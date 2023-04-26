УЕФА хочет ввести потолок зарплат. Чеферин заявил, что все клубы Европы поддерживают идею

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Ассоциация европейских клубов финансовый фэйр-плей Александер Чеферин деньги Лига Конференций УЕФА Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о планах по введению потолка зарплат в Европе.

«Удивительно, но все согласны. Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, все согласны.

В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.

Но это должно быть коллективное соглашение – каждой лиги и УЕФА. Потому что, если мы сделаем это, а другие лиги – нет, то это не имеет смысла. Надеюсь, это удастся осуществить как можно скорее.

На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70% от дохода в пять миллиардов – это довольно много.

Так что это будущее здесь, и я не боюсь, что владельцы клубов будут слишком влиятельными или что-то в этом роде. УЕФА руководит еврокубками, и сейчас у нас прекрасные отношения с Европейской ассоциацией клубов», – заявил Чеферин в интервью Men In Blazers.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полиграфист
Ответ Кирилл Набухов
если УЕФА введет потолки зарплат, а всякие катарские или эмиратские клубы не введут - будет нехилое развитие тех чемпионатов в будущем. Туда холланды с мбаппе ломанулись бы, как Халк в Китай в своё время
никто туда не ломанётся - все хотят играть в Еврокубках.
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
переведут основные оклады в бонусы и останется всё на месте...самое правильное решение убрать все ограничения и дебильный ффп, пусть каждый тратит ровно столько, сколько захочет, хоть пусть по 1млрд валюты каждое трансферное окно на покупки игроков и зарплаты...
+48
-19
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Шейхи это легко обойдут - "Аль-кебаб" купит условного Мбаппе, даст ему 50 млн в год, а потом игрока арендует "Ман Сити" с обязательством частично платить игроку зарплату, скажем 5 млн, а 45 он как и прежде будет получать от арабов. Это только одна из схем, то, что прямо на поверхности. В реальности куча способов есть, например небольшая зарплата, но некая арабская фирма заключает с игроком огромный рекламный контракт, и неважно что в той фирме пара человек числится, а про товар их никто не знает. Когда за клубами стоят государства, проблемой выплата дополнительных денег не станет, лазейку всегда найдут.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Semper fidelis
Ответ </c/>
переведут основные оклады в бонусы и останется всё на месте...самое правильное решение убрать все ограничения и дебильный ффп, пусть каждый тратит ровно столько, сколько захочет, хоть пусть по 1млрд валюты каждое трансферное окно на покупки игроков и зарплаты...
И что должна дать отмена ффп? Клубы-государства будут иметь по 2 топ состава, коммерческие клубы будут занимать у банков и инвест фондов, чтобы конкурировать с нефтяными бочками. Это приведет только к бесконтрольному росту долгов, надуванию пузыря и банкротствам.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Набухов
если УЕФА введет потолки зарплат, а всякие катарские или эмиратские клубы не введут - будет нехилое развитие тех чемпионатов в будущем. Туда холланды с мбаппе ломанулись бы, как Халк в Китай в своё время
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football Forever
Ответ Кирилл Набухов
если УЕФА введет потолки зарплат, а всякие катарские или эмиратские клубы не введут - будет нехилое развитие тех чемпионатов в будущем. Туда холланды с мбаппе ломанулись бы, как Халк в Китай в своё время
После 35 может и поедут, только разовьёт ли это чемпионат?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шейфер
Ответ </c/>
переведут основные оклады в бонусы и останется всё на месте...самое правильное решение убрать все ограничения и дебильный ффп, пусть каждый тратит ровно столько, сколько захочет, хоть пусть по 1млрд валюты каждое трансферное окно на покупки игроков и зарплаты...
Мда... И во что превратится футбол? Он и так деградировал в плане конкуренции. Так вы хотите еще больше. Я конечно не помню побед Стяуа и Црвены Звезды в КЕЧ, но какие это были истории. И где они. Начиная с 11 года, всего 5 команд выигравали ЛЧ. До этого за 10 лет только Милан и Барса выиграли дважды. Я уже не говорю про 20 век. И конечно глорам может это и нравится, но мне нет!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нагрузки Сборной
Это все, конечно, замечательно, только его опять сделают зависящим от доходов, т.е. текущего состояния/именитости клуба. Это не развитие конкуренции, это его убийство в пользу "монополистов". Приемлем только фиксированный потолок идентичный для всех клубов в лиге.

Представьте себе НХЛ, в котором Рейнджерс имеют потолок ЗП, в разы превыщающий потолок для какой-нибудь Тампы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Кирилл Набухов
если УЕФА введет потолки зарплат, а всякие катарские или эмиратские клубы не введут - будет нехилое развитие тех чемпионатов в будущем. Туда холланды с мбаппе ломанулись бы, как Халк в Китай в своё время
В Китай на дикие деньги только и ехали всякие Халки, да Лавесси. Лучшие футболисты будут много зарабатывать везде
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
Но ПСЖ можно немножко больше))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Фарид Харисов
Игроки — это вообще причина по которой доходы клуба генерируются, схрена ли их надо ограничивать в зарплате?
проблема в том, что некоторые клубы с высокими зарплатами фактически убыточны и эти высокие зарплаты финансируются за счёт внешних (обычно арабских) вливаний. это нездоровая ситуация.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Потолок - вещь, конечно, интересная. Вопрос, на какой высоте он будет и какие будут возможности для его обхода?...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый_Ээх
Фигня это всё. Только больше мутных схем появится, больше мутных людей на этом будет бабло поднимать. особенно в казённых клубах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Kutashov
Знаете в чем прикол.
Российские клубы тратят 1000-10000% от своих доходов на трансферы и зарплаты )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Никулин
«Особенно мой друг Аль-Хелайфи», − добавил самый честный чиновник в мире
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bugy
только вот давайте, если потолок, то 12млн в год и все, без каких либо дополнительных условий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Есиков
Ответ Полиграфист
никто туда не ломанётся - все хотят играть в Еврокубках.
Ну так если все звёзды поедут туда то соответственно и престиж тех соревнаний будет расти !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Koway
Ответ Я всех их сделал
Шейхи это легко обойдут - "Аль-кебаб" купит условного Мбаппе, даст ему 50 млн в год, а потом игрока арендует "Ман Сити" с обязательством частично платить игроку зарплату, скажем 5 млн, а 45 он как и прежде будет получать от арабов. Это только одна из схем, то, что прямо на поверхности. В реальности куча способов есть, например небольшая зарплата, но некая арабская фирма заключает с игроком огромный рекламный контракт, и неважно что в той фирме пара человек числится, а про товар их никто не знает. Когда за клубами стоят государства, проблемой выплата дополнительных денег не станет, лазейку всегда найдут.
так ты уже действующую схему сити расписал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Ебздрогыч
Это утопия. Я прям представляю, как шейхи пожали плечами и приняли правила игры. Будут докладывать в конвертах, родственникам, давать акции и долю типа от рекламы.
правильная мысль, безусловно даже сейчас при ффп, рисуют бог знает какие схемы, а новое ограничение лишь поле для фантазии тех, кто платит...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsGardiel
Ответ </c/>
переведут основные оклады в бонусы и останется всё на месте...самое правильное решение убрать все ограничения и дебильный ффп, пусть каждый тратит ровно столько, сколько захочет, хоть пусть по 1млрд валюты каждое трансферное окно на покупки игроков и зарплаты...
Примерно так и обстоит дело в чемпионате Испании среди женщин. И это абсолютно несмотрибельно из-за отсутствия конкуренции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Все согласны? Разве что в первом чтении.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Будет так-же как ФФП, для кого-то работать для кого-то нет. В принципе вот после первого десятилетия ФФП. Я для себя пришел к мнению... что все эти ФФП и Потолки зарплат - чушь собачья.

Европейский футбол, это не НХЛ или НБА, где по сути все команды принадлежат лиги, ты какбы покупаешь только права управления франшизой.

Нужно снять все ограничения с клубов. Пускай на национальном уровне если кто-то хочет, ограничивает и работает в рамках законадательств страны. В Германии например нельзя купить целиком клуб или больше половины в одну харю. Ну это их дело и их правило и ситуация в их стране делает эту модель устойчивую. Где-то это модель будет работать по другому.

А так получается, Сити и ПСЖ тратят сотни миллионов. А Малага испытывая сложности финансовые лишается Лиги Чемпионов, участие в которой эти деньги бы принесли. Более того, команда и эти футболисты должны были там играть по спортивному принципу.

Или например я хочу проинвестировать в условный Шеффилд Юнайтед миллиард фунтов за 5 лет, считая, что перспективный рынок... Лига с большими возможностями. Создать бренд, увеличить доходы с маркетинга, стадиона и тд. Как это например в прошлом сделал Юнайтед (сумму с инфляцией и другим рынком) или как позже сделал условный Челси при Абрамовиче. А потом я может быть планирую вывести клуб на самообеспечение, в итоге создав актив выше 2 млрд. фунтов и по сути заработать. Или жить на дивидендах.

Получается сделать это законно меня ограничивает УЕФА. Ну или даже если я не хочу заработать денег, я как Галицкий футбольный фанат хочу построить в родном городе, просто максимально сильную команду и привести игроков экстра класса.

Почему какие-то не понятные черти должны меня в этом ограничивать ? Я у них ничего не покупал, налоги плачу на национальном уровне, прохожу по всем требованиям.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Semper fidelis
И что должна дать отмена ффп? Клубы-государства будут иметь по 2 топ состава, коммерческие клубы будут занимать у банков и инвест фондов, чтобы конкурировать с нефтяными бочками. Это приведет только к бесконтрольному росту долгов, надуванию пузыря и банкротствам.
ещё раз, любой человек волен тратить ровно столько сколько имеет, вот условно, ты имеешь 50 тыс рублей оклад в месяц, но тебе разрешают тратить 15 из них, а потребности твои составляют 45 тыс, т.е ты искусственно лишаешь себя возможности жить по средствам, тебя это устроит? не вижу причин, почему нельзя снять ограничения с клубов, пусть тратят сколько влезет, будут банкротства клубов, ничего страшного и сейчас нет ни одной гарантии, что это не произойдёт ни с кем...траты на трансферы уже сегодня составляют 100 млн валюты, при всяческих ограничениях, через всякие мутные схемы, пусть лучше это будет в открытую...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsGardiel
Ответ Фарид Харисов
Игроки — это вообще причина по которой доходы клуба генерируются, схрена ли их надо ограничивать в зарплате?
Это американская система, при которой все клубы лиги становятся примерно равны по силе. В каждом клубе появляются звёзды, составы усредняются. Появляется конкуренция. С точки зрения зрелищности - это огромный плюс.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Очередная профанация...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий