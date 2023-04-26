МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании Fan ID

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МВД не против продажи пива на стадионах при условии использования Fan ID на матчах.

Сегодня состоялось заседание комитета Госдумы по спорту, где обсуждался вопрос возобновления продажи пива на стадионах.

«Есть аспекты: обязательное наличие СИБов – системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», – сказал представитель МВД Валерий Ботвин.

Fan ID – часть информационной системы идентификации болельщиков (СИБ). Без карты болельщика теперь невозможно посетить матчи Мир РПЛ.

В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Законопроект о возвращении напитка на стадионы был внесен в Госдуму в 2019 году и тогда же принят в первом чтении.

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80 комментариев

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ancifer2
ну и пейте своë пиво сами
+170
-2
+168
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buFFon
Ответ ancifer2
ну и пейте своë пиво сами
тем более там не пиво будет, а ослиная моча..
+107
-2
+105
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Romeo Yankovich
когда в стране власть у силовиков, то по всем вопросам нужно учитывать их мнение
+93
-5
+88
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Дмитрий Тихонов
Ага, тоесть просто так нажраться нельзя, а с Фан Ай Ди можно! Гениально!
+68
-1
+67
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faerie dragon
Ответ Дмитрий Тихонов
Ага, тоесть просто так нажраться нельзя, а с Фан Ай Ди можно! Гениально!
Какого низкого они о нас мнения, раз думают, что пивасом мотивируют оформить эту #####
+39
-1
+38
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Suckmyrocket
Ответ buFFon
тем более там не пиво будет, а ослиная моча..
За оверпрайс
+39
-2
+37
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Nikolay Ryabchikov
Хорошая попытка, но нет... (С)
FAN ID - УБИЙЦА ФУТБОЛА!!
+35
-3
+32
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ARIGAMI ARIGAMI
В последнее время никаких драк и беспорядок на стадионах не было. Кто-то намеренно уничтожает футбол
+24
0
+24
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Fomin525
я пива и дома попью, так что нет,
идите лесом
+25
-1
+24
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
До последнего упираются )))). Если и это не поможет, то при наличии фан-айди разрешат наркотики и проституток
+17
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Tun
продать душу за пивас, класс)
+10
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+9
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savik-A.M.
И потом следующим шагом они предложат .,....... И просто в магазинах продавать пиво по фануйди)
+5
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Iamliam
Пиво vs Fan ID, кто же победит?)
+4
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+4
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schwein
Ответ Arthurino
Зря фанаты пишут о том, что до FanID не было проблем и конфликтов. Сейчас чекист и его братия прочитают об этом и по старой памяти завезут мешки с сахаром на какой-нибудь региональный стадион, а потом скажут «ой смотрите, а с FanID такого не было бы»
А разве не это произошло на матче ЦСКА-Зенит, после которого фан уйди стремительно приняли?
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GerbertS
граждане не против МВД , но только после полной люстрации
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LIBerly
Скоро можно будет выходить вместо игроков на поле, просто показав фан уйди
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Tresk2
И сделать туалеты платными)))
+3
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Алексей Ильин
Ответ Андрей Субботин
не пойму, в чём проблема оформит fan id?
А что, десятки аналитических статей, новостей, мнений футбольных болельщиков, функционеров и футболистов прошли мимо вас? Ну-ну
+3
0
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Arthurino
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В последнее время никаких драк и беспорядок на стадионах не было. Кто-то намеренно уничтожает футбол
Зря фанаты пишут о том, что до FanID не было проблем и конфликтов. Сейчас чекист и его братия прочитают об этом и по старой памяти завезут мешки с сахаром на какой-нибудь региональный стадион, а потом скажут «ой смотрите, а с FanID такого не было бы»
+8
-5
+3
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jayokocha
Если не будут рассылать повестки всем оформившим Fan ID, тогда будет результат. А пока дома футбол посмотрим
+2
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Микель Венгер
Ответ Дмитрий Тихонов
Ага, тоесть просто так нажраться нельзя, а с Фан Ай Ди можно! Гениально!
ты не понимаешь, бухать с фан айди безопаснее
+3
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Leha82
Ответ buFFon
тем более там не пиво будет, а ослиная моча..
и за 1000р
+2
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xoms
То Тату соединят, теперь вот пиво разрешат.
Фигушки вам за ваши коврижки, не продамся!
+2
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Dinamik1
Они что у Запада научились
Те тоже нам всякие условия ставят.
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Simka87
пусть сами и пьют эти господа
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