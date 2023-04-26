Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID выкупили билеты на матч с молодежкой «Локо» так, чтобы на секторе образовалась свастика

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия происшествия болельщики первенство молодежных команд Россия Локомотив мол Спартак мол Fan ID Футбол

Болельщики «Спартака» использовали нацистский символ, протестуя против Fan ID.

Перед матчем молодежной команды «Спартака» против «Локомотива» фанаты из движения Supporters Group выкупили билеты на северной трибуне «Сапсан-арены» так, чтобы из занятых мест вырисовалась свастика, сообщает телеграм-канал Mash.

Таким образом болельщики красно-белых хотели выразить протест против Fan ID на Первенстве молодежных команд, где система не действует. 

Сотрудники «Локомотива» остановили продажу билетов через сайт и передали информацию об организаторах акции в правоохранительные органы.

Полиция вычислила семерых фанатов «Спартака», один из которых ранее привлекался к административной ответственности за противоправное поведение на футбольном матче. 

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57 комментариев

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Arman FCSM
А свастика тут каким образом передаст протест? Совсем что ли фанаты ку-ку?
+88
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+78
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Николай Корягин
🤦🏻‍♂️
+26
-6
+20
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Overkiller
Ответ Arman FCSM
А свастика тут каким образом передаст протест? Совсем что ли фанаты ку-ку?
Ну, как бы, намёк на введение в обязаловку этого самого фануйди.
Но перебор, конечно.
+24
-4
+20
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kolokolo22
Из-за таких баранов и вводят всякие паспорта болельщиков.
+15
-4
+11
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Н.Ф.
Из-за таких м###льных ур###в никакой Fan ID не отменят.
+9
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+8
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Three Days Grace
Ответ Дмитрий9779
Это не первая такая история с кбболелами.
сказал чел, чьи фанты долгие годы запрещали покупать темнокожих игроков) бро, фанатье отбитое вне зависимости клубных принадлежностей
+14
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+6
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Клирик
Хотелось бы написать молодцы, скреативили. Но, блин, нет. Уроды!
+10
-4
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евГений
Ответ Дмитрий9779
Это не первая такая история с кбболелами.
как и с зенитовскими, армейскими, и тд.

Вот это да. Никогда такого не было, что часть фанатского движа имеет ультраправые взгляды, и вот опять.
+7
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Klshk
Выкупать билеты мы не бросим!
+7
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Футбол_это_жизнь
Ответ Arman FCSM
А свастика тут каким образом передаст протест? Совсем что ли фанаты ку-ку?
Одним словом фанаты Спартака!
+7
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Best game on Earth
За такое и посадить могут. Дурацкая акция.
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Амин Чич
они наверное тоже посещали Освенцим
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mcowen
ну после такого сразу отменят.. у фанатов спартака лишняя хромосома - факт
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камикадзе
Идиоты
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PobeditelZ
спартак - позор России
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Юрий Кечко
Нападающего польского одного из чемпионата Израиля не хотите подписать ?))
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.ru
ну есть же нормальные, более понятные вещи для протеста... помнится один пилот что то подобное маршрутом своего самолёта изобразил
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ДМ-1чемпион
Конченные выродки!
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карабашка
Бред какой-то.Фанаты фейковые,чтобы сказать вот видите как важен фанайди
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Sergey Goncharov
Первое апреля вроде прошло.
И двадцатое тоже.
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hulk&boloto
Ответ kolokolo22
Из-за таких баранов и вводят всякие паспорта болельщиков.
Зачем вводить для всех ради них?
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форест
Ответ евГений
как и с зенитовскими, армейскими, и тд. Вот это да. Никогда такого не было, что часть фанатского движа имеет ультраправые взгляды, и вот опять.
Свастика замечена только на матчах спартака.Оба раза.
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Umnik9
свиньи они на окраине свиньи, давно понятно кто они такие.
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hulk&boloto
Ответ RW7
А что за сказки? Матч уже прошел, билеты на него купить было нереально, сайт у паровозов лежал. Я на матче был, поорали, позаряжали, глянули футбол и разбежались. Чинно, мирно. Mash конечно та еще помойка…
Тут уже развели сопли про пользу фануйди...
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Рустам Микогазиев
то есть всё-таки оформили фан-айди))
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