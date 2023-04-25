Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными сыграет с Дин Лижэнем в двенадцатой партии

26 апреля Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют 12-ю партию в матче за шахматную корону.

Матч за звание чемпиона мира

Астана, Казахстан

12-я партия

Начало – 12:00 по московскому времени.

Дин Лижэнь (Китай) – (Россия)

Счет после одиннадцати партий – 5:6

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указан игрок с белыми фигурами, справа – с черными.

Всего шахматисты могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го).

За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью – 0,5. Чемпионом мира становится игрок, суммарно набравший 7,5.

В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем