«Майами» был сильнее «Милуоки» в первом раунде плей-офф (4-1)

«Майами» обыграл победителя регулярного чемпионата « » в пяти матчах серии.

Звездный форвард «Майами» в драматической концовке перевел пятую игру в овертайм, где «Хит» смогли дожать своего оппонента (128:126 OT).

Батлер набирал в среднем 37,6 очка и 6,0 подбора в серии, реализуя более 61% бросков с игры.

Закончив сезон на восьмой строчке, « » был в шаге от вылета, уступая «Чикаго» «-3» за три минуты до конца решающего матча плей-ин. Команда из Орландо сумела перевернуть ход встречи, но получила самый низкий посев и попала на «Бакс».

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