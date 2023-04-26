Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID выкупили билеты на матч с молодежкой «Локо» так, чтобы на секторе образовалась свастика
Болельщики «Спартака» использовали нацистский символ, протестуя против Fan ID.
Перед матчем молодежной команды «Спартака» против «Локомотива» фанаты из движения Supporters Group выкупили билеты на северной трибуне «Сапсан-арены» так, чтобы из занятых мест вырисовалась свастика, сообщает телеграм-канал Mash.
Таким образом болельщики красно-белых хотели выразить протест против Fan ID на Первенстве молодежных команд, где система не действует.
Сотрудники «Локомотива» остановили продажу билетов через сайт и передали информацию об организаторах акции в правоохранительные органы.
Полиция вычислила семерых фанатов «Спартака», один из которых ранее привлекался к административной ответственности за противоправное поведение на футбольном матче.
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Но перебор, конечно.
Вот это да. Никогда такого не было, что часть фанатского движа имеет ультраправые взгляды, и вот опять.
И двадцатое тоже.