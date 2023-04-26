Основной вратарь «Марбельи» Альберто Лехаррага совершил каминг-аут.

28-летний голкипер сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации, выложив пост на странице в соцсети. Он стал первым действующим испанским футболистом, совершившим каминг-аут.

После повышения «Марбельи» в классе и выхода в четвертый дивизион Лехаррага поблагодарил своего партнера и выложил фотографию с ним: «Спасибо, что ты всегда со мной».