За организацию договорного матча пожизненно отстранены от футбола игроки «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуков». Последние подавали сигналы на игре с «Салютом»

Игроки «Ессентуков» и «СКА-Хабаровск-2» пожизненно отстранены от футбола.

КДК РФС принял решение аннулировать результат матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2», состоявшегося 20 октября 2022 года в рамках чемпионата Второй лиги, и присудил поражение «СКА-Хабаровск-2» со счетом 0:3.

Четверо игроков клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки» пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, за манипулирование результатом матча. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Поступило заявление от руководства РФС, что в матче «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» в Белгороде имело место влияние на результат. Провели серьезное расследование данного факта. К ответственности привлекли футболистов «СКА-Хабаровск». В их действиях усматриваются признаки влияния на результат матча.

Был установлен факт сговора между игроками СКА и начальником «Ессентуков», где этот сговор проходил, в какой гостинице и так далее. Также установили, что во время матча были получены от определенных структур (букмекерских контор) денежные средства», – сказал Григорьянц.

«Четверо футболистов СКА – [Матвей] Трощенков, [Иван] Коршунов, [Олег] Коротков, [Дмитрий] Кумсаров – активно сотрудничали со следствием. Получили письмо от [президента РФС Александра[ Дюкова с просьбой освободить этих футболистов от ответственности и удовлетворили ее.

По решению КДК, аннулирован результат матча и присуждено техническое поражение СКА со счетом 0:3. За организацию договорного матча запрещено осуществлять любую футбольную деятельность следующим лицам: игроки СКА – [Денис] Деркунский, [Руслан] Пидлисняк, игроки «Ессентуков» – [Джоси] Дзауров, [Зийадхан] Маммадов, начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов», – добавил глава КДК.

В матче, проходившем 20 октября 2022 года, «Салют» победил со счетом 3:1. Как отмечает Baza, игроки «Ессентуков» приехали на матч в Белгород, чтобы передавать условные сигналы. Также они списывались с футболистами во время перерыва.

Материалы по договорному матчу могут передать в Следственный комитет – на их основе там могут возбудить дело по статье 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

РФС расследует возможный договорняк во Второй лиге. Что об этом известно?

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