Крушельницкий о допинге в Пхенчхане-2018: «Не знаю как, но кому-то удалось мне подсыпать его. Пробы взяли в самом конце, словно ждали, когда подкинуть»

Теги сборная России допинг Пхенчхан-2018 Александр Крушельницкий Керлинг

Александр Крушельницкий уверен, что ему подсыпали допинг на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В 2018 году двукратного чемпиона мира по керлингу Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. 

— Сейчас какие у вас версии случившегося?

— Все те же. Не знаю как, но кому-то удалось мне подсыпать его. За два года до Олимпиады я в этом вопросе был очень педантичен — даже к нашим бутылкам с водой относился как к младенцам. Мы и зубы чистили одной пастой, голову мыли шампунем одной фирмы.

— Вы знали, что мельдоний на тот момент уже был запрещен, слышали же наверняка о событиях 2016 года?

— Конечно, мы даже смеялись, что его продолжали тогда рекламировать по телевизору. Люди, которые это сделали, понимали, что мы двукратные чемпионы мира, что мы возглавляли мировой рейтинг. Плюс на Олимпиаде нас так распиарили. Да и две пробы у меня взяли с промежутком семь часов уже в самом конце, словно ждали, когда подкинуть.

— Есть конкретные люди, которых вы подозреваете?

— Нет. Вся сборная проходила проверку на полиграфе в Следственном комитете, лично я проходил процедуру два раза. Надеюсь, что за этим стоят не наши.

— В чью сторону больше склоняетесь?

— Больше склоняюсь в сторону того, что не наши.

— Где могли подсыпать?

— В Олимпийской деревне. В квартиру, где мы жили по пять человек, забегали волонтеры, и у них был доступ ко всем комнатам. Но даже там я не пил из открытой бутылки с водой, если на время оставлял ее без присмотра. Может, это произошло в столовой, может, в другом месте. Сложно сказать.

— Мельдоний довольно специфический препарат для Южной Кореи, его должны были специально привезти туда.

— Не думаю, что это сложно, особенно если это заказ.

— Могут за этим стоять спецслужбы какой-либо из стран?

— Вполне возможно. Я очень сильно надеюсь, что причастные к этому люди сполна понесут за это наказание.

— Какая доза была обнаружена?

— Минимальная. В СМИ были разные заголовки, кто-то писал о лошадиных дозах, но на самом деле она была очень маленькой. Создатель милдроната на суде сказал, что препарат очень быстро распадается в организме после приема. Если доза 1000 мг, то через день будет уже 500 мг. По результатам анализа было видно, что он только-только оказался в организме. Максимум — неделя.

За два года до Олимпиады мы сдали очень много проб, если грубо говорить, то пасли нас очень хорошо. Причем в основном по линии Всемирного антидопингового агентства (WADA), – сказал Крушельницкий.

Сыграют ли Крушельницкий и Брызгалова вместе после допинг-бана? Он вернулся с новой партнершей, а она уже тренер

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23 комментария

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старые кеды
мутная история, конечно. зачем керлингисту мельдоний....
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BigHead
Как обычно - кругом враги
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Анатолий Magicbrain
Это все коллективный запад! Срочно нужно депутатское кресло в качестве реабилитации этому господину!)
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UseR
Рафик с самого утра чувствовал, что ему подсыпят мельдоний.
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Вечно в бане
«— Какая доза была обнаружена?

— Минимальная. В СМИ были разные заголовки, кто-то писал о лошадиных дозах, но на самом деле она была очень маленькой. Создатель милдроната на суде сказал, что препарат очень быстро распадается в организме после приема. Если доза 1000 мг, то через день будет уже 500 мг. По результатам анализа было видно, что он только-только оказался в организме. Максимум — неделя.»

Ну да, подсыпали. И именно потому, что заказ, и именно потому, что такая сложная схема подставы, подсыпали мало. Остаётся только процитировать Станиславского.
Не рассчитал время вывода из организма человек, бывает. Теперь остаётся сказки рассказывать.
+13
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Вечно в бане
Ответ dangora
И какая польза от мельдония в керлинге?
Да никакой нет, по телевизору же рассказывали.
Никакой пользы нет, но все его жрали до того, как запретили. А как запретили, выяснилось вдруг, что он вообще-то бесполезен.
+7
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Gildas
Ответ старые кеды
мутная история, конечно. зачем керлингисту мельдоний....
Действительно керлингисты же никогда не тренируются и им не нужно повышение работоспособности, глупость какая то, предположить, что керлингист мог пить мельдоний, сразу видна волосатая рука западных спецслужб😑
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Остап Бендер
Бывает...
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Двойка Бубнова
Кто-то действительно в это поверит?
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Заборостроитель
Враги подкинули. Classic
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mbauer
Почему-то верю. Это был бы идиотизм, если по своей воле во время игр. Не сумасшедший же
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старые кеды
Ответ HaLaVa666
Где-то он врет. Что-то мне подсказывает, что не знал он что такое мельдоний или что он запрещен и просто безалаберно съел
а зачем ему есть мельдоний? что он ему даст? целкость повысит или шваброй быстрее тереть будет? логика то какая?
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HaLaVa666
Где-то он врет. Что-то мне подсказывает, что не знал он что такое мельдоний или что он запрещен и просто безалаберно съел
+3
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Aлександр Уланов
Первый и последний раз когда я смотрел кёрлинг была та битва за медали...
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шампион
Бонд. Джеймс Бонд.
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Koulmann
История действительно странная.
Но мышление у парня конечно печальное: сборную всю подозревали и проверили, спецслужбы "вполне возможно", "кто-то точно подсыпал", "кругом враги".
Но никаких сомнений в собственных действиях и анализа своих действий.
Весь в белом, а кругом - враги.
Нет сомнений, с таким мышлением может смело искать место рядом с шипулиными и степановыми.
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старые кеды
Ответ Gildas
Действительно керлингисты же никогда не тренируются и им не нужно повышение работоспособности, глупость какая то, предположить, что керлингист мог пить мельдоний, сразу видна волосатая рука западных спецслужб😑
ну конечно, он в последний день перед соревнованиями решил накатить для тренировки. чтоб уж наверняка... типа коктейля родченкова. такой же бред.
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DpeMa111
Верим на слово, бро
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encaro_one
Ответ dangora
И какая польза от мельдония в керлинге?
Защищает сердце после криков жены
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dangora
Ответ HaLaVa666
Где-то он врет. Что-то мне подсказывает, что не знал он что такое мельдоний или что он запрещен и просто безалаберно съел
На тот момент не знать что такое мельдоний мог только какой-нибудь тибетский монах, безвылазно живущий в пещере последние несколько лет, но точно не профессиональный спортсмен.
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Адекватник
Ответ Двойка Бубнова
Кто-то действительно в это поверит?
Варианта два. Либо реально "случайно" каким-то образом попал мельдоний в организм, либо он намеренно пил препарат, о запрете которого ВЕСЬ МИР трубил уже длительное время. После скандала с Шараповой ВСЕ знали, что мельдоний запрещен (непонятно почему, кстати, но это другой вопрос). Лично меня волнует вопрос: каким надо быть идиотом в таком случае, чтобы его принимать?
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