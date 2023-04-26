Крушельницкий о допинге в Пхенчхане-2018: «Не знаю как, но кому-то удалось мне подсыпать его. Пробы взяли в самом конце, словно ждали, когда подкинуть»

Александр Крушельницкий уверен, что ему подсыпали допинг на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В 2018 году двукратного чемпиона мира по керлингу Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в , был обнаружен мельдоний.

— Сейчас какие у вас версии случившегося?

— Все те же. Не знаю как, но кому-то удалось мне подсыпать его. За два года до Олимпиады я в этом вопросе был очень педантичен — даже к нашим бутылкам с водой относился как к младенцам. Мы и зубы чистили одной пастой, голову мыли шампунем одной фирмы.

— Вы знали, что мельдоний на тот момент уже был запрещен, слышали же наверняка о событиях 2016 года?

— Конечно, мы даже смеялись, что его продолжали тогда рекламировать по телевизору. Люди, которые это сделали, понимали, что мы двукратные чемпионы мира, что мы возглавляли мировой рейтинг. Плюс на Олимпиаде нас так распиарили. Да и две пробы у меня взяли с промежутком семь часов уже в самом конце, словно ждали, когда подкинуть.

— Есть конкретные люди, которых вы подозреваете?

— Нет. Вся сборная проходила проверку на полиграфе в Следственном комитете, лично я проходил процедуру два раза. Надеюсь, что за этим стоят не наши.

— В чью сторону больше склоняетесь?

— Больше склоняюсь в сторону того, что не наши.

— Где могли подсыпать?

— В Олимпийской деревне. В квартиру, где мы жили по пять человек, забегали волонтеры, и у них был доступ ко всем комнатам. Но даже там я не пил из открытой бутылки с водой, если на время оставлял ее без присмотра. Может, это произошло в столовой, может, в другом месте. Сложно сказать.

— Мельдоний довольно специфический препарат для Южной Кореи, его должны были специально привезти туда.

— Не думаю, что это сложно, особенно если это заказ.

— Могут за этим стоять спецслужбы какой-либо из стран?

— Вполне возможно. Я очень сильно надеюсь, что причастные к этому люди сполна понесут за это наказание.

— Какая доза была обнаружена?

— Минимальная. В СМИ были разные заголовки, кто-то писал о лошадиных дозах, но на самом деле она была очень маленькой. Создатель милдроната на суде сказал, что препарат очень быстро распадается в организме после приема. Если доза 1000 мг, то через день будет уже 500 мг. По результатам анализа было видно, что он только-только оказался в организме. Максимум — неделя.

За два года до Олимпиады мы сдали очень много проб, если грубо говорить, то пасли нас очень хорошо. Причем в основном по линии Всемирного антидопингового агентства (WADA), – сказал Крушельницкий.

Сыграют ли Крушельницкий и Брызгалова вместе после допинг-бана? Он вернулся с новой партнершей, а она уже тренер