МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании Fan ID

МВД не против продажи пива на стадионах при условии использования Fan ID на матчах.

Сегодня состоялось заседание комитета Госдумы по спорту, где обсуждался вопрос возобновления продажи пива на стадионах.

«Есть аспекты: обязательное наличие СИБов – системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», – сказал представитель МВД Валерий Ботвин.

Fan ID – часть информационной системы идентификации болельщиков (СИБ). Без карты болельщика теперь невозможно посетить матчи Мир РПЛ.

В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Законопроект о возвращении напитка на стадионы был внесен в Госдуму в 2019 году и тогда же принят в первом чтении.

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