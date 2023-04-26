Федерация бокса США вышла из Международной боксерской ассоциации

Теги IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Исполнительный директор USA Boxing объявил о выходе из состава IBA.

О решении сообщает пресс-служба Федерации бокса США. Ранее американская сборная бойкотировала женский чемпионат мира по боксу, проходивший в Индии.

Напомним, что осенью 2022 года IBA, которой руководит бывший генсек Федерации бокса России Умар Кремлев, отменила отстранение спортсменов из России и Беларуси.

IBA отстранила от участия в ЧМ нескольких спортсменов, выдававших себя за женщин

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7 комментариев

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Почтенный эльф
Джентльмены всегда играют по правилам. Если джентльмены проигрывают - они меняют правила.(с)
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Da prozecutor
На Олимпиаду значит не едут?
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murzzzzzilka
Вот бы сша отовсюду вышли в знак бойкота. Из боксерской ассоциации, из теннисной, из футбольной, из легкоатлетической, из Сирии, из Европы…
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+6
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Bayern-fan
Ответ Da prozecutor
На Олимпиаду значит не едут?
если и не едет, то только эта федерация))).у которой отняли право давать путевки на ОИ
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STAVRsSC
Надо сказать спасибо МОКу, который своими решениями запустил механизм развала международного спорта... А американцы в своём господствующем репертуаре. Что не по ним, так сразу майдан.
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Igorsm11
пендосы
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