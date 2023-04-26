Российским спортсменам предложат подписать декларацию для допуска к соревнованиям

Российским и белорусским спортсменам предложат подписать декларацию ради допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

Как сообщил глава Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти, сейчас идет работа над текстом документа.

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию. Но никто не попросит их высказаться против боевых действий, потому что в России это становится наказуемым. Мы при поддержке юристов разрабатываем образец такой декларации.

Это уже делают пилоты «Формулы-1». Федерации в таких видах спорта, как плавание (World Aquatics – Sports.ru), уже на шаг впереди, и мы постараемся все это согласовать, но это нелегко.

Еще один чувствительный вопрос – это контроль (за соответствием спортсменов критериям – Sports.ru). Мы рассматриваем вариант, при котором эта задача будет поручена Спортивному арбитражному суду (CAS). Но официального решения пока нет», – заявил Риччи Битти.

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