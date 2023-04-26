Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Зенит» в 5-м матче серии
В среду, 26 апреля, в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 26 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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