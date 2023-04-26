Клубы РПЛ обсудят переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство из 4 команд
Клубы РПЛ обсудят переход на формат с отдельным мини-турниром за чемпионство.
Как сообщает «РБ Спорт», на собрании клубов РПЛ обсудят изменение формата розыгрыша чемпионата России. Существует несколько вариантов новой формулы турнира.
Один из них – гладкий чемпионат в два круга, далее – турнир за чемпионство, в котором сыграют команды, занявшие места с 1-го по 4-е, и турнир за сохранение места в Мир РПЛ, где выступят команды, занявшие места с 13-го по 16-е, а также турнир команд, расположившихся в середине таблицы – с 5-го по 12-е место. Его победитель выйдет в Суперкубок России, участвовать в розыгрыше которого будут 4 команды.
Розыгрыш Кубка России в таких условиях предстоит сократить – короче станет групповой раунд, а стадия плей-офф будет состоять из одного матча.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что формат чемпионата России необходимо изменить. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступал против этой идеи.
Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет
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Может так получиться, что клуб боживший весь год, не проигравший не одного матча, занявший первое место и оторвавшийся от четвёртого на 30 очков - всё равно должен будет доказывать свое чемпионство в Мини-турнире.
При том, что клуб с четвёртого места половину матчей сезона сыграл на ничью, половину проиграл (часть даже преднамеренно), а половину выиграл благодаря сомнительным решений судей?
Какой смысл тогда упарываться "в результат" на протяжении всего сезона - если можно всё порешать "в мини турнире". При таком подходе можно в течении сезона и очками торгануть, если набрал достаточно - всё равно в тройке.
Лучше пускай мини-турнир устраивают среди команд занявших 9-16 места. На сохранение прописки и вылет в ФНЛ. Так хоть стимул будет клубам в первую восьмерку пробиваться. А то барахтаются в середине таблицы в условной безопасности от вылета и очками торгуют.
В отдельном матче каждый может выиграть у каждого, а на длинной дистанции как раз виден класс состава и уровень тренера.
Плюс на длинной дистанции в течении года, на результат не так влияют травмы ключевых игроков.
А мини-турнир штука очень локальная по времени, кто в какой форме к этой неделе-двум подойдет, тот может и стать чемпионом, вне зависимости от ВСЕХ усилий на протяжении всего сезона в целом. Разве это логично?
В общем, инициатива видится мне, как очередная попытка "отнять и поделить", "усреднить", "дать второй шанс проигравшим".
Правильно Сергей Богданович сказал "Терпеть надо с любовью ❤ "
И было бы занятно, если бы речь шла лишь про такую бесполезную вещь как футбол, так они поломают и угробят экономическую и социальную сферу жизни, что принесет и уже приносит много горя и потерь дорогим россиянам.
Кубок убили,осталось чемп.
Если ты не первый - то проигравший.
Проигравшие могут среди себя разыграть поощрительный деревянный кубок :)
Если серьезно, я за доп. чемп. в нижней половине таблицы с 9 по 16. Чтобы клубы занявшие 9-12 места не чувствовали себя в безопасности, а стремились пробиться в выше.
Команда может в течение всего чемпионата быть лучшей во всём, а период этого "мини-чемпионата" основные игроки получат травмы или банально заболеют, и из-за этого проиграют.
Если уж так хотят, то пусть делают отдельный "Кубок Лучших" или подобную херню.