Федерация бокса США вышла из Международной боксерской ассоциации

Исполнительный директор USA Boxing объявил о выходе из состава IBA.

О решении сообщает пресс-служба Федерации бокса США. Ранее американская сборная бойкотировала женский чемпионат мира по боксу, проходивший в Индии.

Напомним, что осенью 2022 года IBA, которой руководит бывший генсек Федерации бокса России Умар Кремлев, отменила отстранение спортсменов из России и Беларуси.

IBA отстранила от участия в ЧМ нескольких спортсменов, выдававших себя за женщин