каких-то определённых.
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+34
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Ебздрогыч
Большую желтую звезду на груди надо носить? Был такой международный опыт в ХХ веке....
+46
-17
+29
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Виктор Войнов
Я не пойму , почему только россияне и белорусы должны что то там подписывать? Не это ли дискриминация по национальному признаку? Если что то подписывать, то всем участникам соревнований.
+31
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+26
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vanessa2021
Ответ Inka90
Я бы подписала декларацию, что я против боевых действий. Всех, всегда и везде, а не каких-то определённых.
Только пусть ВСЕ спортмены такую декларацию подписывают. Из ВСЕХ стран. Украинские спортсмены в том числе.
+35
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Максон121
Ответ Inka90
Я бы подписала декларацию, что я против боевых действий. Всех, всегда и везде, а не каких-то определённых.
Очень хорошая мысль.А то получается, что осуждает больше всех тот,кто сам полмира разбомбил. Как-то лицемерно это все выглядит
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старые кеды
штангенциркули закупили для проверки соответствия критериям?
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+19
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vanessa2021
Ну да, российские спортсмены будут какието декларации подписывать. Только в белых одеждах ходить, чтобы все на них пальцами показывать. Не иметь права даже упомянуть из какой они страны, даже в соцсетях. Российские спортсмены будут как евреи в военной Германии.

После этого они чтото будут говорить про равенство...

Ну нафик такое унижение страны.
+22
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+18
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Melnikov1968
Наверняка в декларации найдутся неоднозначные формулировки, подводные камни, двусмысленные трактовки. Вообщем поживём-увидим.
+18
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+15
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ДМ-1чемпион
Чистейшая русофобия и дискриминация по национальному признаку!
Может сразу "Звезду Давида" на форму нашить предложат! Это не спорт, это чистейшая политика!
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Валерий Петров
Ответ Atsuktuvas
Достаточно не носить букву Зы.
Нет, как видите не достаточно. Надо еще бумагу какую-то подписывать.
+13
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+13
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clockworkorange
Ответ Виктор Войнов
Я не пойму , почему только россияне и белорусы должны что то там подписывать? Не это ли дискриминация по национальному признаку? Если что то подписывать, то всем участникам соревнований.
Конечно дискриминация, странно, что люди до сих пор этому удивляются.
+14
-2
+12
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selso99
Имитация бурной деятельности. Год с лишним все спортивные чинуши, что западные, что наши сидят и ждут, когда само всё разрулится
+14
-3
+11
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1 1
А почему бы такую правильную декларацию не подписать всем участникам соревнований ? Или кто-то против ?
+11
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ДМ-1чемпион
А американцы будут подписывать эту дикларацию!? сша страна которая развязала больше всех войн в последние несколько десятков лет!
+9
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+9
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Бедоносец
Предложат продать душу дьяволу и подписать кровью. Ну что ж, посмотрим сколько у нас иудушек тихарится.
+13
-5
+8
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Валерий Петров
Ответ Виктор Войнов
Я не пойму , почему только россияне и белорусы должны что то там подписывать? Не это ли дискриминация по национальному признаку? Если что то подписывать, то всем участникам соревнований.
Про белорусов вообще не понятно. Они вроде нис кем не воюют.
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+7
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vs1804
Поскольку президент МОК немец, то Олимпиада для русских и белорусов должна проходить под девизом "Труд освобождает."
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Бартоломью Робертс
В Олимпийской Хартии есть что-то о подобных "декларациях"? Сомневаюсь.
+6
0
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Фут.Боль
- Вы русские и белорусы должны декларации подписывать.
— Да-а! И перед нами должны делать вот так! (трижды хлопает пальцами по щекам, после чего полуприседает, разводя руки в стороны и немного назад).
- Это оголтелый расизм!
+6
0
+6
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Arty Novikoff
Официальная Декларация :

1) Простите
2) Мне стыдно, что я русский
3) Русские ответственны за все зло, что происходит в мире
4) Я не хотел рождаться русским
5) Все гонорары отдам на то, чтобы убивали побольше русских
6) Простите еще раз
7) ****н - ****о !
+6
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Александр Сачков
Предлагаю следующий текст: "Мы за все хорошее против всего плохого". Точка.
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ДМ-1чемпион
Ответ 22somebody22
Ну и славненько.Думаю,многие подпишут.И правильно сделают.
А ХА ХА. Ты думаешь!? Это фантастика.
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Glukinho
Аусвайсы выдают
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And-Rover
Декларация, чтобы ею подтереться.
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ДМ-1чемпион
Ничего удивительного. На западе у власти русофобы, нацисты, сатанисты и просто маразматики типа бидона! Что они могли ещё выдумать!?
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