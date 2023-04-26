Клубы РПЛ обсудят переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство из 4 команд

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Клубы РПЛ обсудят переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство.

Как сообщает «РБ Спорт», на собрании клубов РПЛ обсудят изменение формата розыгрыша чемпионата России. Существует несколько вариантов новой формулы турнира.

Один из них – гладкий чемпионат в два круга, далее – турнир за чемпионство, в котором сыграют команды, занявшие места с 1-го по 4-е, и турнир за сохранение места в Мир РПЛ, где выступят команды, занявшие места с 13-го по 16-е, а также турнир команд, расположившихся в середине таблицы – с 5-го по 12-е место. Его победитель выйдет в Суперкубок России, участвовать в розыгрыше которого будут 4 команды.

Розыгрыш Кубка России в таких условиях предстоит сократить – короче станет групповой раунд, а стадия плей-офф будет состоять из одного матча.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что формат чемпионата России необходимо изменить. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступал против этой идеи.

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет

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142 комментария

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Мистер Уайт
А ещё можно на ж**у играть. Проигравшая команда после матча выстраивается на линии ворот и победители по ним фигачат мячом. Всяко интереснее будет, чем сейчас.
+215
-5
+210
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Стеклянный
А чемпион РПЛ будет разыгрывать суперсуперкубок с обладателем кубка Гагарина и Чемпионом единой лиги ВТБ
+92
-3
+89
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Suckmyrocket
Ответ Alex mahoun
Господи,что городят... Кубок убили,осталось чемп.
Нормально всё с кубком, с чего это убили?
+78
-17
+61
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Suckmyrocket
Ответ LIBerly
Давайте еще по жребию определять чемпиона. Сразу, конечно, бросая монетку северной стороной
Орёл я выиграл, решка ты проиграл!
+32
-1
+31
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Alex mahoun
Господи,что городят... Кубок убили,осталось чемп.
каким образом кубок убили? в условиях отсутствия еврокубков это отличное решение, благодаря которому весной можно хоть что-то имеющее интригу смотреть
+31
-4
+27
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Злодей Спб
А не девальвирует ли это ценность первого места по итогам чемпионата в режиме плоской сетки?

Может так получиться, что клуб боживший весь год, не проигравший не одного матча, занявший первое место и оторвавшийся от четвёртого на 30 очков - всё равно должен будет доказывать свое чемпионство в Мини-турнире.

При том, что клуб с четвёртого места половину матчей сезона сыграл на ничью, половину проиграл (часть даже преднамеренно), а половину выиграл благодаря сомнительным решений судей?

Какой смысл тогда упарываться "в результат" на протяжении всего сезона - если можно всё порешать "в мини турнире". При таком подходе можно в течении сезона и очками торгануть, если набрал достаточно - всё равно в тройке.

Лучше пускай мини-турнир устраивают среди команд занявших 9-16 места. На сохранение прописки и вылет в ФНЛ. Так хоть стимул будет клубам в первую восьмерку пробиваться. А то барахтаются в середине таблицы в условной безопасности от вылета и очками торгуют.
+35
-8
+27
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Катя СПб
Ответ Стеклянный
А чемпион РПЛ будет разыгрывать суперсуперкубок с обладателем кубка Гагарина и Чемпионом единой лиги ВТБ
Будут ногами шайбу в корзину забрасывать. Через волейбольную сетку.
+23
-1
+22
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savik-A.M.
Ответ Мистер Уайт
А ещё можно на ж**у играть. Проигравшая команда после матча выстраивается на линии ворот и победители по ним фигачат мячом. Всяко интереснее будет, чем сейчас.
Или на "пингвина" , это когда мяч зажимаешь между колен и надо пройти поле его ни разу не уранив )
+17
0
+17
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Злодей Спб
Ответ Юрий Поляков
Вот и докажет, что он лучший, раз ни одного матча не проиграл 🤷🏼‍♂️
Так вроде уже доказал за 30 туров. Разве нет? -)

В отдельном матче каждый может выиграть у каждого, а на длинной дистанции как раз виден класс состава и уровень тренера.

Плюс на длинной дистанции в течении года, на результат не так влияют травмы ключевых игроков.

А мини-турнир штука очень локальная по времени, кто в какой форме к этой неделе-двум подойдет, тот может и стать чемпионом, вне зависимости от ВСЕХ усилий на протяжении всего сезона в целом. Разве это логично?

В общем, инициатива видится мне, как очередная попытка "отнять и поделить", "усреднить", "дать второй шанс проигравшим".
+19
-4
+15
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a.k.a. DRAGON0928
Зачем в чемпионате делать плейф-офф?
+17
-2
+15
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Игорь Ерофеенков
Я против. Это типа прикол такой? Одна команда будет рвать задницу чтобы занять первое место, а потом, волей случая все потерять? БРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД!!!!!! Даже смотреть такое не буду
+18
-4
+14
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Рома Конаков
плейофф это бред полнейший ! Зачем на 2 одинаковых турнира кубок России и плей-офф Рпл . Есть посыл на что бы зенит стал слабее или перестал быть чемпионом. А не усилят команды . Еще говорят убрать бразильцов .
Правильно Сергей Богданович сказал "Терпеть надо с любовью ❤ "
+11
-1
+10
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Саша Пушкин
Удивительное время, когда можно творить любую дичь и сносить все с основ. Большую часть бездарно поломают, но из этого родится что- то новое и даже, возможно, любопытное.
И было бы занятно, если бы речь шла лишь про такую бесполезную вещь как футбол, так они поломают и угробят экономическую и социальную сферу жизни, что принесет и уже приносит много горя и потерь дорогим россиянам.
+20
-10
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Mixail72
а может по жребию выбирать кто чемпион, а кто вылетает? ну или по пенальти? а зачем заморачиваться сильно? ну или по очереди
+11
-2
+9
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Vedved
Ответ Мистер Уайт
А ещё можно на ж**у играть. Проигравшая команда после матча выстраивается на линии ворот и победители по ним фигачат мячом. Всяко интереснее будет, чем сейчас.
Кстати, было бы забавно)
+9
0
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LIBerly
Давайте еще по жребию определять чемпиона. Сразу, конечно, бросая монетку северной стороной
+20
-11
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Alex mahoun
Господи,что городят...
Кубок убили,осталось чемп.
+30
-22
+8
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Михаил Казаков
Ответ Мистер Уайт
А ещё можно на ж**у играть. Проигравшая команда после матча выстраивается на линии ворот и победители по ним фигачат мячом. Всяко интереснее будет, чем сейчас.
Ради такого футбола люди и фан Id сделают себе
+7
0
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Arthurino
Ответ Мистер Уайт
А ещё можно на ж**у играть. Проигравшая команда после матча выстраивается на линии ворот и победители по ним фигачат мячом. Всяко интереснее будет, чем сейчас.
Можно еще, чтобы капитан проигравшей команды после игры зажал мяч между ног и таким образом сделал круг по стадиону, проговаривая «Я пингвин, несу яйцо!»
+7
0
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kelevro1989
Ответ savik-A.M.
Или на "пингвина" , это когда мяч зажимаешь между колен и надо пройти поле его ни разу не уранив )
"Я пингвин, цо-цо-цо, я несу своё яйцо" 😅
+6
0
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Злодей Спб
Ответ Кирилл Захаров
Можно сделать для 1 места сразу выход в финальный матч, а 2-4 между собой, чтобы в этом финале сыграть
Есть только одно место - первое.
Если ты не первый - то проигравший.
Проигравшие могут среди себя разыграть поощрительный деревянный кубок :)

Если серьезно, я за доп. чемп. в нижней половине таблицы с 9 по 16. Чтобы клубы занявшие 9-12 места не чувствовали себя в безопасности, а стремились пробиться в выше.
+7
-2
+5
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Александр Алабугин
Вообще это несправедливо...
Команда может в течение всего чемпионата быть лучшей во всём, а период этого "мини-чемпионата" основные игроки получат травмы или банально заболеют, и из-за этого проиграют.

Если уж так хотят, то пусть делают отдельный "Кубок Лучших" или подобную херню.
+6
-1
+5
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Валерий Ковальчук
Кубок должен быть кубком ! Проиграл, вылетел. А не возвращение левыми путями.
+5
0
+5
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Владимир Молявин
Бред какой-то. С Кубком начудили. Всё хватит!!!
+8
-4
+4
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Екн Лор
Если условно, у Зенита перед началом плей-офф вылетят с травмами все бразильцы и несмотря на 1 место в регулярке, в плей-офф он отлетит. Такие правила на руку только Москве
+6
-2
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