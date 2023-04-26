Вице-премьер Чернышенко: «МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам. Мы такую Олимпиаду не хотим»

Вице-премьер РФ назвал унизительными действия МОК по отношению к российским спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики».

МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна.

Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», – заявил Дмитрий Чернышенко.