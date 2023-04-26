Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID выкупили билеты на матч с молодежкой «Локо» так, чтобы на секторе образовалась свастика

Болельщики «Спартака» использовали нацистский символ, протестуя против Fan ID.

Перед матчем молодежной команды « » против « » фанаты из движения Supporters Group выкупили билеты на северной трибуне «Сапсан-арены» так, чтобы из занятых мест вырисовалась свастика, сообщает телеграм-канал Mash.

Таким образом болельщики красно-белых хотели выразить протест против Fan ID на Первенстве молодежных команд, где система не действует.

Сотрудники «Локомотива» остановили продажу билетов через сайт и передали информацию об организаторах акции в правоохранительные органы.

Полиция вычислила семерых фанатов «Спартака», один из которых ранее привлекался к административной ответственности за противоправное поведение на футбольном матче.

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