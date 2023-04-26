Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Зенит» в 5-м матче серии

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В среду, 26 апреля, в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Пятый матч

УНИКС – Зенит
Дата проведения
26 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария

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Lage
Уникс вперед! Решающий матч серии
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Russ Ivan
За полный зал, за участие Хантера и Рейнольдса, за честное судейство, за 2ОТ сегодня, за семь игр в серии!
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