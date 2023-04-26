УЕФА хочет ввести потолок зарплат. Чеферин заявил, что все клубы Европы поддерживают идею
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о планах по введению потолка зарплат в Европе.
«Удивительно, но все согласны. Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, все согласны.
В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.
Но это должно быть коллективное соглашение – каждой лиги и УЕФА. Потому что, если мы сделаем это, а другие лиги – нет, то это не имеет смысла. Надеюсь, это удастся осуществить как можно скорее.
На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70% от дохода в пять миллиардов – это довольно много.
Так что это будущее здесь, и я не боюсь, что владельцы клубов будут слишком влиятельными или что-то в этом роде. УЕФА руководит еврокубками, и сейчас у нас прекрасные отношения с Европейской ассоциацией клубов», – заявил Чеферин в интервью Men In Blazers.
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Представьте себе НХЛ, в котором Рейнджерс имеют потолок ЗП, в разы превыщающий потолок для какой-нибудь Тампы.
Российские клубы тратят 1000-10000% от своих доходов на трансферы и зарплаты )
Европейский футбол, это не НХЛ или НБА, где по сути все команды принадлежат лиги, ты какбы покупаешь только права управления франшизой.
Нужно снять все ограничения с клубов. Пускай на национальном уровне если кто-то хочет, ограничивает и работает в рамках законадательств страны. В Германии например нельзя купить целиком клуб или больше половины в одну харю. Ну это их дело и их правило и ситуация в их стране делает эту модель устойчивую. Где-то это модель будет работать по другому.
А так получается, Сити и ПСЖ тратят сотни миллионов. А Малага испытывая сложности финансовые лишается Лиги Чемпионов, участие в которой эти деньги бы принесли. Более того, команда и эти футболисты должны были там играть по спортивному принципу.
Или например я хочу проинвестировать в условный Шеффилд Юнайтед миллиард фунтов за 5 лет, считая, что перспективный рынок... Лига с большими возможностями. Создать бренд, увеличить доходы с маркетинга, стадиона и тд. Как это например в прошлом сделал Юнайтед (сумму с инфляцией и другим рынком) или как позже сделал условный Челси при Абрамовиче. А потом я может быть планирую вывести клуб на самообеспечение, в итоге создав актив выше 2 млрд. фунтов и по сути заработать. Или жить на дивидендах.
Получается сделать это законно меня ограничивает УЕФА. Ну или даже если я не хочу заработать денег, я как Галицкий футбольный фанат хочу построить в родном городе, просто максимально сильную команду и привести игроков экстра класса.
Почему какие-то не понятные черти должны меня в этом ограничивать ? Я у них ничего не покупал, налоги плачу на национальном уровне, прохожу по всем требованиям.