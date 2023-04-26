«Райо Вальекано» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Барселона» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 31-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
- Дата проведения
- 26 апреля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
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