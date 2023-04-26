Вице-премьер Чернышенко: «МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам. Мы такую Олимпиаду не хотим»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Вице-премьер РФ назвал унизительными действия МОК по отношению к российским спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики».

МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна.

Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», – заявил Дмитрий Чернышенко.

48 комментариев

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Анна Беляева
Вас, чиновников, в отличие от спортсменов туда и не зовут.
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Паломей Корзинкин
"Мы такую Олимпиаду не хотим".
А спортсменов спросили?
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ФИГУРА
Декларацию еще только разрабатывают. Её ещё никто не видел.
Почему он говорит "МЫ"?
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Pink Animals
в одной простой вещи заблуждаются все эти чернышенки, матицыны и прочие поздняковы, когда думают, что от их неучастия, у них там на Западе аж розы в садах поувядали. отнюдь, товарищи. как раз наоборот. довольны как слоны, пляшут как кони, не скучают и не ждут. а Большунов может и дальше придумывать сказки, что ему якобы пишут норвежские лыжники с приглашениями на чай и пироги.
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Харламов Никита
у спортсменов узнай для начала, что они думают
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Maxim Vasnechov
Разумеется. Зачем вам олимпиада вообще? Что-бы опозорится?
А так, деньги и так выделяются, а если нету соревнований - то об эффективности никто не спрашивает, можно дальше отчёты рисовать про 166% занимающихся спортом. Идеал для чиновника.
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tanya_1111
Мы, Николай II )
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Maxim Vasnechov
Ответ Pink Animals
в одной простой вещи заблуждаются все эти чернышенки, матицыны и прочие поздняковы, когда думают, что от их неучастия, у них там на Западе аж розы в садах поувядали. отнюдь, товарищи. как раз наоборот. довольны как слоны, пляшут как кони, не скучают и не ждут. а Большунов может и дальше придумывать сказки, что ему якобы пишут норвежские лыжники с приглашениями на чай и пироги.
Да им всё-равно, что там на западе, это песни для холопов. Им бюджеты важны, которые выделяют и осваиваются. На любом соревновании можно проиграть, поэтому российские власти соревнования не любят, предпочитая соревноватся в мире собственного телевизора.
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gerr_max
Ответ Вася Клапышев
Правильно написал. Для чего такая Олимпиада? Чтобы об Россию опять вытерли ноги?
Путин вытер ноги об российский народ, который терпит это.
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encaro_one
Чиновников и нельзя допускать ни к какой Олимпиаде.
Твои "хотим" это твоя личная интимная тема.
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expertmer2020
Дима, аккуратен в комментариях - нужна, не хотим.

В целом, он не имеет решения по поездке на ОИ.
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Savardus
Мы, его императорское величество, Дмитрий Чернышенко....
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Роман Волков
Я думаю, что до Олимпиады ещё надо дожить, если всё так и пойдёт, то у нас на Олимпиаде может не остаться соперников.✌️
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Вася Клапышев
Ответ Утконос Никифорович
Не Правительству России решать такие вопросы
А кому? Платить за участие будет правительство, а решать - не правительству? Ловко.
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B.Jones
И в конце добавил "Мы хотим, танцевать)"
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Утконос Никифорович
Не Правительству России решать такие вопросы
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Ольга Долгова
Судя по высказыванию этого члена Правительства кина не будет и можно расходится?..
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sashati
Ответ ФИГУРА
Декларацию еще только разрабатывают. Её ещё никто не видел. Почему он говорит "МЫ"?
Он имеет ввиду ГосФинансирование. А так давай, уимблдонь за свои)
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Misson
Ответ Любитель_ФК
Серьезное заявление, кажется начинает проявляться официальная политика России по отношению ко всей этой западной вакханалии, сначала с отстранением, а теперь с неуклюжей попыткой возвращения российских спортсменов. Сковородка под МОК видимо сильно разогрелась и нужно вернуть, но очень не хочется, отсюда и придумывают всякие мерзости с подписанием позорных деклараций.
Хорошо рассуждать на патриотические темы из дома. Совсем по другому ситуация видится спортсменам (особенно легкоатлетам, которые годами сидят вне больших турниров), карьера скоротечная и для многих - это последняя возможность выступить на олимпиаде, к чему они стремились всю свою спортивную карьеру. Вы об этих спортсменах завтра же забудете, равно как и чиновники, а им потом будет всю жизнь обидно до слез проехать из-за давления политиков, чиновников и квасных патриотов мимо олимпиады!
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Misson
Ответ Любитель_ФК
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Тогда крайне лицемерно звучат заявления "спорт должен быть вне политики". Вон Матыцин опять возмущается "к сожалению спорт стал подчиняться политике". Но как спорт может быть вне политики, если, как вы сами признаете, государство и финансирует спорт в России? В таких условиях спорт будет продолжением политики, что в России (а до этого в СССР) всегда и было! Зачем лукавить? Надо честно и говорить: у нас спорт - это часть государственной политики. Ведь так оно и есть на самом деле!
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Утконос Никифорович
Очень похоже на вмешательств государства в МОК. Санкции будут?
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Любитель_ФК
Серьезное заявление, кажется начинает проявляться официальная политика России по отношению ко всей этой западной вакханалии, сначала с отстранением, а теперь с неуклюжей попыткой возвращения российских спортсменов. Сковородка под МОК видимо сильно разогрелась и нужно вернуть, но очень не хочется, отсюда и придумывают всякие мерзости с подписанием позорных деклараций.
+7
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Илья Савчук
А когда спортсмены будут получать вторые гражданства ради участия в ОИ их назовут предателями Родины, да?
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milan_lia
Ответ Maxim Vasnechov
Разумеется. Зачем вам олимпиада вообще? Что-бы опозорится? А так, деньги и так выделяются, а если нету соревнований - то об эффективности никто не спрашивает, можно дальше отчёты рисовать про 166% занимающихся спортом. Идеал для чиновника.
ну да и призовые пилить как нужно )) в ФК именно так и происходит. Немножко тем, немножко другим и прочее.
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Алексей Зуев
Ответ Maxim Vasnechov
Да им всё-равно, что там на западе, это песни для холопов. Им бюджеты важны, которые выделяют и осваиваются. На любом соревновании можно проиграть, поэтому российские власти соревнования не любят, предпочитая соревноватся в мире собственного телевизора.
Ты это трезвый сейчас написал? )))
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