«Райо Вальекано» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано онлайны Футбол

«Барселона» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 31-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Райо Вальекано – Барселона
Дата проведения
26 апреля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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10 комментариев

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Премьер Кз
Ответ белошип
Давай сюда,подтерусь ею как Реал в последнем класико)
отошёл уже от износа от Жироны ????
+4
-1
+3
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Премьер Кз
Ответ белошип
Реалу не принципиально громить кабинет,это у вашего клуба исторические комплексы перед хозяином Мадриду достаточно просто 4мырнуть свою рабыню)
Со второго места не слышно что ты там звездишь
+4
-1
+3
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Премьер Кз
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Ахахахах. Впервые за 16 лет повезло разгромить и выеживайся))
+2
-1
+1
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SCHOKKKK
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SCHOKKKK
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rigobersong
Удачи величайшему чемпиону!:) Гегемон сегодня должен делать +14!:))
+3
-3
0
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GuruFutbola
Выиграть чемпионат и отправить попугаев в Сегунду в одном матче на Корнелья-Эль Прат? 😏

https://ibb.co/N9ZYdPC
+2
-2
0
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& Co1366
Успеха Барсе 🔵🔴, последние 3 игры с Райо были неудачные, надо исправлять ситуацию.
+1
-1
0
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
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Премьер Кз
Ответ GuruFutbola
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он просто предвкушает очередной позор синего мешка вечером , вот и все
+2
-2
0
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Кирилл
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Как дела у вашего любимого Челси ?
Обеспечили себе место в АПЛ на следующий сезон или нужно еще побороться за это ?)
+1
-1
0
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белошип
Ответ Премьер Кз
отошёл уже от износа от Жироны ????
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