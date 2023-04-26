В Израиле польский форвард вскинул правую руку от груди, празднуя гол. Клималя из «Хапоэля» заявил, что это не нацистский жест

Теги происшествия высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Политика соцсети Патрик Клималя Хапоэль Иерусалим Футбол

Игрок «Хапоэль» Беер-Шева отпраздновал гол похожим на нацистское приветствие жестом.

24-летний нападающий «Хапоэль» Беер-Шева Патрик Клималя забил победный гол на 54-й минуте матча 6-го тура чемпионата Израиля против иерусалимского «Хапоэля» (2:1). Празднуя гол, польский форвард прижал к груди правую руку, а затем вскинул ее вверх.

Позже Клималя в социальных сетях заявил, что его жест был истолкован неправильно.

«Мой жест во время празднования гола был понят в корне неверно. Как поляк, уважающий историю обеих стран, я бы никогда не подумал о том, чтобы продемонстрировать нацистское приветствие.

Живя в Польше, я посетил Освенцим и полностью осознаю важность истории и еврейского наследия.

После гола я лишь хотел поприветствовать наших болельщиков, и ничего больше. Мне жаль, если кто-то понял это неправильно.

Наконец, это прекрасная возможность еще раз поблагодарить наших замечательных болельщиков за поддержку, и я рад, что мы одержали еще одну важную победу. Удачной недели», – написал футболист в инстаграме, продублировав сообщение на польском языке и на иврите.

Примечание: изображение или видео жеста Патрика Климали мы не можем публиковать в соответствии с законом РФ, запрещающим публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

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91 комментарий

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Донован хозяин НБА
Сначала в груди кольнуло, а потом солнце глаза слепило
+176
-4
+172
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Arman FCSM
Ой, дураааак 🤦‍♂️
+59
-4
+55
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Б81
В одну страну его,там оценят )
+69
-18
+51
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Witch Doctor
Опа, антиполякские коменты сразу удаляют.
Сразу видно, кто модеры...
+68
-28
+40
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Ебздрогыч
Голы мы праздновать не бросим...
+38
-4
+34
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CherenkovF
Да-да, Зозуля тоже 88 очков набрал в баскетбольном матче и тоже любит поприветствовать болельщиков.
+34
-5
+29
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Философ Востока
У поляков этот баг в изначальной прошивке идёт 😂
+35
-11
+24
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Гусеконь
сказал бы что это в поддержку Украины и ничего б не было
+28
-7
+21
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кабан галльский
Этому вообще никакого оправдания нет. У парня видимо совсем мозгов нет. Это точно так же как приехать в Израиль с набитой свастикой и всем бегать доказывать что это древний буддистский символ.
+19
-2
+17
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dimkaa1
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален пользователем
Это не троллинг, это отсутствие ума
+10
0
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болельщег
Он просто сказал фанатам: "Минуточку"
+9
0
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igls54
Нашел где зиговать, пенёк
+14
-5
+9
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Гамарджоба Генацвале
Посмотрел видео. Понял, что он ещё и ########(балабол).
+8
0
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Akademik77
Ответ Донован хозяин НБА
Сначала в груди кольнуло, а потом солнце глаза слепило
Ой, у вас плюсиков восемьдесят восемь.
+7
-1
+6
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mean machine/
Чувак после посещения Освенцима много узнал, но недопонял, насчёт жестов.
+7
-2
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Oleg Pepel
От сердца к солнцу.. Нацисты много изговняли всего в свое время.
+6
-2
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Фут.Боль
Поняли все правильно, ты отпраздновал как последний чудак! Теперь оправдывается дешевыми отмазками.
+4
0
+4
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Verhovn
Ответ dimitrii36
зачем вообще ента новость, ах да, sports - двигатель всего, что летит на вентилятор
Алилуя, Митя. Первый раз замужем что ли?))
+3
0
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PIT-BUL
Нацизм с каждым годом все сильнее проявляется... Печально
+3
0
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Killmeporch
Ответ Донован хозяин НБА
Сначала в груди кольнуло, а потом солнце глаза слепило
именно, все остальное домыслы
+4
-1
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riverman1980
Здесь надо понимать исторический контекст: поляки хоть и сами пострадали от нацизма, но мало того, что сами проводили холокост даже в тех регионах, куда нацисты еще не дошли, так и после войны подавляющее большинство выживших евреев постепенно выжили из страны и сейчас Польша одно из самых моноэтнических государств мира.
+3
-1
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Александр Русанов
Ответ Ярик01
А ещё поляки поделили Советский Союз вместе с Гитлером
Чехию
+2
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VDX00
Ответ болельщег
Он просто сказал фанатам: "Минуточку"
- Дед, а что это ты стоишь перед солдатами и руку поднял?
- А это я вышел, остановил их и говорю: "минуточку!"
+2
0
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Моё Моя
Ответ Witch Doctor
Опа, антиполякские коменты сразу удаляют. Сразу видно, кто модеры...
( . . )
+4
-2
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Водяра
Ждём в Лацио.
+2
0
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