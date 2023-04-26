В Израиле польский форвард вскинул правую руку от груди, празднуя гол. Клималя из «Хапоэля» заявил, что это не нацистский жест

Игрок «Хапоэль» Беер-Шева отпраздновал гол похожим на нацистское приветствие жестом.

24-летний нападающий «Хапоэль» Беер-Шева забил победный гол на 54-й минуте матча 6-го тура чемпионата Израиля против иерусалимского «Хапоэля» (2:1). Празднуя гол, польский форвард прижал к груди правую руку, а затем вскинул ее вверх.

Позже Клималя в социальных сетях заявил, что его жест был истолкован неправильно.

«Мой жест во время празднования гола был понят в корне неверно. Как поляк, уважающий историю обеих стран, я бы никогда не подумал о том, чтобы продемонстрировать нацистское приветствие.

Живя в Польше, я посетил Освенцим и полностью осознаю важность истории и еврейского наследия.

После гола я лишь хотел поприветствовать наших болельщиков, и ничего больше. Мне жаль, если кто-то понял это неправильно.

Наконец, это прекрасная возможность еще раз поблагодарить наших замечательных болельщиков за поддержку, и я рад, что мы одержали еще одну важную победу. Удачной недели», – написал футболист в инстаграме, продублировав сообщение на польском языке и на иврите.

Примечание: изображение или видео жеста Патрика Климали мы не можем публиковать в соответствии с законом РФ, запрещающим публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

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