Чемпионат Англии. «Астон Вилла» примет «Фулхэм», «Ман Сити» и «Арсенал» сыграют завтра, «МЮ» и «Тоттенхэм» – в четверг

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«Астон Вилла» примет «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ.

В среду состоится матч лидеров таблицы – «Манчестер Сити» примет «Арсенал».

Кроме того, «Челси» сыграет с «Брентфордом» дома, «Ливерпуль» с «Вест Хэмом» в гостях.  

Завершится тур в четверг матчем «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии

33-й тур

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
Дата проведения
25 апреля, 21.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Фулхэм
Дата проведения
25 апреля, 21.45, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Лестер
Дата проведения
25 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Брайтон
Дата проведения
26 апреля, 21.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Брентфорд
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
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Вест Хэм – Ливерпуль
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Олимпийский стадион»
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Манчестер Сити – Арсенал
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Саутгемптон – Борнмут
Дата проведения
27 апреля, 21.45, «Сент-Мэрис»
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Эвертон – Ньюкасл
Дата проведения
27 апреля, 21.45, «Гудисон Парк»
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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
27 апреля, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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5 комментариев

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Bashibuzuck
Вперед, Лесники, победа или смерть✊✊✊
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Roma Tarasych
за Арсенал!
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avcgloronalduMU
решающие игры в будни, болелам и на ушах некогда будет постоять
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Roma Tarasych
Ответ А.В.Бубнов
Весь здравомыслящий мир не признает коррупционную победу канистры в АПЛ так же, как не признал бы коррупционную победу орсенала, но нольтета настолько некомпетентен, что даже с кабинетами всё про-ал
Весь здравомыслящий мир обещает открыть благотворительный сбор
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