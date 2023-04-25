Чемпионат Англии. «Астон Вилла» примет «Фулхэм», «Ман Сити» и «Арсенал» сыграют завтра, «МЮ» и «Тоттенхэм» – в четверг

«Астон Вилла» примет «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ.

В среду состоится матч лидеров таблицы – « » примет « ».

Кроме того, « » сыграет с « » дома, «Ливерпуль» с «Вест Хэмом» в гостях.

Завершится тур в четверг матчем «Тоттенхэм» – « ».

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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