«Майами» был сильнее «Милуоки» в первом раунде плей-офф (4-1)

Теги Майами Милуоки Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

«Майами» обыграл победителя регулярного чемпионата «Милуоки» в пяти матчах серии.

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер в драматической концовке перевел пятую игру в овертайм, где «Хит» смогли дожать своего оппонента (128:126 OT).

Батлер набирал в среднем 37,6 очка и 6,0 подбора в серии, реализуя более 61% бросков с игры.

Закончив сезон на восьмой строчке, «Майами» был в шаге от вылета, уступая «Чикаго» «-3» за три минуты до конца решающего матча плей-ин. Команда из Орландо сумела перевернуть ход встречи, но получила самый низкий посев и попала на «Бакс».

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96 комментариев

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Nightyork97
Батлер проиграл им одну игру, когда они установили рекорд франшизы по забитым трехочковым за половину. Это чемпион от Востока, один из лучших дифенсов сезона, Яннис и Брук в краске, один из лучших персональщиков в лиге Холидей, это скромная вторая звезда Миддлтон , а также куча полезных ролевиков. Тренер Буденхольцер, который сумел переломить тяжелый финал НБА пару лет назад. Джимми Батлер без Хирро и Оладипо накрывает этих ребят 4-1. Я не перевариваю до сих пор этот результат в голове. Насколько же Батлер великий игрок, пока еще людишки не осознают его подвиг, но скоро до них дойдет.
+133
-10
+123
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Dedete
Кевин Лав вышел во второй раунд, а Кливленд - нет
+89
0
+89
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Дэннис Молинарев
Удивительно. Столько всего уже сказано, и никто не вспомнил, кто у Майами тренер
+54
0
+54
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Yerkebulan
Самый большой апсет со времен ГСВ-Даллас 2007
+39
-1
+38
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grishay10@mail.ru
Ответ Nightyork97
Батлер проиграл им одну игру, когда они установили рекорд франшизы по забитым трехочковым за половину. Это чемпион от Востока, один из лучших дифенсов сезона, Яннис и Брук в краске, один из лучших персональщиков в лиге Холидей, это скромная вторая звезда Миддлтон , а также куча полезных ролевиков. Тренер Буденхольцер, который сумел переломить тяжелый финал НБА пару лет назад. Джимми Батлер без Хирро и Оладипо накрывает этих ребят 4-1. Я не перевариваю до сих пор этот результат в голове. Насколько же Батлер великий игрок, пока еще людишки не осознают его подвиг, но скоро до них дойдет.
Да-да. Батлер великий , а Адебайо который сдерживал Янниса - это такое себе и главное что лучший тренер НБА именно у Хит . Батлер внес невероятную лепту в победу , но Споэльстра не меньше - он великий тренер.
+36
-1
+35
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Mur89
Восьмая команда против первой, 4-1!!! Все хоронили Хит перед этой серией, и я в том числе не верил.
Эта серия от Джимбо войдет в историю конечно! Один из лучших индивидуальных перформансов за всю историю ПО НБА!
+24
0
+24
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Dedete
Кевин Лав вышел во второй раунд, а Кливленд - нет
На деле Кавс оказались пустышкой со всеми своими рим-протекторами
+23
-1
+22
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Игорь Северянин
Никс-Хит - как будто что-то из 90-х, да и по стилю, в принципе, тоже)
+22
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Swhat
Ответ Mur89
Восьмая команда против первой, 4-1!!! Все хоронили Хит перед этой серией, и я в том числе не верил. Эта серия от Джимбо войдет в историю конечно! Один из лучших индивидуальных перформансов за всю историю ПО НБА!
Прошедшая два раунда плеинн
+16
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alex27
С Победой Майами! Это было шикарно!
Как же Бостону повезло что не попали на Хит.
+15
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Денис Храпунов
Ответ Nightyork97
Батлер проиграл им одну игру, когда они установили рекорд франшизы по забитым трехочковым за половину. Это чемпион от Востока, один из лучших дифенсов сезона, Яннис и Брук в краске, один из лучших персональщиков в лиге Холидей, это скромная вторая звезда Миддлтон , а также куча полезных ролевиков. Тренер Буденхольцер, который сумел переломить тяжелый финал НБА пару лет назад. Джимми Батлер без Хирро и Оладипо накрывает этих ребят 4-1. Я не перевариваю до сих пор этот результат в голове. Насколько же Батлер великий игрок, пока еще людишки не осознают его подвиг, но скоро до них дойдет.
Буденхольцер как был так остаётся физруком, где-то на уровне Риверса. Я спорил тут с тем же Максом, что с ним можно выиграть чемпионат, и да, с ним можно выиграть чемпионат, но эта серия показала уровень Майка во всей красе.
Даже с травмой Яниса, у Милуоки огромное преимущество в составе. Нельзя проигрывать команде в которой в составе три фитнес-деда, пачка g-лигеров, два нормальных ролевика и одна звезда. Да Эрик крут, но вынести лучшую команду сезона, ещё недавно чемпиона, 4:1 с таким суповым набором вместо состава. Это фантастика. И Янис показал весь свой набор ограничений. Он герой, он играл с травмой, но все равно, его скудный набор умений держится на запредельной физики. Что сможет Янис после 30 вопрос интересный.
+22
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+15
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Mur89
37,6 очков, 6 подборов, 4.8 передачи, 1.8 перехвата! Показал кто здесь батя!
+11
0
+11
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Илья Купол
эй Краудер, как дела? не играл весь сезон ща Финикс, ушел в "контендер", а теперь отправляйся на минималку в лигу ВТБ
+12
-2
+10
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Шоу Труманова
"Батлер" был сильнее «Милуоки» в первом раунде плей-офф (4-1)
+7
0
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Daishi
8-й матч Джимбо с 40+ очками в плэй-офф. Догнал, собсно, Янниса, Дончича и Рика Бэрри. Дальше Харден и Карим по 9 матчей.
+7
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+7
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kosorylysh
Как болельщик Никс... Хирро сломан, Оладипо там же, преимущество своей площадки, в сезоне 3-1 по личкам, невнятный Рэндл поломан пока, пусть лечится подольше... Это всю в плюс... Но такооой Джимбо, просто зверина... И плюс Спо... На пару дадут жару. Очень интересный и не типичный для нашего времени баскет будет. Класс
+6
0
+6
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cruyff14@bk.ru
Ответ Yerkebulan
Самый большой апсет со времен ГСВ-Даллас 2007
Мемфис сперс 2011
+7
-1
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Axmat Cecenov
Кто ожидал в финале конференции Хит или Нью-Йорк, перед началом сезона?
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трович
Я понял, почему последний бросок на сравнивание счёта Джимми бросал с отклонением. Это его шары по инерции в сторону тянули))
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Starki92
Они кричали - Свип.
Они кричали - Батлер балабол.
Они кричали - Им не место в Плей-офф.

Здравствуйте, это Майами Хит.
Исторический перфоманс против лучшей команды регулярки.
Мало кто такого ожидал, но старина Пэт вместе со своим верным наследником Спо точно знали, что если эта команда и не пройдёт дальше, то отдаст все на паркете.
А пока в составе есть Джимбо - эта команда способна на все.
Спасибо, Джимми и компания.
Едем дальше, дальше битва против НЮ.
Будет классно.
Let’s go Heat 🔥❤️
+9
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tu-tang
Ответ everyday4768
Поправьте — эта команда не из Орландо, хотя штат один)
Благодаря Павлу Косыгину Орландо впервые за долгое время вышла во второй раунд. Юхуууу
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Andrei Trukhin
ДЖИММИ! БАКЕТС!!!
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Южка
А главное противостояние впереди - Джимми против своего учителя, наставника и человека, который заложил в Джимми основу - Тома Тибодо !
+4
0
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Dmitry Trepov
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
На деле Кавс оказались пустышкой со всеми своими рим-протекторами
А где был Митчел с его 70 очками?
+4
0
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sonny91
Ответ Денис Храпунов
Стечение обстоятельств. Не подшагни тогда Янис под Ирвинга, до сих пор был бы героем вторых раундов. Они оба великие баскетболисты, но Батлер не становится хуже Яниса, только потому что у него нет перстня.
у него наверно на перстни это написано -Не подшагни тогда Я под Ирвинга, до сих пор был бы героем вторых раундов. смешной ты, перстень он и есть перстень
+5
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