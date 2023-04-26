Вратарь «Марбельи» Лехаррага совершил каминг-аут после выхода команды в 4-й дивизион. Он первый открытый гей среди испанских футболистов

Теги Марбелья Д4 Испания ЛГБТ Футбол

Основной вратарь «Марбельи» Альберто Лехаррага совершил каминг-аут.

28-летний голкипер сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации, выложив пост на странице в соцсети. Он стал первым действующим испанским футболистом, совершившим каминг-аут.

После повышения «Марбельи» в классе и выхода в четвертый дивизион Лехаррага поблагодарил своего партнера и выложил фотографию с ним: «Спасибо, что ты всегда со мной».

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107 комментариев

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evil
уважение и спасибо от болельщиков зенита
+134
-42
+92
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камикадзе
Напропускал в очко)
+53
-8
+45
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Поцелуй Оздоева
Ответ evil
уважение и спасибо от болельщиков зенита
Любит: Спартак

Хм.
+63
-23
+40
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serginn
Вратарь, который забивает)
+30
-3
+27
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victorvictorovich
Теперь каждое его высказывание будем наблюдать на спортсе
+27
-3
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кракадил
в редакции спортса шампанское рекой .все радуются и целуются...
+23
-2
+21
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ serginn
Вратарь, который забивает)
Или всегда пропускает🤔
+23
-4
+19
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Прекрасная РФПЛ будущего
Страшно представить, что он начнёт делать, если команда выйдет в Ла-лигу
+21
-4
+17
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Gustav Forsberg
Ответ Aleksey Yashin
Услышали бы мы о четвертом дивизионе Испании, если бы не этот повод?)
там, кстати, Рекреативо играет. Финалист кубка 2002/2003, в сезоне 2006-2007 Реал даже на выезде 3:0 грохали, Синама-Понйоль там феерил
+14
-2
+12
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Антон Киселёв
Наконец-то новости 4-го испанского дивизиона на спортсру
+13
-2
+11
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Pok_Toholo
У нас вместо каминг-аута люди признаются что болеют за спартак
+13
-3
+10
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Aleksey Yashin
Услышали бы мы о четвертом дивизионе Испании, если бы не этот повод?)
+12
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Алексей Иванов
Защитникам хорошо пихает
+7
-1
+6
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VictorVallecano
Ответ камикадзе
Напропускал в очко)
Молодец, что держишь нас в курсе =)
+7
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Клирик
Новость неполная, фото нет))
+6
-1
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Adeen
Про "вратарь-дырка" уже шутили?
+4
0
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57s6w79qhh
Ответ serginn
Вратарь, который забивает)
Вратарь который не только пропускает )
+3
0
+3
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Pok_Toholo
Ответ ДаняЖигулёвск
ты это скажи им в лицо, желательно когда их много
А, то есть по одному они боятся отвечать?
+3
0
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xDe xDe
Ответ Gustav Forsberg
там, кстати, Рекреативо играет. Финалист кубка 2002/2003, в сезоне 2006-2007 Реал даже на выезде 3:0 грохали, Синама-Понйоль там феерил
Было такое, помню Уэльву. Невольно вспоминаются поплывшие Малага с Сарагосой, а особенно Депор, который Ла Корунья. Теперь следом за ними и Валенсия может отъехать.
+3
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Christian Cage
Ответ ДаняЖигулёвск
ты это скажи им в лицо, желательно когда их много
Людям совершающим каминг аут?
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Блуждающий странник
Праздник редакторов спортс. Казалось бы очередной ноунейм из пятой лиги, кому есть дело? ЛГБТ и сразу же во всех новостях
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Syndycate
У Дудя новый плакат на стене появился)
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mdaa
Получается ему забивают не только на футбольном поле?
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Юрий Кечко
Ответ Добрый Ретроград
Интересно, когда в России первый каминг-аут будет? А то .....сов навалом, им и признание делать не надо. Хотелось бы узнать кто из них гей.
Ты себе именно среди футболиста бойфренда ищешь ?
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Иосиф Сталин
Желаю крепкого здоровья Игорю Новикову из Эстонии и надеюсь, он соберётся духом и тоже признается.
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