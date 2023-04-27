«Майами» был сильнее «Милуоки» в первом раунде плей-офф (4-1)
«Майами» обыграл победителя регулярного чемпионата «Милуоки» в пяти матчах серии.
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер в драматической концовке перевел пятую игру в овертайм, где «Хит» смогли дожать своего оппонента (128:126 OT).
Батлер набирал в среднем 37,6 очка и 6,0 подбора в серии, реализуя более 61% бросков с игры.
Закончив сезон на восьмой строчке, «Майами» был в шаге от вылета, уступая «Чикаго» «-3» за три минуты до конца решающего матча плей-ин. Команда из Орландо сумела перевернуть ход встречи, но получила самый низкий посев и попала на «Бакс».
«Хит» встретятся с «Никс» во втором раунде плей-офф НБА.
«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше
Эта серия от Джимбо войдет в историю конечно! Один из лучших индивидуальных перформансов за всю историю ПО НБА!
Как же Бостону повезло что не попали на Хит.
Даже с травмой Яниса, у Милуоки огромное преимущество в составе. Нельзя проигрывать команде в которой в составе три фитнес-деда, пачка g-лигеров, два нормальных ролевика и одна звезда. Да Эрик крут, но вынести лучшую команду сезона, ещё недавно чемпиона, 4:1 с таким суповым набором вместо состава. Это фантастика. И Янис показал весь свой набор ограничений. Он герой, он играл с травмой, но все равно, его скудный набор умений держится на запредельной физики. Что сможет Янис после 30 вопрос интересный.
Они кричали - Батлер балабол.
Они кричали - Им не место в Плей-офф.
Здравствуйте, это Майами Хит.
Исторический перфоманс против лучшей команды регулярки.
Мало кто такого ожидал, но старина Пэт вместе со своим верным наследником Спо точно знали, что если эта команда и не пройдёт дальше, то отдаст все на паркете.
А пока в составе есть Джимбо - эта команда способна на все.
Спасибо, Джимми и компания.
Едем дальше, дальше битва против НЮ.
Будет классно.
Let’s go Heat 🔥❤️