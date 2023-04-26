Вице-премьер Чернышенко: «МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам. Мы такую Олимпиаду не хотим»
Вице-премьер РФ назвал унизительными действия МОК по отношению к российским спортсменам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.
«К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики».
МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна.
Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», – заявил Дмитрий Чернышенко.
А спортсменов спросили?
Почему он говорит "МЫ"?
А так, деньги и так выделяются, а если нету соревнований - то об эффективности никто не спрашивает, можно дальше отчёты рисовать про 166% занимающихся спортом. Идеал для чиновника.
Твои "хотим" это твоя личная интимная тема.
В целом, он не имеет решения по поездке на ОИ.