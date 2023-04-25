Чемпионат Англии. «Астон Вилла» примет «Фулхэм», «Ман Сити» и «Арсенал» сыграют завтра, «МЮ» и «Тоттенхэм» – в четверг
«Астон Вилла» примет «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ.
В среду состоится матч лидеров таблицы – «Манчестер Сити» примет «Арсенал».
Кроме того, «Челси» сыграет с «Брентфордом» дома, «Ливерпуль» с «Вест Хэмом» в гостях.
Завершится тур в четверг матчем «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».
33-й тур
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 25 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.45, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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