Следующий сезон Мир РПЛ начнется 23 июля

Сегодня на общем собрании клубы определили дату начала нового сезона Мир РПЛ.

Клубы проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон Мир РПЛ 23 июля 2023 года, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, что заключительный тур нынешнего розыгрыша российского чемпионата пройдет 3 июня.

55 светлых фото из истории РПЛ, которые поднимут вам настроение

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол