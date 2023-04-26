Следующий сезон Мир РПЛ начнется 23 июля

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Сегодня на общем собрании клубы определили дату начала нового сезона Мир РПЛ.

Клубы проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон Мир РПЛ 23 июля 2023 года, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, что заключительный тур нынешнего розыгрыша российского чемпионата пройдет 3 июня.

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20 комментариев

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sergey121212
Ответ Артём Амирджанян
А формат какой будет?
путь Москвы и путь регионов
+20
-1
+19
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Aleksey Yashin
Следующий сезон начнется 23 июля 2023 года
Терюшков: Нужно расширить РПЛ до 23 команд
+11
-1
+10
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Александр Богданов
Ну да зачем нам играть в июне? Кругом же Флорида. Лучше в ноябре - декабре по забетонированному газону при 200 особо верных болелах при - 15 лёгкие добивать. Абсурд
+11
-2
+9
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Tun
так там же все на дачах будут?
+6
0
+6
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Артём Амирджанян
А формат какой будет?
+3
-1
+2
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инок
Неважно когда он начнется, главное что-б без предвзятого судейства и фан-уйди
+3
-1
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Oleg A.A.
Ответ Артём Амирджанян
А формат какой будет?
Старый. Новый минимум через год..

У нас все очень тяжело и долго обсуждается....
+2
0
+2
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Великий Мастер
Ответ Ракелль
Полтора месяца отдыхать будут
Скорее всего неделю / две, так как ещё сборы у них
+2
0
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Ракелль
Полтора месяца отдыхать будут
+2
-1
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Дважды_Герой
Уже жду аргументов от экспертов, как это поможет Зениту стать чемпионом и в следующем сезоне..
+1
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Arman FCSM
Ответ Tun
так там же все на дачах будут?
Так после введения FanID пенсионеры теперь не боятся ходить на стадион шизить. Дачи теперь будут заброшены
+2
-1
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Rinat Khudayberdin
23 как Джордан
0
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goshforever
А говорилось, что можно начать раньше (если не будет мешать сборная на чемпионате CAFA).
От турнира отказались, а РПЛ все равно в 20х числах июля стартует. Футболисты же устали, им отдыхать надо летом.
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Артём Амирджанян
Ответ sergey121212
путь Москвы и путь регионов
А Зенит отправят через 7 кругов ада, против Амкара, Ростова, Ахмата и т.д. и т.п., чтобы точно московские команды выиграли)

P.S болельщик ЦСКА
+1
-1
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Aressan Kannaj
Ответ error505
Уже можно Зенит с чимпионством поздравлять или пока все таки рано?
Думаю что можно в ближайшее недели 2-3.
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munhin
Ответ Дважды_Герой
Уже жду аргументов от экспертов, как это поможет Зениту стать чемпионом и в следующем сезоне..
это определенно анти спартаковский заговор, как пить дать )
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