Клубы РПЛ обсудят переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство из 4 команд

Клубы РПЛ обсудят переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство.

Как сообщает «РБ Спорт», на собрании клубов РПЛ обсудят изменение формата розыгрыша чемпионата России. Существует несколько вариантов новой формулы турнира.

Один из них – гладкий чемпионат в два круга, далее – турнир за чемпионство, в котором сыграют команды, занявшие места с 1-го по 4-е, и турнир за сохранение места в Мир РПЛ, где выступят команды, занявшие места с 13-го по 16-е, а также турнир команд, расположившихся в середине таблицы – с 5-го по 12-е место. Его победитель выйдет в Суперкубок России, участвовать в розыгрыше которого будут 4 команды.

Розыгрыш Кубка России в таких условиях предстоит сократить – короче станет групповой раунд, а стадия плей-офф будет состоять из одного матча.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что формат чемпионата России необходимо изменить. Главный тренер « » Сергей Семак выступал против этой идеи.

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