Следующий сезон Мир РПЛ начнется 23 июля
Сегодня на общем собрании клубы определили дату начала нового сезона Мир РПЛ.
Клубы проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон Мир РПЛ 23 июля 2023 года, сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, что заключительный тур нынешнего розыгрыша российского чемпионата пройдет 3 июня.
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У нас все очень тяжело и долго обсуждается....
От турнира отказались, а РПЛ все равно в 20х числах июля стартует. Футболисты же устали, им отдыхать надо летом.
P.S болельщик ЦСКА